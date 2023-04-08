Гилберт Бернс — Хорхе Масвидаль: где смотреть бой UFC 9 апреля 2023 года
В ночь с 8 на 9 апреля состоится турнир UFC 287, в соглавном бое которого сойдутся звезды полусреднего дивизиона бразилец Гилберт Бернс и американец Хорхе Масвидаль. Ивент пройдет в Майами на Miami-Dade Arena, ориентировочное начало основного карда — 05.00 по московскому времени. Прямую трансляцию поединка покажут сайт matchtv.ru, телеканал «Матч! Боец» и онлайн-платформа UFC Fight Pass.
Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают бразильца однозначным фаворитом: поставить на победу Бернса можно с коэффициентом 1.20, что составляет примерно 81% вероятности. Выигрыш Масвидаля доступен с котировкой 4.60 (18%). Явный расклад в пользу Жесткого неудивителен: он идет пятым в рейтинге, а Хорхе — лишь 11-м. Ничья идет за 45.0 (1%).
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В карьерах обоих спортсменов хватает досрочных побед: бразилец закончил до судейского гонга 72% успешных поединков, американец — 52%. Взять досрочный выигрыш Бернса можно за 2.12, свой последний бой он выиграл как раз болевым в первом раунде. Ранний финиш от Масвидаля доступен 6.70, он в последний раз удосрочил оппонента в ноябре 2019-го, после чего потерпел три поражения подряд.
Можно выбрать, каким образом закончится поединок в случае досрочного финала. За 3.00 доступен как вариант болевой/удушающий/добровольная сдача, так и нокаут/технический нокаут/дисквалификация.
Также доступны рынки на раунд, в котором завершится схватка:
• финиш в первой пятиминутке идет за 3.25;
• во второй — за 4.30;
• в третьей — за 6.70;
• вариант «первый или второй раунд» — за 2.02.
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|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|21
|16
|3
|2
|55-10
|51
|
2
|Ростов
|21
|13
|5
|3
|38-28
|44
|
3
|Спартак
|21
|12
|5
|4
|45-24
|41
|
4
|ЦСКА
|21
|11
|5
|5
|37-20
|38
|
5
|Ахмат
|22
|11
|3
|8
|33-29
|36
|
6
|Динамо
|21
|10
|5
|6
|36-26
|35
|
7
|Оренбург
|21
|10
|2
|9
|41-41
|32
|
8
|Краснодар
|21
|9
|5
|7
|44-35
|32
|
9
|Сочи
|21
|9
|4
|8
|31-39
|31
|
10
|Урал
|22
|7
|4
|11
|24-35
|25
|
11
|Локомотив
|21
|7
|4
|10
|31-37
|25
|
12
|Кр. Советов
|21
|5
|6
|10
|21-32
|21
|
13
|Пари НН
|21
|5
|4
|12
|23-41
|19
|
14
|Факел
|22
|2
|11
|9
|27-41
|17
|
15
|Химки
|21
|3
|4
|14
|19-47
|13
|
16
|Торпедо
|22
|3
|4
|15
|15-35
|13
|8.04
|14:00
|
Торпедо – Факел
|2 : 0
|8.04
|16:30
|
Ахмат – Урал
|2 : 0
|8.04
|19:30
|
Спартак – Динамо
|- : -
|9.04
|14:00
|
Сочи – Кр. Советов
|- : -
|9.04
|16:30
|
ЦСКА – Химки
|- : -
|9.04
|19:00
|
Краснодар – Пари НН
|- : -
|9.04
|20:00
|
Локомотив – Зенит
|- : -
|10.04
|17:00
|
Оренбург – Ростов
|- : -
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|16
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|16
|
|
Владимир Писарский
Крылья Советов
|14
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|9
|
|
Александр Соболев
Спартак
|8
|
|
Максим Глушенков
Крылья Советов, Локомотив
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|11
|1
|1
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|8
|1
|4
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|19
|1
|4