«Никто «Факел» рылом по полю не возил, но два очка в трех играх — мало!» Откровенное интервью Асхабадзе

Генеральный директор «Факела» Роман Асхабадзе — о старте команды в РПЛ, матче с «Динамо», народности, бюджете клуба и стадионе.

Не поздравил команду с ничьей с «Динамо»

— После матча с «Динамо» главный тренер «Факела» Олег Василенко сказал: «Здесь нет зла, здесь только искренний футбол. Думаю, мы можем стать народной командой, потому что мы — простые люди». У вас сейчас такие же мысли?

— Нет, другие.

— Какие же?

— Открываем турнирную таблицу и видим — у «Факела» два очка из девяти возможных. Вот такая мысль меня посещает. Понимаете, в любом деле, чтобы стать профессионалом, тебе нужно пройти огонь, воду и медные трубы. Сейчас наша команда и тренерский штаб столкнулись с испытанием медными трубами. Если они с этим справятся, то в таблицу мы будем заглядывать с большим удовольствием. Я говорю не про пиар, а про специфику нашей работы. А она заключается в зарабатывании очков. По факту у нас есть три тура, в которых «Факел» не одержал ни одной победы.

— Амбициозно для новичка РПЛ.

— И говорю я это не потому, что у нас самый большой бюджет и самый сильный состав, а так как мы сами во всех трех турах упустили очки, которые могли набрать в большем количестве.

— И тем не менее перед домашней игрой с «Динамо», по ходу матча и непосредственно после него у вас не сложилось ощущения, что на пару часов «Факел» стал самой популярной и народной командой страны?

— Конечно, такое внимание к команде, такой ажиотаж на стадионе греют душу. В этом тоже заключается наша работа — радовать болельщиков, создавать им комфорт, популяризировать клуб. Здесь нам, конечно, нужно еще развиваться, расширять свою аудиторию. Однако во главе угла должны стоять набранные очки. И команда, и тренерский штаб, и сотрудники клуба — все об этом прекрасно знают. После матча с «Динамо» я не зашел в раздевалку, никого не поздравлял с ничьей.

— Почему?

— Перед стартом сезона сказал команде, что мы должны быть максималистами. Меня интересует максимальное зарабатывание очков. И это не самодурство! Я прекрасно понимаю, что у нас не самый крутой состав в лиге. Но, судя по тому, что я увидел в первых трех турах, мы сами упустили очки! Не нужно впадать в эйфорию из-за качественной пиар-кампании. Для меня, повторюсь, это не стоит во главе угла. Есть голые факты: три игры и два балла...

Команда благодарит болельщиков после матча. ФК «Факел»

Во всех трех турах было одно и то же

— Постойте. Разве вы не рады ничьей с «Динамо» после 0:2 в первом тайме?

— Не соглашусь с вашим посылом. Первый тайм закончился с таким счетом в первую очередь не из-за «Динамо», а из-за нас самих.

— Поясните, пожалуйста.

— Мы с точки зрения единоборств начали этот матч очень плохо! Это не свойственно «Факелу». Почему так произошло? Игроки ли перегорели, либо антураж сказался... Это все отговорки! Я привык говорить по факту: мы пропустили два ненужных, нелепых гола. Понимаете, если бы «Динамо» нас возило рылом по полю, то я бы это признал и сказал, что соперник был на голову сильнее. Но это совершенно другая история! Первый тайм мы провели явно слабее по сравнению с играми против «Краснодара» и «Ахмата». Это очевидно.

— Но после первого тайма многие посчитали положение «Факела» безнадежным.

— Вы видите позитив в том, что мы отыграли два мяча. А я смотрю дальше, пытаюсь зрить, как говорится, в корень. А суть такова, что первый тайм в нашем исполнении, по моему мнению, получился невзрачным в плане ведения единоборств. Как-то так.

— То есть вы полагаете, что в матче с «Динамо» «Факел» мог рассчитывать даже на победу?

— Во всех трех турах было одно и то же. Вот это меня и расстраивает. Нас никто по полю рылом не возил, но два очка в трех матчах — мало. Мы могли рассчитывать на большее.

Радость футболистов и тренерского штаба. Фото ФК «Факел» ФК «Факел»

Футбол «Факела» — не безбашенный

— А вы не считаете, что «Факел» играет слишком смело в РПЛ? Про команду Василенко уже говорят, что она показывает самый вертикальный футбол в лиге.

— А это плохо?

— Это, безусловно, зрелищно. Но, может быть, стоит сыграть прагматичнее против более опытных команд? Тогда и результат придет.

