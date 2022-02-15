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«Интер» — «Ливерпуль»: Салах и Мане накажут лучший клуб серии А

Прогноз на матч Лиги чемпионов «Интер» — «Ливерпуль»
Егор Сергеев
Мохамед Салах.
Фото Getty Images
Африканские звезды наколотили в текущей ЛЧ девять мячей на двоих.

16 февраля «Ливерпуль» отправится в гости к «Интеру» в 1/8 финала Лиги чемпионов. Встреча состоится в Милане на стадионе «Сан-Сиро (Джузеппе Меацца)», начало — в 23.00. Прямую трансляцию можно будет посмотреть на сайте matchtv.ru.

Лига чемпионов. 1/8 финала
16 февр, 23:00. Giuseppe Meazza (Милан)
Интер
Ливерпуль

«Интер» — «Ливерпуль»: коэффициенты букмекеров на матч

Букмекерская компания БЕТСИТИ — официальный партнер «Ливерпуля» в России — считает фаворитом английский клуб. Поставить на победу команды Клоппа можно за 2.08 — это около 46% вероятности. Успех «Интера» оценивается коэффициентом 3.50 (28%), а ничья доступна за 3.70 (26%).

Сделать ставку на выход «Интера» в четвертьфинал можно за 4.20. Проход «Ливерпуля» идет за 1.25.

Ф1(0) идет за 2.60, а Ф2(0) — за 1.54.

Тотал голов больше 2.5 доступен за 1.72, а ТМ 2.5 — за 2.20.

Вы также можете поставить на «обе забьют» за 1.64. Обратный исход доступен за 2.26.

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«Интер» — «Ливерпуль»: прогноз и анализ матча

«Интер» сыграет в 1/8 финала Лиги чемпионов впервые с сезона-2011/12. В этом сезоне миланцы заняли второе место в группе, обойдя «Шериф» с «Шахтером», но уступили лидерство «Реалу».

«Ливерпуль» выиграл все шесть матчей в группе — соперниками были «Атлетико», «Порту» и «Милан».

Предстоящий выезд на «Сан-Сиро» будет для мерсисайдцев вторым в текущем розыгрыше Лиги чемпионов. В декабре они обыграли здесь «Милан» со счетом 2:1. Сразу обратим внимание на статистику противостояния «Интера» и «Ливерпуля» в еврокубках:

  • три победы «Ливерпуля»;

  • одна победа «Интера»;

  • ноль ничьих;

  • разница мячей — 6:4 в пользу англичан.

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Статистика явно на стороне гостей, что располагает к ставке в пользу их победы с коэффициентом 2.08. Тем более что «Ливерпуль» в отличной форме — команда Клоппа не проигрывает девять матчей кряду, а к отчетной встрече подходит на серии из шести побед в разных турнирах.

У гостей нет кадровых проблем, а Мане и Салах вернулись с Кубка Африки и готовы выйти с первых минут. Хозяевам не помогут Бастони и Барелла.

Также афиша матча располагает к ожиданию яркого и результативного футбола. «Интер» отличается пять матчей подряд, а «Ливерпуль» — шесть. В этой Лиге чемпионов миланцы забивают в среднем 1,33 мяча за игру, а мерсисайдцы — 2,83.

Салах — лучший бомбардир «Ливерпуля» в ЛЧ с семью голами. Мане отличился двумя мячами и результативной передачей в текущем розыгрыше турнира.

У Джеко три мяча за «Интер» — это лучший показатель среди всех игроков команды в нынешней Лиге чемпионов.

Ждем обоюдного взятия ворот и ставим на «обе забьют» с коэффициентом 1.64.

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«Интер» — «Ливерпуль»: ставка на матч

«Ливерпуль» уже побеждал на «Сан-Сиро» в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов — в заключительном матче группового этапа команда Клоппа одолела «Милан» на выезде со счетом 2:1.

Мерсисайдцы вообще выиграли все шесть встреч группы в этой Лиге чемпионов.

Кроме того, «Ливерпуль» выиграл три из четырех предыдущих еврокубковых матчей с «Интером». Команда Клоппа идет на серии из шести побед с учетом всех турниров и намерена продлить ее. Смело ставим на П2 с котировкой 2.08.

Рекомендуемая ставка: победа «Ливерпуля» за 2.08.

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Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 18 11 5 2 44-20 38
2
 Динамо 18 11 3 4 33-20 36
3
 Сочи 18 10 1 7 30-21 31
4
 ЦСКА 18 9 3 6 21-16 30
5
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
6
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
7
 Ахмат 18 9 0 9 24-24 27
8
 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
9
 Спартак 18 6 5 7 20-26 23
10
 Рубин 18 6 4 8 23-27 22
11
 Урал 18 4 7 7 12-18 19
12
 Арсенал 18 5 4 9 21-35 19
13
 Н. Новгород 18 5 4 9 18-30 19
14
 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
15
 Уфа 18 3 7 8 17-26 16
16
 Химки 18 2 8 8 16-31 14
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26.02 14:00
Н. Новгород – Урал
 - : -
26.02 14:00
Химки – Динамо
 - : -
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 - : -
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 - : -
27.02 14:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
27.02 17:00
Краснодар – Локомотив
 - : -
27.02 19:00
Ахмат – Уфа
 - : -
28.02 19:00
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Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

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 13
Артем Дзюба

Артем Дзюба

Зенит

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Матео Кассьерра

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П
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Краснодар

 6
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Зенит

 5
Себастьян Шиманьски

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Динамо

 5
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Максимилиано Кофрие

Спартак

 10 1 2
Гжегож Крыховяк

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