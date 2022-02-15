Африканские звезды наколотили в текущей ЛЧ девять мячей на двоих.

16 февраля «Ливерпуль» отправится в гости к «Интеру» в 1/8 финала Лиги чемпионов. Встреча состоится в Милане на стадионе «Сан-Сиро (Джузеппе Меацца)», начало — в 23.00. Прямую трансляцию можно будет посмотреть на сайте matchtv.ru.

«Интер» — «Ливерпуль»: коэффициенты букмекеров на матч

Букмекерская компания БЕТСИТИ — официальный партнер «Ливерпуля» в России — считает фаворитом английский клуб. Поставить на победу команды Клоппа можно за 2.08 — это около 46% вероятности. Успех «Интера» оценивается коэффициентом 3.50 (28%), а ничья доступна за 3.70 (26%).

Сделать ставку на выход «Интера» в четвертьфинал можно за 4.20. Проход «Ливерпуля» идет за 1.25.

Ф1(0) идет за 2.60, а Ф2(0) — за 1.54.

Тотал голов больше 2.5 доступен за 1.72, а ТМ 2.5 — за 2.20.

Вы также можете поставить на «обе забьют» за 1.64. Обратный исход доступен за 2.26.

«Интер» — «Ливерпуль»: прогноз и анализ матча

«Интер» сыграет в 1/8 финала Лиги чемпионов впервые с сезона-2011/12. В этом сезоне миланцы заняли второе место в группе, обойдя «Шериф» с «Шахтером», но уступили лидерство «Реалу».

«Ливерпуль» выиграл все шесть матчей в группе — соперниками были «Атлетико», «Порту» и «Милан».

Предстоящий выезд на «Сан-Сиро» будет для мерсисайдцев вторым в текущем розыгрыше Лиги чемпионов. В декабре они обыграли здесь «Милан» со счетом 2:1. Сразу обратим внимание на статистику противостояния «Интера» и «Ливерпуля» в еврокубках:

три победы «Ливерпуля»;

одна победа «Интера»;

ноль ничьих;

разница мячей — 6:4 в пользу англичан.

Статистика явно на стороне гостей, что располагает к ставке в пользу их победы с коэффициентом 2.08. Тем более что «Ливерпуль» в отличной форме — команда Клоппа не проигрывает девять матчей кряду, а к отчетной встрече подходит на серии из шести побед в разных турнирах.

У гостей нет кадровых проблем, а Мане и Салах вернулись с Кубка Африки и готовы выйти с первых минут. Хозяевам не помогут Бастони и Барелла.

Также афиша матча располагает к ожиданию яркого и результативного футбола. «Интер» отличается пять матчей подряд, а «Ливерпуль» — шесть. В этой Лиге чемпионов миланцы забивают в среднем 1,33 мяча за игру, а мерсисайдцы — 2,83.

Салах — лучший бомбардир «Ливерпуля» в ЛЧ с семью голами. Мане отличился двумя мячами и результативной передачей в текущем розыгрыше турнира.

У Джеко три мяча за «Интер» — это лучший показатель среди всех игроков команды в нынешней Лиге чемпионов.

Ждем обоюдного взятия ворот и ставим на «обе забьют» с коэффициентом 1.64.

«Интер» — «Ливерпуль»: ставка на матч

«Ливерпуль» уже побеждал на «Сан-Сиро» в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов — в заключительном матче группового этапа команда Клоппа одолела «Милан» на выезде со счетом 2:1.

Мерсисайдцы вообще выиграли все шесть встреч группы в этой Лиге чемпионов.

Кроме того, «Ливерпуль» выиграл три из четырех предыдущих еврокубковых матчей с «Интером». Команда Клоппа идет на серии из шести побед с учетом всех турниров и намерена продлить ее. Смело ставим на П2 с котировкой 2.08.

Рекомендуемая ставка: победа «Ливерпуля» за 2.08.