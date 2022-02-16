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Сегодня, 15:15

«Зальцбург» — «Бавария»: прогноз и ставки на матч Лиги чемпионов 16 февраля

Прогноз на матч Лиги чемпионов «Зальцбург» — «Бавария»
Егор Сергеев
Лерой Сане.
Фото Getty Images

16 февраля в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Зальцбург» сыграет с «Баварией». Встреча пройдет в Зальцбурге на «Ред Булл Арене» и начнется в 23.00. Трансляцию можно будет посмотреть на сайте «Матч Футбол 1».

Лига чемпионов. 1/8 финала
16 февр, 23:00. Red Bull Arena (Wals-Siezenheim) (Зальцбург)
Зальцбург
Бавария

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают, что в этом матче победу одержит «Бавария». На немцев можно поставить с котировкой 1.38 — это примерно 70% вероятности. Ничью предлагается взять за 5.50 (17%), а победа «Зальцбурга» есть в линии за 7.60 (13%).

Ф1(+1) идет за 2.60, а Ф2(-1) — за 1.49.

При ставке в 1000 рублей на успех «Зальцбурга» потенциальная выплата составит 7600 рублей.

Ставку «Зальцбург» не проиграет» можно взять за 3.20.

 
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Если «Бавария» сумеет забить в этой игре больше двух мячей, то сыграет ставка за 1.93.

Индивидуальный тотал голов «Зальцбурга» больше 1.5 есть в линии за 3.00.

  • ТМ 0.5 — 7.80

  • Обе забьют: нет — 2.50

  • Точный счет: 1:5 — 17.0

 

Лига чемпионов УЕФА
Прогнозы на спорт
Ред Булл Зальцбург
ФК Бавария
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«Интер» — «Ливерпуль»: прогноз на матч Лиги чемпионов 16 февраля
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 18 11 5 2 44-20 38
2
 Динамо 18 11 3 4 33-20 36
3
 Сочи 18 10 1 7 30-21 31
4
 ЦСКА 18 9 3 6 21-16 30
5
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
6
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
7
 Ахмат 18 9 0 9 24-24 27
8
 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
9
 Спартак 18 6 5 7 20-26 23
10
 Рубин 18 6 4 8 23-27 22
11
 Урал 18 4 7 7 12-18 19
12
 Арсенал 18 5 4 9 21-35 19
13
 Н. Новгород 18 5 4 9 18-30 19
14
 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
15
 Уфа 18 3 7 8 17-26 16
16
 Химки 18 2 8 8 16-31 14
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 - : -
26.02 14:00
Химки – Динамо
 - : -
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 - : -
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Спартак – ЦСКА
 - : -
27.02 14:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
27.02 17:00
Краснодар – Локомотив
 - : -
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Ахмат – Уфа
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Зенит

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Зенит

 5
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Спартак

 10 1 2
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