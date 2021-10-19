19 октября состоится очередной матч группового этапа Лиги чемпионов. В группе B друг с другом сыграют «Атлетико» и «Ливерпуль». Матч пройдет в Мадриде на стадионе «Ванда Метрополитано» и начнется в 21.45. Трансляцию покажет телеканал «Матч! Футбол 1».

«Атлетико» перед этой игрой занимает второе место в группе, набрав четыре очка. В последнем матче Лиги чемпионов команда победила «Милан» со счетом 2:1.

«Ливерпуль» лидирует в квартете с шестью очками. В прошлой игре коллектив Юргена Клоппа разгромил «Порту» — 5:1.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают, что «Ливерпуль» одержит победу в этой встрече. Поставить на успех команды из Англии можно за 2.28 — это порядка 29% вероятности. Ничья в матче идет за 3.40 (28%). А победа «Атлетико» оценивается в 3.30 (43%).

При ставке в 1000 рублей на ничью потенциальная выплата составит 3400 рублей.

Ф1(+1) идет за 1.32, а Ф2(-) — за 3.40.

Тотал мячей больше 2.5 есть в линии за 2.10. ТМ можно взять за 1.78.

Голы «Атлетико» в двух таймах можно забрать за 4.90. Аналогичный исход на «Ливерпуль» есть за 3.60.