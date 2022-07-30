«Факел» — «Динамо»: где смотреть матч РПЛ 30 июля 2022 года онлайн в прямом эфире
30 июля «Динамо» в третьем туре чемпионата России проэкзаменует новичка лиги — воронежский «Факел». Игра пройдет на Центральном стадионе профсоюзов и начнется в 15.00 по московскому времени. Обслужит ее опытный арбитр Сергей Иванов. Прямую трансляцию встречи можно посмотреть на сайте matchtv.ru и на телеканале «Матч! Премьер». Старт эфира — в 14.55 мск.
«Динамо» — предсказуемый фаворит встречи, по мнению аналитиков букмекерской компании БЕТСИТИ. На победу бело-голубых можно поставить с коэффициентом 1.96, это приблизительно 52% вероятности. На успех «Факела» и ничью котировки очень близкие — 3.90 (23%) и 3.70 (25%) соответственно.
Ставка в 1000 рублей на триумф аутсайдера в случае сенсации принесет выигрыш в 3900 рублей и чистую прибыль в 2900 рублей.
«Факел» дерзко ворвался в РПЛ: сыграл вничью с «Краснодаром» (2:2) и недодержал равный счет против «Ахмата» (1:2). На то, что воронежцы украдут очки у «Динамо», коэффициент 1.90.
Эксперты полагают, что соперники обменяются забитыми мячами: вариант «обе забьют» оценен в 1.79, а обратный исход — в 2.02.
Тотал больше 2.5 мяча идет за 1.90 — в трех матчах с участием этих команд в текущем сезоне «верх» проходил. ТМ 2.5 доступен за 1.96.
Верите, что в игре случится 11-метровый? Взять его можно за 2.35.
Несмотря на предварительное преимущество «Динамо», наиболее вероятный точный счет — ничья 1:1 за 6.70.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ЦСКА
|2
|2
|0
|0
|5-0
|6
|
2
|Динамо
|2
|1
|1
|0
|5-1
|4
|
3
|Спартак
|2
|1
|1
|0
|5-2
|4
|
4
|Зенит
|2
|1
|1
|0
|4-1
|4
|
5
|Химки
|2
|1
|1
|0
|4-1
|4
|
6
|Ахмат
|2
|1
|1
|0
|3-2
|4
|
7
|Краснодар
|3
|1
|1
|1
|6-7
|4
|
8
|Кр. Советов
|2
|1
|0
|1
|4-5
|3
|
9
|Сочи
|2
|1
|0
|1
|3-4
|3
|
10
|Оренбург
|2
|1
|0
|1
|5-4
|3
|
11
|Локомотив
|2
|0
|2
|0
|3-3
|2
|
12
|Ростов
|2
|0
|2
|0
|3-3
|2
|
13
|Факел
|2
|0
|1
|1
|3-4
|1
|
14
|Н. Новгород
|2
|0
|1
|1
|1-4
|1
|
15
|Торпедо
|2
|0
|0
|2
|1-7
|0
|
16
|Урал
|3
|0
|0
|3
|1-8
|0
|29.07
|18:00
|
Урал – Краснодар
|1 : 3
|30.07
|15:00
|
Факел – Динамо
|- : -
|30.07
|17:30
|
Зенит – Локомотив
|- : -
|30.07
|20:00
|
Сочи – Ахмат
|- : -
|31.07
|15:00
|
Н. Новгород – ЦСКА
|- : -
|31.07
|17:30
|
Спартак – Оренбург
|- : -
|31.07
|17:30
|
Кр. Советов – Торпедо
|- : -
|31.07
|20:00
|
Ростов – Химки
|- : -
|Г
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|4
|
|
Владимир Сычевой
Оренбург
|3
|
|
Максим Глушенков
Крылья Советов
|2
|П
|
|
Батраз Гурциев
Оренбург
|2
|
|
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|2
|
|
Даниил Уткин
Ростов
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Лео Гогличидзе
Урал
|2
|1
|0
|
|
Александр Черников
Краснодар
|2
|1
|0
|
|
Алексис Бека Бека
Локомотив
|2
|0
|1