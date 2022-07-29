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«Факел» — «Динамо»: прогноз на матч РПЛ 30 июля 2022 года

Прогноз на матч РПЛ «Факел» — «Динамо» 30 июля 2022 года
Артемий Кутейников
Читать «СЭ» в
Сергей Паршивлюк («Динамо»).
Фото Global Look Press

«Факел» только поднялся в РПЛ, но уже неплохо себя показал: сыграл вничью с «Краснодаром» (2:2) и пободался с «Ахматом» (1:2). 30 июля команда проведет первый домашний матч, на который уже продали все билеты. Соперник — «Динамо». Матч начнется в 15.00 по московскому времени. Прямую трансляцию покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Премьер».

Россия. Премьер-лига. 3-й тур
30 июл, 15:00. Центральный стадион профсоюзов (Воронеж)
Факел
Динамо

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают, что у гостей больше шансов на победу: поставить на выигрыш «Динамо» можно с котировкой 1.96, вероятность — примерно 50%. Успех «Факела» эксперты оценили в 3.90 (24%). На ничью предложен коэффициент 3.70 (26%).

Ждете первой победы «Факела»? Ставка в 1000 рублей на успех воронежцев в случае благоприятного исхода принесет 3900 рублей.

Правда, три самых вероятных, по мнению аналитиков, исхода встречи говорят о преимуществе москвичей:

• ничья 1:1 идет за 6.70;

• победа «Динамо» 1:0 — за 7.20;

• успех 2:1 — за 8.10.

Команды результативно начали сезон: «Динамо» вместе со «Спартаком», ЦСКА и «Оренбургом» забило больше всех в лиге — четырежды. «Факел» в двух турах выжал три гола. Взять индивидуальный тотал гостей больше 1.5 мяча можно с котировкой 1.93, ИТМ2 (1.5) — за 1.87. Этот рынок на «Факел» доступен за 3.00 и 1.38 соответственно.

Общий тотал больше 2.5 гола идет за 1.90, ТМ 2.5 — за 1.95.

Вероятность того, что отличатся обе команды, аналитики оценили в 1.79, обратная ставка доступна за 2.02.

&laquo;Динамо&raquo;. «Факел» — «Динамо»: хозяева помогут Смолову стать лидером бомбардирской гонки

Прогноз и ставка на матч «Факел» — «Динамо» 30 июля 2022 года

Воронежские болельщики долго ждали возвращения «Факела» в РПЛ и мгновенно скупили билеты на первый домашний матч сезона. Наверняка поддержка трибун будет мощной, а на «Динамо» навалилась неприятная история с Гильермо Варелой. Уругваец без предупреждения сбежал из команды и ослабил линию защиты, в которой и так огромные проблемы. «Факел» готов воспользоваться трудностями соперника.

Рекомендуемая ставка: обе забьют за 1.79.

Футбол
Прогнозы на спорт
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Факел (Воронеж)
0
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И В Н П +/- О
1
 ЦСКА 2 2 0 0 5-0 6
2
 Динамо 2 1 1 0 5-1 4
3
 Спартак 2 1 1 0 5-2 4
4
 Зенит 2 1 1 0 4-1 4
5
 Химки 2 1 1 0 4-1 4
6
 Ахмат 2 1 1 0 3-2 4
7
 Кр. Советов 2 1 0 1 4-5 3
8
 Оренбург 2 1 0 1 5-4 3
9
 Сочи 2 1 0 1 3-4 3
10
 Локомотив 2 0 2 0 3-3 2
11
 Ростов 2 0 2 0 3-3 2
12
 Факел 2 0 1 1 3-4 1
13
 Краснодар 2 0 1 1 3-6 1
14
 Н. Новгород 2 0 1 1 1-4 1
15
 Урал 2 0 0 2 0-5 0
16
 Торпедо 2 0 0 2 1-7 0
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29.07 18:00
Урал – Краснодар
 - : -
30.07 15:00
Факел – Динамо
 - : -
30.07 17:30
Зенит – Локомотив
 - : -
30.07 20:00
Сочи – Ахмат
 - : -
31.07 15:00
Н. Новгород – ЦСКА
 - : -
31.07 17:30
Спартак – Оренбург
 - : -
31.07 17:30
Кр. Советов – Торпедо
 - : -
31.07 20:00
Ростов – Химки
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Владимир Сычевой

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 3
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Крылья Советов

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 2
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