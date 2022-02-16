16 февраля в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Зальцбург» сыграет с «Баварией». Встреча пройдет в Зальцбурге на «Ред Булл Арене» и начнется в 23.00. Трансляцию можно будет посмотреть на сайте «Матч Футбол 1».

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают, что в этом матче победу одержит «Бавария». На немцев можно поставить с котировкой 1.38 — это примерно 70% вероятности. Ничью предлагается взять за 5.50 (17%), а победа «Зальцбурга» есть в линии за 7.60 (13%).

Ф1(+1) идет за 2.60, а Ф2(-1) — за 1.49.

При ставке в 1000 рублей на успех «Зальцбурга» потенциальная выплата составит 7600 рублей.

Ставку «Зальцбург» не проиграет» можно взять за 3.20.

Если «Бавария» сумеет забить в этой игре больше двух мячей, то сыграет ставка за 1.93.

Индивидуальный тотал голов «Зальцбурга» больше 1.5 есть в линии за 3.00.