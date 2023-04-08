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«Реал» — «Вильярреал»: где смотреть матч ла лиги 8 апреля 2023 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча ла лиги «Реал» — «Вильярреал» 8 апреля 2023 года
Евгений Коростелев
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Тибо Куртуа.
Фото Global Look Press

8 апреля в центральном матче 28-го тура чемпионата Испании «Реал» примет на своем поле «Вильярреал». Встреча пройдет на «Сантьяго Бернабеу», мяч будет разыгран с центра поля в 22.00 по московскому времени. Главным арбитром назначен Хавьер Альберола Рохас. В России игру можно посмотреть на онлайн-платформе «Okko Спорт».

Испания. Ла Лига. 28-й тур
08 апр, 22:00. Santiago Bernabeu (Мадрид)
Реал
Вильярреал

«Реал» — безоговорочный фаворит предстоящей встречи, как считает букмекерская компания Olimpbet. На то, что команда Анчелотти наберет три очка, котировка — 1.54, что приблизительно 64% вероятности исхода. Ничья доступна за 4.70 (21%), успех «Вильярреала» — за 5.80 (15%).

Ставка в 1000 рублей на «мирный» результат в случае его осуществления принесет выплату в 5800 рублей.

«Вильярреал» проиграл «Реалу» только один из четырех последних матчей. На то, что команда Кике Сетьена не уступит и на этот раз, котировка — 2.58.

Можете подстраховать гостей с помощью форы: Ф2(+1.5) предложена за 1.62.

В трех играх из четырех предыдущих в Мадриде команды оформляли «верх» по голам. Тотал больше 2.5 мяча оценен в 1.62, ТМ 2.5 — в 2.40.

В трех предыдущих матчах «Вильярреала» и в трех из четырех у «Реала» не было обмена голами. Вариант «обе забьют» можно оформить за 1.73, противоположный исход — за 2.11.

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«Реал» — самый результативный клуб испанской элиты: бланкос забили 57 мячей в 27 матчах, а дома отличились 32 раза в 13 встречах (в среднем — 2.46 гола за 90 минут). ИТБ1 (1.5) в предстоящей игре идет за 1.54, ИТБ1 (2.5) — за 2.47.

Наиболее вероятный точный счет, по мнению экспертов, — 2:0 в пользу хозяев за 8.00.

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Футбол
Прогнозы на спорт
ФК Вильярреал
ФК Реал
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 21 16 3 2 55-10 51
2
 Ростов 21 13 5 3 38-28 44
3
 Спартак 21 12 5 4 45-24 41
4
 ЦСКА 21 11 5 5 37-20 38
5
 Ахмат 22 11 3 8 33-29 36
6
 Динамо 21 10 5 6 36-26 35
7
 Оренбург 21 10 2 9 41-41 32
8
 Краснодар 21 9 5 7 44-35 32
9
 Сочи 21 9 4 8 31-39 31
10
 Урал 22 7 4 11 24-35 25
11
 Локомотив 21 7 4 10 31-37 25
12
 Кр. Советов 21 5 6 10 21-32 21
13
 Пари НН 21 5 4 12 23-41 19
14
 Факел 22 2 11 9 27-41 17
15
 Химки 21 3 4 14 19-47 13
16
 Торпедо 22 3 4 15 15-35 13
Результаты / календарь
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30 тур
8.04 14:00
Торпедо – Факел
 2 : 0
8.04 16:30
Ахмат – Урал
 2 : 0
8.04 19:30
Спартак – Динамо
 - : -
9.04 14:00
Сочи – Кр. Советов
 - : -
9.04 16:30
ЦСКА – Химки
 - : -
9.04 19:00
Краснодар – Пари НН
 - : -
9.04 20:00
Локомотив – Зенит
 - : -
10.04 17:00
Оренбург – Ростов
 - : -
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Спартак

 16
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Зенит

 16
Владимир Писарский

Владимир Писарский

Крылья Советов

 14
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 9
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 8
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Максим Глушенков

Крылья Советов, Локомотив

 7
И К Ж
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Максим Ненахов

Локомотив

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