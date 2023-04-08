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Гилберт Бернс — Хорхе Масвидаль: где смотреть бой UFC 9 апреля 2023 года

Прямая трансляция боя UFC Гилберт Бернс — Хорхе Масвидаль 9 апреля 2023 года
Артемий Кутейников
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Хорхе Масвидаль.
Фото Global Look Press

В ночь с 8 на 9 апреля состоится турнир UFC 287, в соглавном бое которого сойдутся звезды полусреднего дивизиона бразилец Гилберт Бернс и американец Хорхе Масвидаль. Ивент пройдет в Майами на Miami-Dade Arena, ориентировочное начало основного карда — 05.00 по московскому времени. Прямую трансляцию поединка покажут сайт matchtv.ru, телеканал «Матч! Боец» и онлайн-платформа UFC Fight Pass.

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Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают бразильца однозначным фаворитом: поставить на победу Бернса можно с коэффициентом 1.20, что составляет примерно 81% вероятности. Выигрыш Масвидаля доступен с котировкой 4.60 (18%). Явный расклад в пользу Жесткого неудивителен: он идет пятым в рейтинге, а Хорхе — лишь 11-м. Ничья идет за 45.0 (1%).

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В карьерах обоих спортсменов хватает досрочных побед: бразилец закончил до судейского гонга 72% успешных поединков, американец — 52%. Взять досрочный выигрыш Бернса можно за 2.12, свой последний бой он выиграл как раз болевым в первом раунде. Ранний финиш от Масвидаля доступен 6.70, он в последний раз удосрочил оппонента в ноябре 2019-го, после чего потерпел три поражения подряд.

Можно выбрать, каким образом закончится поединок в случае досрочного финала. За 3.00 доступен как вариант болевой/удушающий/добровольная сдача, так и нокаут/технический нокаут/дисквалификация.

Также доступны рынки на раунд, в котором завершится схватка:

• финиш в первой пятиминутке идет за 3.25;

• во второй — за 4.30;

• в третьей — за 6.70;

• вариант «первый или второй раунд» — за 2.02.

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«Лацио» — «Ювентус»: где смотреть матч серии А 8 апреля 2023 года онлайн в прямом эфире
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 21 16 3 2 55-10 51
2
 Ростов 21 13 5 3 38-28 44
3
 Спартак 21 12 5 4 45-24 41
4
 ЦСКА 21 11 5 5 37-20 38
5
 Ахмат 22 11 3 8 33-29 36
6
 Динамо 21 10 5 6 36-26 35
7
 Оренбург 21 10 2 9 41-41 32
8
 Краснодар 21 9 5 7 44-35 32
9
 Сочи 21 9 4 8 31-39 31
10
 Урал 22 7 4 11 24-35 25
11
 Локомотив 21 7 4 10 31-37 25
12
 Кр. Советов 21 5 6 10 21-32 21
13
 Пари НН 21 5 4 12 23-41 19
14
 Факел 22 2 11 9 27-41 17
15
 Химки 21 3 4 14 19-47 13
16
 Торпедо 22 3 4 15 15-35 13
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30 тур
8.04 14:00
Торпедо – Факел
 2 : 0
8.04 16:30
Ахмат – Урал
 2 : 0
8.04 19:30
Спартак – Динамо
 - : -
9.04 14:00
Сочи – Кр. Советов
 - : -
9.04 16:30
ЦСКА – Химки
 - : -
9.04 19:00
Краснодар – Пари НН
 - : -
9.04 20:00
Локомотив – Зенит
 - : -
10.04 17:00
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