КДК дисквалифицировал Баринова на один матч РПЛ

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) не стал дополнительно наказывать полузащитника «Локомотива» Дмитрия Баринова за удаление в матче 3-го тура РПЛ против «Зенита» (0:5).

На 90-й минуте встречи Баринов сбил в своей штрафной нападающего Малкома, который выходил один на один с голкипером железнодорожников Даниилом Худяковым. Главный арбитр показал полузащитнику красную карточку.

В КДК сочли, что Баринов не заслуживает дополнительного наказания и оставил в силе обычную дисквалификацию на один матч за удаление.

Таким образом, Баринов пропустит лишь игру 4-го тура против «Краснодара», которая состоится 6 августа (начало — в 20.00 мск).

06.08.2022 | Краснодар — Локомотив