«Руки заходили гораздо выше положенного». Маргарита Мамун рассказала о домогательствах тренера

Олимпийская чемпионка утверждает, что тренера, который нанес ей в детстве психологическую травму, больше нет в живых.

Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Маргарита Мамун нарушила негласное табу, которое существует в нашем спорте, на рассказы о неформальных и болезненных отношениях между тренерами и юными спортсменами. Маргарите сейчас 28 лет, активную карьеру она завершила семь лет назад, а после шокирующих событий, о которых сейчас поведала спортсменка, скорее всего, минуло почти два десятилетия. По словам спортсменки, ее обидчик «принес людям очень много боли». Однако называть имя специалиста Мамун отказалась, поскольку этот человек уже умер, а тревожить его память нет никакого смысла.

До самого страшного не дошло

Тема домогательств и абьюза со стороны взрослых тренеров к юным гимнасткам полыхает в мировом спорте уже почти десять лет — с тех пор, как в США выплыла история маньяка-физиотерапевта Лари Нассара. После этого скандалы полыхали в Канаде, в Великобритании, в Австралии, Швейцарии, Греции... Затронуты оказались и другие виды спорта — например, французское фигурное катание и шахматы или женская борьба в Индии. Однако в России срыв покровов до сих пор шел вяло. Не сказать, чтобы не было совсем ничего, но по сравнению с зарубежными инцидентами масштаб фигур и уровень откровенности был несопоставим.

Во многом это связано с тем, что общественная реакция на такие истории часто оказывается неоднозначной. Особенно когда неприглядные ситуации выплывают много лет спустя. Тогда пострадавших часто обвиняют в оговоре людей, которые уже не могут ответить, в попытках хайпануть на модной теме и прочих спорных моментах. Поэтому для того, что сейчас сделала олимпийская чемпионка 2016 года, требовалось немалое мужество. Тем менее 28-летняя спортсменка в интервью на канале «Витя Кравченко» на YouTube решилась на смелый рассказ о своем прошлом и домогательствах тренера-мужчины.

«Были сажания на колени, какие-то касания, якобы массаж ног, когда ты понимаешь, что руки заходят гораздо выше положенного, — вспомнила гимнастка. — В такие моменты меня парализовывало, я до конца не могла понять, что это. До самого страшного в моем случае, к счастью, не дошло. Этого тренера уже нет в живых. Не знаю, как бы я поступила, если бы он продолжал бы жить. Наверное, точно были бы суды, я бы этого хотела. Он принес очень много боли людям».

Маргарита Мамун. Фото Алексей Иванов, архив «СЭ»

Родители занимали жесткую позицию

Общеизвестно, что Маргарита с 11 лет тренировалась в расположении сборной России, и представить, что там творились подобные безобразия, просто невозможно. Значит, речь может идти о том периоде, когда будущая звезда работала в московской Спортивной школе олимпийского резерва по художественной гимнастике, куда она пришла в семь лет. В любом случае речь идет о событиях примерно 20-летней давности или чуть позже. Правда в том, что Мамун не называет имен, есть и обратная сторона — так тень оказывается брошена на всех, с кем так или иначе пересекалась спортсменка на заре своей карьеры. Однако это все равно лучше, чем молчание.

«У Мамун — очень интеллигентная и образованная семья. Никто никогда не повышает голос, — рассказывала в интервью «СЭ» тренер Маргариты Амина Зарипова о детстве чемпионки. — Первое время, когда я звонила Рите домой, никак не могла понять: либо я ее разбудила, либо она сейчас, судя по голосу, умрет. Рита не спортсменка в общепринятом понимании. Ей не нужно ничего повторять дважды — она все понимает сразу. Но одному Богу известно, сколько сил мне пришлось приложить, чтобы Рита начала самостоятельно принимать решения, а не ждать, пока я дам ей какие-то указания. Спортивной злости, которая так необходима для победы, Рите часто не хватало».

Отец гимнастки Абдулла Аль Мамун родом из Бангладеш. Он приехал учиться в нашу страну и здесь создал семью с русской женщиной. Во время Олимпиады-2016 этот человек тяжело болел и умер вскоре от рака после спортивного триумфа своей дочери. «Я выбрала этот спорт сама, поэтому маме приходилось меня заставлять только тогда, когда у меня были какие-то трудности, — рассказывала Маргарита в интервью lenta.ru. — Несколько раз возникали моменты, когда я хотела все бросить, но родители не шли у меня на поводу. Когда я начинала отлынивать, потому что было очень тяжело на растяжке и на физической подготовке, родители занимали жесткую позицию. Сейчас я им очень благодарна за это».

После Рио вышел в свет польский документальный фильм «За пределом», в котором рассказывалось о сложной карьере Мамун и обратной стороне большого спорта. «Режиссер придерживалась определенной сюжетной линии, хотела показать, что художественная гимнастика — это не только легкость и красота, которую мы демонстрируем на ковре, а тяжелый ежедневный труд, — говорила Маргарита в интервью «СЭ». — Мне в соцсетях по сей день из разных уголков мира пишут люди, посмотревшие «За пределом». Не только спортсмены. А и те, кто прошел через жизненные трудности, потерю близких. Отмечают, что фильм помогает не опускать руки».

В сентябре 2017 года Маргарита вышла замуж за пловца Александра Сухорукова и вскоре после этого завершила профессиональную карьеру. В 2019 году чемпионка родила сына, которого они с мужем решили назвать Львом.

Маргарита Мамун. Фото Алексей Иванов, архив «СЭ»

Болезненные истории

В российском спорте скандалы с домогательствами в последние годы можно пересчитать по пальцам. Тем не менее некоторые истории имели большой резонанс. Так, в феврале этого года призер чемпионата России по прыжкам в воду 19-летняя Мария Бруенок заявила, что подверглась преследованию со стороны 61-летнего тренера сборной России Павла Муякина. «Он меня позвал к себе в номер, перешел на личные темы, стал сыпать комплименты и поцеловал в губы... Я выбежала, испугалась, о чем уже ранее рассказывала. Затем с его стороны была неприличная переписка, — рассказала спортсменка в интервью «СЭ». — Я долго думала, что это вообще могло быть. То ли случайность, то ли какой-то порыв».

В январе этого года еще одна представительница российской художественной гимнастики Анастасия Назаренко рассказала, что в юном возрасте ее тренер «любил трогать девочек за ягодицы». Имени обидчика олимпийская чемпионка 2012 года в групповых упражнениях и воспитанница Нижегородского училища олимпийского резерва в разговоре на YouTube-канале «RGcenter No1» не назвала. Зато известно, что в 2023 году тренера и директора музея фигурного катания Андрея Уварова задержали по обвинению в насильственных действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетней воспитанницы. В ходе предварительного следствия было установлено, что в период с 2011 по 2016 год мужчина также совершал «иные действия сексуального характера» в отношении других малолетних девочек.

В 2022 году мать чемпионки мира по фристайлу Анастасии Таталиной заявляла, что ее дочь подвергалась оскорблениям и домогательствам со стороны одного из тренеров сборной. Ну а в 2023 году 51-летний тренер по карате из Мурманска, работавший в одной из местных спортшкол, получил 21 год лишения свободы за то, что истязал и насиловал 13-летнюю подопечную, а также снимал с ее участием порнографические ролики. Во время частных уроков специалист заставил ученицу заниматься голой, без кимоно, поскольку якобы хотел видеть, правильно ли работают ее мышцы. В Екатеринбурге в 2023-м был осужден на два года 85-летний наставник Николай Ражев. Он выгнал с занятий по настольному теннису 10-летнюю девочку, после чего получил обвинения в педофилии.