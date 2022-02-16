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Сегодня, 17:15

«Интер» — «Ливерпуль»: где смотреть матч Лиги чемпионов 16 февраля онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча Лиги чемпионов «Интер» — «Ливерпуль»
Егор Сергеев
Футболисты «Ливерпуля».
Фото Getty Images

16 февраля «Ливерпуль» отправится в гости к «Интеру» в 1/8 финала Лиги чемпионов. Матч состоится в Милане на стадионе «Сан-Сиро», начало — в 23.00. Прямая трансляция пройдет на сайте matchtv.ru. Эфир стартует в 22.45.

Лига чемпионов. 1/8 финала
16 февр, 23:00. Giuseppe Meazza (Милан)
Интер
Ливерпуль

Легальная букмекерская компания БЕТСИТИ — официальный партнер клуба АПЛ «Ливерпуль» в России — считает мерсисайдцев фаворитами встречи. Сделать ставку на победу команды Клоппа можно с коэффициентом 2.04 — это примерно 47% вероятности. Триумф «Интера» доступен за 3.70 (26%), а ничья — за 3.60 (27%).

При ставке в 1000 рублей на ничью можно выиграть 3600 рублей в случае «мирного» исхода встречи.

Шансы «Интера» выйти в четвертьфинал оцениваются коэффициентом 4.10. Аналогичный выбор в пользу «Ливерпуля» идет за 1.26.

Ф1(0) идет за 2.70, а Ф2(0) — за 1.50.

Тотал голов больше 2.5 можно взять за 1.72, а ТМ 2.5 — за 2.20.

Сделать ставку на «обе забьют» можно за 1.65. Обратный исход доступен за 2.24.

Не сомневаетесь, что встреча будет результативная и оба соперника отличатся минимум по два раза? Тогда делайте ставки на «каждая команда забьет больше (1.5)» за 5.60.

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Вероятность пенальти в матче оценивается коэффициентом 2.50, а удаления — 4.00.

Эдин Джеко — главный фаворит на забитый мяч в составе «Интера». Поставить на гол боснийца можно за 2.80.

У «Ливерпуля» — это Мохамед Салах. Шансы египтянина отличиться в предстоящей встрече оцениваются коэффициентом 2.10.

Три наиболее вероятных точных счета матча, по мнению аналитиков букмекерской компании:

  • 1:1 — коэффициент 7.00;

  • 1:2 — 8.20;

  • 0:1 — 8.50.

Лига чемпионов УЕФА
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ФК Интер (Интернационале)
ФК Ливерпуль
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«Зальцбург» — «Бавария»: прогноз и ставки на матч Лиги чемпионов 16 февраля
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 18 11 5 2 44-20 38
2
 Динамо 18 11 3 4 33-20 36
3
 Сочи 18 10 1 7 30-21 31
4
 ЦСКА 18 9 3 6 21-16 30
5
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
6
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
7
 Ахмат 18 9 0 9 24-24 27
8
 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
9
 Спартак 18 6 5 7 20-26 23
10
 Рубин 18 6 4 8 23-27 22
11
 Урал 18 4 7 7 12-18 19
12
 Арсенал 18 5 4 9 21-35 19
13
 Н. Новгород 18 5 4 9 18-30 19
14
 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
15
 Уфа 18 3 7 8 17-26 16
16
 Химки 18 2 8 8 16-31 14
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30 тур
26.02 14:00
Н. Новгород – Урал
 - : -
26.02 14:00
Химки – Динамо
 - : -
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 - : -
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 - : -
27.02 14:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
27.02 17:00
Краснодар – Локомотив
 - : -
27.02 19:00
Ахмат – Уфа
 - : -
28.02 19:00
Зенит – Рубин
 - : -
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Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 13
Артем Дзюба

Артем Дзюба

Зенит

 10
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 8
П
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 5
Себастьян Шиманьски

Себастьян Шиманьски

Динамо

 5
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 10 1 2
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 16 1 7
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