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Сегодня, 09:15

«Факел» — «Динамо»: где смотреть матч РПЛ 30 июля 2022 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча РПЛ «Факел» — «Динамо» 30 июля 2022 года
Евгений Коростелев
Читать «СЭ» в
«Динамо».
Фото Сайт ФК «Динамо»

30 июля «Динамо» в третьем туре чемпионата России проэкзаменует новичка лиги — воронежский «Факел». Игра пройдет на Центральном стадионе профсоюзов и начнется в 15.00 по московскому времени. Обслужит ее опытный арбитр Сергей Иванов. Прямую трансляцию встречи можно посмотреть на сайте matchtv.ru и на телеканале «Матч! Премьер». Старт эфира — в 14.55 мск.

Россия. Премьер-лига. 3-й тур
30 июл, 15:00. Центральный стадион профсоюзов (Воронеж)
Факел
Динамо

«Динамо» — предсказуемый фаворит встречи, по мнению аналитиков букмекерской компании БЕТСИТИ. На победу бело-голубых можно поставить с коэффициентом 1.96, это приблизительно 52% вероятности. На успех «Факела» и ничью котировки очень близкие — 3.90 (23%) и 3.70 (25%) соответственно.

Ставка в 1000 рублей на триумф аутсайдера в случае сенсации принесет выигрыш в 3900 рублей и чистую прибыль в 2900 рублей.

«Факел» дерзко ворвался в РПЛ: сыграл вничью с «Краснодаром» (2:2) и недодержал равный счет против «Ахмата» (1:2). На то, что воронежцы украдут очки у «Динамо», коэффициент 1.90.

Эксперты полагают, что соперники обменяются забитыми мячами: вариант «обе забьют» оценен в 1.79, а обратный исход — в 2.02.

Тотал больше 2.5 мяча идет за 1.90 — в трех матчах с участием этих команд в текущем сезоне «верх» проходил. ТМ 2.5 доступен за 1.96.

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Верите, что в игре случится 11-метровый? Взять его можно за 2.35.

Несмотря на предварительное преимущество «Динамо», наиболее вероятный точный счет — ничья 1:1 за 6.70.

Футбол
Прогнозы на спорт
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Факел (Воронеж)
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«Факел» — «Динамо»: прогноз на матч РПЛ 30 июля 2022 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 ЦСКА 2 2 0 0 5-0 6
2
 Динамо 2 1 1 0 5-1 4
3
 Спартак 2 1 1 0 5-2 4
4
 Зенит 2 1 1 0 4-1 4
5
 Химки 2 1 1 0 4-1 4
6
 Ахмат 2 1 1 0 3-2 4
7
 Краснодар 3 1 1 1 6-7 4
8
 Кр. Советов 2 1 0 1 4-5 3
9
 Сочи 2 1 0 1 3-4 3
10
 Оренбург 2 1 0 1 5-4 3
11
 Локомотив 2 0 2 0 3-3 2
12
 Ростов 2 0 2 0 3-3 2
13
 Факел 2 0 1 1 3-4 1
14
 Н. Новгород 2 0 1 1 1-4 1
15
 Торпедо 2 0 0 2 1-7 0
16
 Урал 3 0 0 3 1-8 0
Результаты / календарь
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23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
29.07 18:00
Урал – Краснодар
 1 : 3
30.07 15:00
Факел – Динамо
 - : -
30.07 17:30
Зенит – Локомотив
 - : -
30.07 20:00
Сочи – Ахмат
 - : -
31.07 15:00
Н. Новгород – ЦСКА
 - : -
31.07 17:30
Спартак – Оренбург
 - : -
31.07 17:30
Кр. Советов – Торпедо
 - : -
31.07 20:00
Ростов – Химки
 - : -
Все результаты / календарь
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Ассистенты
ЖК
Г
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 4
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 3
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Крылья Советов

 2
П
Батраз Гурциев

Батраз Гурциев

Оренбург

 2
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 2
Даниил Уткин

Даниил Уткин

Ростов

 2
И К Ж
Лео Гогличидзе

Лео Гогличидзе

Урал

 2 1 0
Александр Черников

Александр Черников

Краснодар

 2 1 0
Алексис Бека Бека

Алексис Бека Бека

Локомотив

 2 0 1
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