19 октября состоится очередной матч группового этапа Лиги чемпионов. В группе B сыграют «Атлетико» и «Ливерпуль». Встреча пройдет в Мадриде на стадионе «Ванда Метрополитано» и начнется в 21.45. Трансляцию покажет телеканал «Матч! Футбол 1».

Эксперты букмекерской компании БЕТСИТИ видят «Ливерпуль» фаворитом этой встречи.

Поставить на победу команды можно за 2.28 — это около 29% вероятности. Ничья в матче идет за 3.40 (28%). А победа «Атлетико» оценивается в 3.30 (43%).

При ставке в 1 000 рублей на победу «Ливерпуля» потенциальная выплата составит 2 228 рублей.

Ставка «Атлетико не проиграет» есть в линии за 1.67.

Пенальти в этом матче можно взять за 2.80. Удаление идет за 4.00. Удаление и пенальти возможно за 8.00.

Тотал голов больше 2.5 в этой игре идет за 2.10. Тотал меньше 2.5 можно взять за 1.78.