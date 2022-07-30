30 июля «Динамо» в третьем туре чемпионата России проэкзаменует новичка лиги — воронежский «Факел». Игра пройдет на Центральном стадионе профсоюзов и начнется в 15.00 по московскому времени. Обслужит ее опытный арбитр Сергей Иванов. Прямую трансляцию встречи можно посмотреть на сайте matchtv.ru и на телеканале «Матч! Премьер». Старт эфира — в 14.55 мск.

«Динамо» — предсказуемый фаворит встречи, по мнению аналитиков букмекерской компании БЕТСИТИ. На победу бело-голубых можно поставить с коэффициентом 1.96, это приблизительно 52% вероятности. На успех «Факела» и ничью котировки очень близкие — 3.90 (23%) и 3.70 (25%) соответственно.

Ставка в 1000 рублей на триумф аутсайдера в случае сенсации принесет выигрыш в 3900 рублей и чистую прибыль в 2900 рублей.

«Факел» дерзко ворвался в РПЛ: сыграл вничью с «Краснодаром» (2:2) и недодержал равный счет против «Ахмата» (1:2). На то, что воронежцы украдут очки у «Динамо», коэффициент 1.90.

Эксперты полагают, что соперники обменяются забитыми мячами: вариант «обе забьют» оценен в 1.79, а обратный исход — в 2.02.

Тотал больше 2.5 мяча идет за 1.90 — в трех матчах с участием этих команд в текущем сезоне «верх» проходил. ТМ 2.5 доступен за 1.96.

Верите, что в игре случится 11-метровый? Взять его можно за 2.35.

Несмотря на предварительное преимущество «Динамо», наиболее вероятный точный счет — ничья 1:1 за 6.70.