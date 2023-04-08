8 апреля в матче 29-го тура чемпионата Италии «Лацио» сойдется с «Ювентусом». Встреча на Олимпийском стадионе в Риме стартует по свистку арбитра Марко ди Белло в 21.45 по московскому времени. Прямую трансляцию поединка покажет сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Футбол 1» в 21.40 мск.

Букмекерская компания Olimpbet отдала незначительное предпочтение команде Маурицио Сарри. На победу «Лацио» предложена котировка 2.79, вероятность исхода — приблизительно 35%. Ничья доступна за 2.98 (32%), триумф «Ювентуса» — за 2.93 (33%).

Ставка в 1000 рублей на «мирный» результат принесет 2980 рублей в случае благоприятного исхода.

В первом круге чемпионата бьянконери разгромили «орлов» в Турине (3:0), а два месяца назад на том же самом «Альянц Стадиум» выбили из Кубка Италии (1:0). Верите, что «Юве» не проиграет и в гостях? Опция Х2 доступна с котировкой 1.47.

В последних десяти матчах во всех турнирах «Лацио» в среднем пропустил жалкие 0.4 мяча за 90 минут, а в последних двух матчах сыграл на ноль. Голевая засуха туринцев против «орлов» идет за 1.71.

Наиболее вероятный автор гола — капитан римского клуба Чиро Иммобиле. Мяч форварда оценен в 3.00.

«Лацио» — самая нерезультативная команда топ-4 серии А: за 28 туров римляне оформили 44 гола. А еще парни Сарри в 2023 году лишь однажды закинули сопернику больше двух мячей — когда разгромили «Милан» в январе на «Олимпико». Тотал больше 2.5 гола идет за 2.63, ТМ 2.5 — за 1.49.

Считаете, что команды обменяются уколами? Это событие доступно с коэффициентом 2.15. «Обе забьют — нет» предложено за 1.71.

Самый вероятный счет — 0:0. Поставить на этот исход можно за 5.24.