8 апреля в центральном матче 28-го тура чемпионата Испании «Реал» примет на своем поле «Вильярреал». Встреча пройдет на «Сантьяго Бернабеу», мяч будет разыгран с центра поля в 22.00 по московскому времени. Главным арбитром назначен Хавьер Альберола Рохас. В России игру можно посмотреть на онлайн-платформе «Okko Спорт».

«Реал» — безоговорочный фаворит предстоящей встречи, как считает букмекерская компания Olimpbet. На то, что команда Анчелотти наберет три очка, котировка — 1.54, что приблизительно 64% вероятности исхода. Ничья доступна за 4.70 (21%), успех «Вильярреала» — за 5.80 (15%).

Ставка в 1000 рублей на «мирный» результат в случае его осуществления принесет выплату в 5800 рублей.

«Вильярреал» проиграл «Реалу» только один из четырех последних матчей. На то, что команда Кике Сетьена не уступит и на этот раз, котировка — 2.58.

Можете подстраховать гостей с помощью форы: Ф2(+1.5) предложена за 1.62.

В трех играх из четырех предыдущих в Мадриде команды оформляли «верх» по голам. Тотал больше 2.5 мяча оценен в 1.62, ТМ 2.5 — в 2.40.

В трех предыдущих матчах «Вильярреала» и в трех из четырех у «Реала» не было обмена голами. Вариант «обе забьют» можно оформить за 1.73, противоположный исход — за 2.11.

«Реал» — самый результативный клуб испанской элиты: бланкос забили 57 мячей в 27 матчах, а дома отличились 32 раза в 13 встречах (в среднем — 2.46 гола за 90 минут). ИТБ1 (1.5) в предстоящей игре идет за 1.54, ИТБ1 (2.5) — за 2.47.

Наиболее вероятный точный счет, по мнению экспертов, — 2:0 в пользу хозяев за 8.00.