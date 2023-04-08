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Сегодня, 17:15

«Лацио» — «Ювентус»: где смотреть матч серии А 8 апреля 2023 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча серии А «Лацио» — «Ювентус» 8 апреля 2023 года
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Анхель Ди Мария.
Фото Global Look Press

8 апреля в матче 29-го тура чемпионата Италии «Лацио» сойдется с «Ювентусом». Встреча на Олимпийском стадионе в Риме стартует по свистку арбитра Марко ди Белло в 21.45 по московскому времени. Прямую трансляцию поединка покажет сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Футбол 1» в 21.40 мск.

Италия. Серия А. 29-й тур
08 апр, 21:45. Olimpico (Рим)
Лацио
Ювентус

Букмекерская компания Olimpbet отдала незначительное предпочтение команде Маурицио Сарри. На победу «Лацио» предложена котировка 2.79, вероятность исхода — приблизительно 35%. Ничья доступна за 2.98 (32%), триумф «Ювентуса» — за 2.93 (33%).

Ставка в 1000 рублей на «мирный» результат принесет 2980 рублей в случае благоприятного исхода.

В первом круге чемпионата бьянконери разгромили «орлов» в Турине (3:0), а два месяца назад на том же самом «Альянц Стадиум» выбили из Кубка Италии (1:0). Верите, что «Юве» не проиграет и в гостях? Опция Х2 доступна с котировкой 1.47.

В последних десяти матчах во всех турнирах «Лацио» в среднем пропустил жалкие 0.4 мяча за 90 минут, а в последних двух матчах сыграл на ноль. Голевая засуха туринцев против «орлов» идет за 1.71.

Наиболее вероятный автор гола — капитан римского клуба Чиро Иммобиле. Мяч форварда оценен в 3.00.

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«Лацио» — самая нерезультативная команда топ-4 серии А: за 28 туров римляне оформили 44 гола. А еще парни Сарри в 2023 году лишь однажды закинули сопернику больше двух мячей — когда разгромили «Милан» в январе на «Олимпико». Тотал больше 2.5 гола идет за 2.63, ТМ 2.5 — за 1.49.

Считаете, что команды обменяются уколами? Это событие доступно с коэффициентом 2.15. «Обе забьют — нет» предложено за 1.71.

Самый вероятный счет — 0:0. Поставить на этот исход можно за 5.24.

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Футбол
Прогнозы на спорт
ФК Лацио
ФК Ювентус
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«Спартак» — «Динамо»: где смотреть матч РПЛ 8 апреля 2023 года онлайн в прямом эфире
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 21 16 3 2 55-10 51
2
 Ростов 21 13 5 3 38-28 44
3
 Спартак 21 12 5 4 45-24 41
4
 ЦСКА 21 11 5 5 37-20 38
5
 Динамо 21 10 5 6 36-26 35
6
 Ахмат 21 10 3 8 31-29 33
7
 Оренбург 21 10 2 9 41-41 32
8
 Краснодар 21 9 5 7 44-35 32
9
 Сочи 21 9 4 8 31-39 31
10
 Урал 21 7 4 10 24-33 25
11
 Локомотив 21 7 4 10 31-37 25
12
 Кр. Советов 21 5 6 10 21-32 21
13
 Пари НН 21 5 4 12 23-41 19
14
 Факел 22 2 11 9 27-41 17
15
 Химки 21 3 4 14 19-47 13
16
 Торпедо 22 3 4 15 15-35 13
Результаты / календарь
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22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
8.04 14:00
Торпедо – Факел
 2 : 0
8.04 16:30
Ахмат – Урал
 - : -
8.04 19:30
Спартак – Динамо
 - : -
9.04 14:00
Сочи – Кр. Советов
 - : -
9.04 16:30
ЦСКА – Химки
 - : -
9.04 19:00
Краснодар – Пари НН
 - : -
9.04 20:00
Локомотив – Зенит
 - : -
10.04 17:00
Оренбург – Ростов
 - : -
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Г
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 16
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 16
Владимир Писарский

Владимир Писарский

Крылья Советов

 14
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 9
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 8
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Крылья Советов, Локомотив

 7
И К Ж
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 11 1 1
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 8 1 4
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 19 1 4
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