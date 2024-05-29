«Урал» дома проиграл «Акрону» в первом стыковом матче

«Урал» на своем поле уступил «Акрону» в первом стыковом матче за право выступать в РПЛ в сезоне-2024/25 — 0:2.

Счет на 57-й минуте открыл Неманья Анджелкович. На 72-й минуте преимущество тольяттинцев удвоил Кирилл Данилин.

Ответная игра между командами пройдет на домашнем стадионе «Акрона» 1 июня. Начало — в 15.00 по московскому времени.