КДК РФС оштрафовал четверых представителей «Локомотива», включая Циннбауэра, за выход за пределы технической зоны

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) оштрафовал главного тренера «Локомотива» Йозефа Циннбауэра на 10 тысяч рублей за выход за пределы технической зоны в матче 3-го тура РПЛ против «Зенита» (0:5).

Штраф на такую же сумму получили тренер железнодорожников Саша Март и вратарь Маринато Гильерме.

Тренер «Локо» Марвин Комппер оштрафован на 20 тысяч рублей за то, что выходил за пределы технической зоны дважды.

После 3 туров РПЛ «Зенит» с 7 очками делит первое место со «Спартаком» и ЦСКА. «Локомотив» — 13-й с 2 очками.