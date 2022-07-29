«Факел» — «Динамо»: прогноз на матч РПЛ 30 июля 2022 года
«Факел» только поднялся в РПЛ, но уже неплохо себя показал: сыграл вничью с «Краснодаром» (2:2) и пободался с «Ахматом» (1:2). 30 июля команда проведет первый домашний матч, на который уже продали все билеты. Соперник — «Динамо». Матч начнется в 15.00 по московскому времени. Прямую трансляцию покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Премьер».
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают, что у гостей больше шансов на победу: поставить на выигрыш «Динамо» можно с котировкой 1.96, вероятность — примерно 50%. Успех «Факела» эксперты оценили в 3.90 (24%). На ничью предложен коэффициент 3.70 (26%).
Ждете первой победы «Факела»? Ставка в 1000 рублей на успех воронежцев в случае благоприятного исхода принесет 3900 рублей.
Правда, три самых вероятных, по мнению аналитиков, исхода встречи говорят о преимуществе москвичей:
• ничья 1:1 идет за 6.70;
• победа «Динамо» 1:0 — за 7.20;
• успех 2:1 — за 8.10.
Команды результативно начали сезон: «Динамо» вместе со «Спартаком», ЦСКА и «Оренбургом» забило больше всех в лиге — четырежды. «Факел» в двух турах выжал три гола. Взять индивидуальный тотал гостей больше 1.5 мяча можно с котировкой 1.93, ИТМ2 (1.5) — за 1.87. Этот рынок на «Факел» доступен за 3.00 и 1.38 соответственно.
Общий тотал больше 2.5 гола идет за 1.90, ТМ 2.5 — за 1.95.
Вероятность того, что отличатся обе команды, аналитики оценили в 1.79, обратная ставка доступна за 2.02.
Прогноз и ставка на матч «Факел» — «Динамо» 30 июля 2022 года
Воронежские болельщики долго ждали возвращения «Факела» в РПЛ и мгновенно скупили билеты на первый домашний матч сезона. Наверняка поддержка трибун будет мощной, а на «Динамо» навалилась неприятная история с Гильермо Варелой. Уругваец без предупреждения сбежал из команды и ослабил линию защиты, в которой и так огромные проблемы. «Факел» готов воспользоваться трудностями соперника.
Рекомендуемая ставка: обе забьют за 1.79.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ЦСКА
|2
|2
|0
|0
|5-0
|6
|
2
|Динамо
|2
|1
|1
|0
|5-1
|4
|
3
|Спартак
|2
|1
|1
|0
|5-2
|4
|
4
|Зенит
|2
|1
|1
|0
|4-1
|4
|
5
|Химки
|2
|1
|1
|0
|4-1
|4
|
6
|Ахмат
|2
|1
|1
|0
|3-2
|4
|
7
|Кр. Советов
|2
|1
|0
|1
|4-5
|3
|
8
|Оренбург
|2
|1
|0
|1
|5-4
|3
|
9
|Сочи
|2
|1
|0
|1
|3-4
|3
|
10
|Локомотив
|2
|0
|2
|0
|3-3
|2
|
11
|Ростов
|2
|0
|2
|0
|3-3
|2
|
12
|Факел
|2
|0
|1
|1
|3-4
|1
|
13
|Краснодар
|2
|0
|1
|1
|3-6
|1
|
14
|Н. Новгород
|2
|0
|1
|1
|1-4
|1
|
15
|Урал
|2
|0
|0
|2
|0-5
|0
|
16
|Торпедо
|2
|0
|0
|2
|1-7
|0
|29.07
|18:00
|
Урал – Краснодар
|- : -
|30.07
|15:00
|
Факел – Динамо
|- : -
|30.07
|17:30
|
Зенит – Локомотив
|- : -
|30.07
|20:00
|
Сочи – Ахмат
|- : -
|31.07
|15:00
|
Н. Новгород – ЦСКА
|- : -
|31.07
|17:30
|
Спартак – Оренбург
|- : -
|31.07
|17:30
|
Кр. Советов – Торпедо
|- : -
|31.07
|20:00
|
Ростов – Химки
|- : -
|Г
|
|
Владимир Сычевой
Оренбург
|3
|
|
Максим Глушенков
Крылья Советов
|2
|
|
Николай Комличенко
Ростов
|2
|П
|
|
Батраз Гурциев
Оренбург
|2
|
|
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|2
|
|
Даниил Уткин
Ростов
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Лео Гогличидзе
Урал
|2
|1
|0
|
|
Александр Черников
Краснодар
|2
|1
|0
|
|
Алексис Бека Бека
Локомотив
|2
|0
|1