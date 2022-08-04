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Сегодня, 13:46

КДК дисквалифицировал Баринова на один матч РПЛ

Иван Торопцев
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Дмитрий Баринов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) не стал дополнительно наказывать полузащитника «Локомотива» Дмитрия Баринова за удаление в матче 3-го тура РПЛ против «Зенита» (0:5).

На 90-й минуте встречи Баринов сбил в своей штрафной нападающего Малкома, который выходил один на один с голкипером железнодорожников Даниилом Худяковым. Главный арбитр показал полузащитнику красную карточку.

В КДК сочли, что Баринов не заслуживает дополнительного наказания и оставил в силе обычную дисквалификацию на один матч за удаление.

Таким образом, Баринов пропустит лишь игру 4-го тура против «Краснодара», которая состоится 6 августа (начало — в 20.00 мск).

06.08.2022 | Краснодар — Локомотив
Источник: https://rfs.ru/news/216411
Дмитрий Баринов
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Локомотив (Москва)
2
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 3 2 1 0 9-1 7
2
 Спартак 3 2 1 0 9-3 7
3
 ЦСКА 3 2 1 0 7-2 7
4
 Сочи 3 2 0 1 5-5 6
5
 Динамо 3 1 2 0 8-4 5
6
 Ростов 3 1 2 0 4-3 5
7
 Химки 3 1 1 1 4-2 4
8
 Ахмат 3 1 1 1 4-4 4
9
 Краснодар 3 1 1 1 6-7 4
10
 Кр. Советов 3 1 1 1 5-6 4
11
 Оренбург 3 1 0 2 6-8 3
12
 Н. Новгород 3 0 2 1 3-6 2
13
 Локомотив 3 0 2 1 3-8 2
14
 Факел 3 0 2 1 6-7 2
15
 Торпедо 3 0 1 2 2-8 1
16
 Урал 3 0 0 3 1-8 0
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6.08 15:00
Урал – Спартак
 - : -
6.08 17:30
ЦСКА – Факел
 - : -
6.08 20:00
Краснодар – Локомотив
 - : -
6.08 20:00
Ахмат – Зенит
 - : -
7.08 15:00
Торпедо – Химки
 - : -
7.08 17:30
Кр. Советов – Динамо
 - : -
7.08 20:00
Ростов – Оренбург
 - : -
7.08 20:00
Сочи – Н. Новгород
 - : -
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Г
Федор Смолов

Федор Смолов

Динамо

 4
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 4
Николай Комличенко

Николай Комличенко

Ростов

 3
П
Даниил Уткин

Даниил Уткин

Ростов

 3
Батраз Гурциев

Батраз Гурциев

Оренбург

 2
Арсен Захарян

Арсен Захарян

Динамо

 2
И К Ж
Лео Гогличидзе

Лео Гогличидзе

Урал

 2 1 0
Александр Черников

Александр Черников

Краснодар

 2 1 0
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 3 1 0
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