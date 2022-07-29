«Факел» только поднялся в РПЛ, но уже неплохо себя показал: сыграл вничью с «Краснодаром» (2:2) и пободался с «Ахматом» (1:2). 30 июля команда проведет первый домашний матч, на который уже продали все билеты. Соперник — «Динамо». Матч начнется в 15.00 по московскому времени. Прямую трансляцию покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Премьер».

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают, что у гостей больше шансов на победу: поставить на выигрыш «Динамо» можно с котировкой 1.96, вероятность — примерно 50%. Успех «Факела» эксперты оценили в 3.90 (24%). На ничью предложен коэффициент 3.70 (26%).

Ждете первой победы «Факела»? Ставка в 1000 рублей на успех воронежцев в случае благоприятного исхода принесет 3900 рублей.

Правда, три самых вероятных, по мнению аналитиков, исхода встречи говорят о преимуществе москвичей:

• ничья 1:1 идет за 6.70;

• победа «Динамо» 1:0 — за 7.20;

• успех 2:1 — за 8.10.

Команды результативно начали сезон: «Динамо» вместе со «Спартаком», ЦСКА и «Оренбургом» забило больше всех в лиге — четырежды. «Факел» в двух турах выжал три гола. Взять индивидуальный тотал гостей больше 1.5 мяча можно с котировкой 1.93, ИТМ2 (1.5) — за 1.87. Этот рынок на «Факел» доступен за 3.00 и 1.38 соответственно.

Общий тотал больше 2.5 гола идет за 1.90, ТМ 2.5 — за 1.95.

Вероятность того, что отличатся обе команды, аналитики оценили в 1.79, обратная ставка доступна за 2.02.

Прогноз и ставка на матч «Факел» — «Динамо» 30 июля 2022 года

Воронежские болельщики долго ждали возвращения «Факела» в РПЛ и мгновенно скупили билеты на первый домашний матч сезона. Наверняка поддержка трибун будет мощной, а на «Динамо» навалилась неприятная история с Гильермо Варелой. Уругваец без предупреждения сбежал из команды и ослабил линию защиты, в которой и так огромные проблемы. «Факел» готов воспользоваться трудностями соперника.

Рекомендуемая ставка: обе забьют за 1.79.