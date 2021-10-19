19 октября состоится очередной матч Лиги чемпионов в группе D. Миланский «Интер» сыграет с «Шерифом» из Тирасполя. Встреча пройдет в Милане на стадионе «Сан-Сиро» и начнется в 22.00.

«Шериф» отлично дебютировал в Лиге чемпионов, одержав две победы в двух матчах. Сейчас молдавская команда занимает первое место в квартете.

«Интер» идет на третьем месте в группе D, имея в активе лишь одно набранное очко.

Итальянская команда — фаворит встречи, по мнению букмекерской компании БЕТСИТИ. Поставить на победу «Интера» можно за 1.19. — это около 81% вероятности. Ничья идет за 7.50. (13%). Победа «Шерифа» оценивается коэффициентом 16.0. (6%).

При ставке в 1 000 рублей на ничью потенциальная выплата составит 7 500 рублей.

Ф1(-2.5) идет за 2.30, а Ф2(+2.5) — за 1.62.

Тотал мячей больше 2.5 есть в линии за 2.00. ТМ можно взять за 1.85.

На голы в обоих таймах можно сделать ставку за 1.35. Обратный исход есть за 3.20.