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«Интер» — «Шериф»: коэффициенты и ставки на матч Лиги чемпионов 19 октября 2021 года

15:15
Лаутаро Мартинес. Фото AFP
Лаутаро Мартинес. Фото AFP
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19 октября состоится очередной матч Лиги чемпионов в группе D. Миланский «Интер» сыграет с «Шерифом» из Тирасполя. Встреча пройдет в Милане на стадионе «Сан-Сиро» и начнется в 22.00.

«Шериф» отлично дебютировал в Лиге чемпионов, одержав две победы в двух матчах. Сейчас молдавская команда занимает первое место в квартете.

«Интер» идет на третьем месте в группе D, имея в активе лишь одно набранное очко.

Итальянская команда — фаворит встречи, по мнению букмекерской компании БЕТСИТИ. Поставить на победу «Интера» можно за 1.19. — это около 81% вероятности. Ничья идет за 7.50. (13%). Победа «Шерифа» оценивается коэффициентом 16.0. (6%).

При ставке в 1 000 рублей на ничью потенциальная выплата составит 7 500 рублей.

Ф1(-2.5) идет за 2.30, а Ф2(+2.5) — за 1.62.

Тотал мячей больше 2.5 есть в линии за 2.00. ТМ можно взять за 1.85.

На голы в обоих таймах можно сделать ставку за 1.35. Обратный исход есть за 3.20.

Интер — Шериф

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Егор Сергеев все материалы автора
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