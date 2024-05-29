«Урал» одной ногой в первой лиге. «Акрон» выиграл стыковой матч в Екатеринбурге
«Урал» в этой паре выглядел однозначным фаворитом. «Акрон», очаровавший всех год назад в Кубке, в этом сезоне продолжил поступательное движение. Не настолько, чтобы напрямую войти в премьер-лигу, но третье место и путевка в стыки — это тоже неплохо. Во всяком случае, в клубе не без гордости говорят о бронзовых медалях первой лиги. Общий тон предматчевых разговоров сводился к тому, что «Урал» дома должен выиграть с разницей в два-три мяча, и с хорошим запасом можно будет отправляться в Жигулевск. Там ведь и газон непривычный искусственный, да и в гостях уральцы в этом сезоне играют плохо — аж с августа не выигрывали.
Начало матча все эти расклады вроде бы подтвердило. Уже на пятой минуте «Урал» забил: Сиссе завершил затяжную атаку дальним ударом, но гол отменили из-за офсайда. Как определил арбитр Казарцев, стоявший перед вратарем Ионов находился во вполне активном положении. Ну а Сиссе должно быть очень обидно: забивает он раз в год, а то и реже.
После отмененного гола пошла очень осторожная игра. «Акрон» временами забирал мяч под тотальный контроль, но к голевым моментам это не приводило. «Урал» старался отвечать, имел пространство на чужой половине, но в завершающей стадии всегда чего-то не хватало. В целом — абсолютно равная и не самая зажигательная игра. Так и не скажешь, кто тут из какой лиги.
В самом начале второго тайма «Урал» снова вспыхнул, и к голу это также не привело. Шеттине на дальнем фланге замыкал прострел, но пустил мяч над перекладиной. Через час игры стали напрашиваться замены. «Уралу» явно не хватало движения, а на лавке оставались Ишков и Дмитриев. Ишков действительно вышел (правда, вместе с Каштановым), но ситуация в матче как раз в тот момент изменилась совершенно в другом направлении. Разница в габаритах между командами была очевидной — «Урал» в среднем чуть ли не голову выше, и вот ведь ирония — «Акрон» открыл счет после углового. Это Анджелкович забил со «второго этажа», замкнув ближнюю штангу. Гончаренко на скамейке выглядел растерянным. Но это было только начало.
Второй мяч пришел через пять минут и стал следствием ошибки Помазуна. Вратарь плохо сыграл на выходе и скинул на ногу Данилину. 0:2 — шок для Екатеринбурга. «Урал» суетливо побежал отыгрываться, но кроме подходов ничего не создал.
«Урал» уже давно не вылетал, 11 сезонов в премьер-лиге подряд. И вот команда очутилась на грани катастрофы. Да, есть ответный матч, но получить дома 0:2, рассчитывая на зеркальный счет, — это очень болезненно. Для «Акрона» же все сложилось просто идеально. Получился флешбэк из прошлогоднего Кубка, и теперь красно-черные в одном матче от исторического достижения. Все идет к тому, что мы увидим в РПЛ команду, которая никогда прежде там не играла.
18+ Реклама. Рекламодатель: ООО «ФОНКОР» (ИНН: 7726752148).
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|30
|17
|6
|7
|52-27
|57
|
2
|Краснодар
|30
|16
|8
|6
|45-29
|56
|
3
|Динамо
|30
|16
|8
|6
|53-39
|56
|
4
|Локомотив
|30
|14
|11
|5
|52-38
|53
|
5
|Спартак
|30
|14
|8
|8
|41-32
|50
|
6
|ЦСКА
|30
|12
|12
|6
|56-40
|48
|
7
|Ростов
|30
|12
|7
|11
|43-46
|43
|
8
|Рубин
|30
|11
|9
|10
|31-38
|42
|
9
|Кр. Советов
|30
|11
|8
|11
|46-44
|41
|
10
|Ахмат
|30
|10
|5
|15
|33-45
|35
|
11
|Факел
|30
|7
|11
|12
|22-31
|32
|
12
|Оренбург
|30
|7
|10
|13
|34-41
|31
|
13
|Пари НН
|30
|8
|6
|16
|29-51
|30
|
14
|Урал
|30
|7
|9
|14
|30-46
|30
|
15
|Балтика
|30
|7
|5
|18
|33-42
|26
|
16
|Сочи
|30
|5
|9
|16
|37-48
|24
|25.05
|16:30
|
Зенит – Ростов
|2 : 1
|25.05
|16:30
|
Краснодар – Динамо
|1 : 0
|25.05
|16:30
|
Кр. Советов – Пари НН
|1 : 1
|25.05
|16:30
|
ЦСКА – Урал
|2 : 0
|25.05
|16:30
|
Рубин – Сочи
|1 : 1
|25.05
|16:30
|
Балтика – Локомотив
|1 : 3
|25.05
|16:30
|
Факел – Ахмат
|2 : 0
|25.05
|16:30
|
Оренбург – Спартак
|0 : 0
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|21
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|15
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|15
|П
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|16
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|9
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|8
|И
|К
|Ж
|
|
да Силва Виллиан Роша
ЦСКА
|24
|1
|9
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|24
|1
|5
|
|
Кирилл Гоцук
Пари Нижний Новгород
|25
|1
|4