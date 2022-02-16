16 февраля «Ливерпуль» отправится в гости к «Интеру» в 1/8 финала Лиги чемпионов. Матч состоится в Милане на стадионе «Сан-Сиро», начало — в 23.00. Прямая трансляция пройдет на сайте matchtv.ru. Эфир стартует в 22.45.

Легальная букмекерская компания БЕТСИТИ — официальный партнер клуба АПЛ «Ливерпуль» в России — считает мерсисайдцев фаворитами встречи. Сделать ставку на победу команды Клоппа можно с коэффициентом 2.04 — это примерно 47% вероятности. Триумф «Интера» доступен за 3.70 (26%), а ничья — за 3.60 (27%).

При ставке в 1000 рублей на ничью можно выиграть 3600 рублей в случае «мирного» исхода встречи.

Шансы «Интера» выйти в четвертьфинал оцениваются коэффициентом 4.10. Аналогичный выбор в пользу «Ливерпуля» идет за 1.26.

Ф1(0) идет за 2.70, а Ф2(0) — за 1.50.

Тотал голов больше 2.5 можно взять за 1.72, а ТМ 2.5 — за 2.20.

Сделать ставку на «обе забьют» можно за 1.65. Обратный исход доступен за 2.24.

Не сомневаетесь, что встреча будет результативная и оба соперника отличатся минимум по два раза? Тогда делайте ставки на «каждая команда забьет больше (1.5)» за 5.60.

Вероятность пенальти в матче оценивается коэффициентом 2.50, а удаления — 4.00.

Эдин Джеко — главный фаворит на забитый мяч в составе «Интера». Поставить на гол боснийца можно за 2.80.

У «Ливерпуля» — это Мохамед Салах. Шансы египтянина отличиться в предстоящей встрече оцениваются коэффициентом 2.10.

Три наиболее вероятных точных счета матча, по мнению аналитиков букмекерской компании: