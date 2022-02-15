«Интер» — «Ливерпуль»: Салах и Мане накажут лучший клуб серии А
16 февраля «Ливерпуль» отправится в гости к «Интеру» в 1/8 финала Лиги чемпионов. Встреча состоится в Милане на стадионе «Сан-Сиро (Джузеппе Меацца)», начало — в 23.00. Прямую трансляцию можно будет посмотреть на сайте matchtv.ru.
«Интер» — «Ливерпуль»: коэффициенты букмекеров на матч
Букмекерская компания БЕТСИТИ — официальный партнер «Ливерпуля» в России — считает фаворитом английский клуб. Поставить на победу команды Клоппа можно за 2.08 — это около 46% вероятности. Успех «Интера» оценивается коэффициентом 3.50 (28%), а ничья доступна за 3.70 (26%).
Сделать ставку на выход «Интера» в четвертьфинал можно за 4.20. Проход «Ливерпуля» идет за 1.25.
Ф1(0) идет за 2.60, а Ф2(0) — за 1.54.
Тотал голов больше 2.5 доступен за 1.72, а ТМ 2.5 — за 2.20.
Вы также можете поставить на «обе забьют» за 1.64. Обратный исход доступен за 2.26.
«Интер» — «Ливерпуль»: прогноз и анализ матча
«Интер» сыграет в 1/8 финала Лиги чемпионов впервые с сезона-2011/12. В этом сезоне миланцы заняли второе место в группе, обойдя «Шериф» с «Шахтером», но уступили лидерство «Реалу».
«Ливерпуль» выиграл все шесть матчей в группе — соперниками были «Атлетико», «Порту» и «Милан».
Предстоящий выезд на «Сан-Сиро» будет для мерсисайдцев вторым в текущем розыгрыше Лиги чемпионов. В декабре они обыграли здесь «Милан» со счетом 2:1. Сразу обратим внимание на статистику противостояния «Интера» и «Ливерпуля» в еврокубках:
-
три победы «Ливерпуля»;
-
одна победа «Интера»;
-
ноль ничьих;
-
разница мячей — 6:4 в пользу англичан.
Статистика явно на стороне гостей, что располагает к ставке в пользу их победы с коэффициентом 2.08. Тем более что «Ливерпуль» в отличной форме — команда Клоппа не проигрывает девять матчей кряду, а к отчетной встрече подходит на серии из шести побед в разных турнирах.
У гостей нет кадровых проблем, а Мане и Салах вернулись с Кубка Африки и готовы выйти с первых минут. Хозяевам не помогут Бастони и Барелла.
Также афиша матча располагает к ожиданию яркого и результативного футбола. «Интер» отличается пять матчей подряд, а «Ливерпуль» — шесть. В этой Лиге чемпионов миланцы забивают в среднем 1,33 мяча за игру, а мерсисайдцы — 2,83.
Салах — лучший бомбардир «Ливерпуля» в ЛЧ с семью голами. Мане отличился двумя мячами и результативной передачей в текущем розыгрыше турнира.
У Джеко три мяча за «Интер» — это лучший показатель среди всех игроков команды в нынешней Лиге чемпионов.
Ждем обоюдного взятия ворот и ставим на «обе забьют» с коэффициентом 1.64.
«Интер» — «Ливерпуль»: ставка на матч
«Ливерпуль» уже побеждал на «Сан-Сиро» в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов — в заключительном матче группового этапа команда Клоппа одолела «Милан» на выезде со счетом 2:1.
Мерсисайдцы вообще выиграли все шесть встреч группы в этой Лиге чемпионов.
Кроме того, «Ливерпуль» выиграл три из четырех предыдущих еврокубковых матчей с «Интером». Команда Клоппа идет на серии из шести побед с учетом всех турниров и намерена продлить ее. Смело ставим на П2 с котировкой 2.08.
Рекомендуемая ставка: победа «Ливерпуля» за 2.08.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|18
|11
|5
|2
|44-20
|38
|
2
|Динамо
|18
|11
|3
|4
|33-20
|36
|
3
|Сочи
|18
|10
|1
|7
|30-21
|31
|
4
|ЦСКА
|18
|9
|3
|6
|21-16
|30
|
5
|Краснодар
|18
|8
|5
|5
|29-18
|29
|
6
|Локомотив
|18
|7
|7
|4
|24-19
|28
|
7
|Ахмат
|18
|9
|0
|9
|24-24
|27
|
8
|Кр. Советов
|18
|8
|3
|7
|22-18
|27
|
9
|Спартак
|18
|6
|5
|7
|20-26
|23
|
10
|Рубин
|18
|6
|4
|8
|23-27
|22
|
11
|Урал
|18
|4
|7
|7
|12-18
|19
|
12
|Арсенал
|18
|5
|4
|9
|21-35
|19
|
13
|Н. Новгород
|18
|5
|4
|9
|18-30
|19
|
14
|Ростов
|18
|4
|6
|8
|30-35
|18
|
15
|Уфа
|18
|3
|7
|8
|17-26
|16
|
16
|Химки
|18
|2
|8
|8
|16-31
|14
|26.02
|14:00
|
Н. Новгород – Урал
|- : -
|26.02
|14:00
|
Химки – Динамо
|- : -
|26.02
|16:30
|
Сочи – Арсенал
|- : -
|26.02
|19:00
|
Спартак – ЦСКА
|- : -
|27.02
|14:00
|
Ростов – Кр. Советов
|- : -
|27.02
|17:00
|
Краснодар – Локомотив
|- : -
|27.02
|19:00
|
Ахмат – Уфа
|- : -
|28.02
|19:00
|
Зенит – Рубин
|- : -
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|13
|
|
Артем Дзюба
Зенит
|10
|
|
Матео Кассьерра
Сочи
|8
|П
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|5
|
|
Себастьян Шиманьски
Динамо
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|10
|1
|2
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0
|
|
Александр Соболев
Спартак
|16
|1
|7