— Но мы же не несемся вперед с шашками наголо. Не пытаемся взять соперника в плен. Это другая история. Я говорю скорее про наши индивидуальные ошибки по количеству выигранных единоборств. Глубоко убежден в том, что порядок бьет класс. Если ты перебегаешь, перебьешь классную команду, выиграешь единоборства, то результат тебе практически обеспечен.

Повторюсь, мы не летим вперед сломя голову и не прессингуем высоко. У нас совершенно другой футбол, который мы поставили еще в ФНЛ. Этого стиля и стараемся придерживаться теперь. Гнем свою линию, но наш футбол не безбашенный. Это точно не авантюра!

Если проанализировать все голы, которые мы пропустили, — это исключительно недоработка игрока в конкретном эпизоде, а не разрыв по зонам, когда футболисты не успевают после своей атаки.

— Вот как?

— Да. Именно недоработка. Этот автогол, ненужный пенальти... Мы позволили Ионову забить издалека. Хотя дай ему еще 10 таких возможностей, думаю, он бы не попал. Просто против него надо было играть в том моменте до конца, плотнее. Мы сами спровоцировали почти все голы в наши ворота...

Роман Асхабадзе. ФК «Факел»

В лучшем случае бюджет «Факела» составит 570 миллионов

— Тогда хотелось бы понять: по этим трем играм у вас есть понимание, что «Факел» конкурентоспособен на уровне РПЛ или закрались сомнения?

— Сейчас я не хочу давать глобальные оценки. Рано! Думаю, во всех трех турах «Факел» показал, что способен навязывать борьбу и конкуренцию. Видно, что эта команда может. Она играет в футбол, нравится людям. Но все определит наше положение в турнирной таблице после 30-го тура. Тогда и подведем итоги.

— Вы довольны тем, как проходит трансферная кампания клуба?

— Мы приобрели только одного игрока — Альшина. Все остальные — свободные агенты.

— Живете по средствам?

— Мы прекрасно соотносим трансферную кампанию со своими финансовыми возможностями. По ним мы находимся на 16-м месте в таблице. И вот, исходя из этого, я очень доволен селекционной работой. У нас появились и молодые, и опытные футболисты. Я бы поставил нашему спортивному департаменту и лично Кириллу Котову пять с плюсом.

— А можете раскрыть бюджет «Факела»?

— На всю структуру, а не только на первую команду, он будет в районе 570 миллионов рублей. Но это при самом хорошем раскладе.

— Из чего он сформирован?

— Это те деньги, которые у нас уже были, плюс средства от пула партнеров, спонсоров и телетрансляций. И билетная программа. Но это, как я уже заметил, на всю структуру — академия, офис, первая команда, затраты на контрагентов. Все целиком.

Болельщики «Факела». ФК «Факел»

Народность, Нагучев, ЦСКА

— 13 тысяч проданных абонементов — какая-то феноменальная история по нынешним временам. Как это стало возможным?

— Благодаря нашим преданным болельщикам! Я согласился приехать работать в Воронеж по приглашению губернатора Александра Викторовича Гусева и из-за местной армии болельщиков в первую очередь. «Факел» — это история, бренд, обычные люди, которые не бросали клуб ни во второй лиге, ни в первой. Не оставят его и сейчас. Люди в городе соскучились по большим матчам. Мы попытались повернуть команду лицом к болельщикам, постарались стать открытыми для них начиная с 2019 года.

У наших болельщиков есть лозунг «Пока мы едины — мы непобедимы». Надеюсь, мы сегодня с ними — одно целое. Думаю, те симпатии, которые нам выказывают сейчас поклонники других клубов, в том числе и московских, говорят о некоем оттенке народности «Факела». Есть свой стиль, манера, философия во всем. Клуб независим, открыт для аудитории.

— Многие критиковали «Факел» за состояние стадиона перед стартом сезона, призывали не выдавать вам лицензию. Но вы, получается, почти все основные недостатки устранили в обозначенный срок. Был риск, что не успеете?

— Здесь нужно отдать должное нашему губернатору Александру Викторовичу Гусеву, который подписал с РФС дорожную карту и взял на себя эти обязательства. Он реализовал их в полной мере! Теперь, конечно же, нам надо доработать определенные вещи. Где-то все равно что-то сломается... Но это уже технические моменты, которые нам предстоит решить в будущем. Опять же — если нам позволит строение стадиона. Арена все-таки старовата и ранее не предполагала наличия помещений, территорий, подходов, подъездов и так далее.

— Общались ли вы до игры или после нее с комментатором Романом Нагучевым, который в межсезонье был одним из самых ярых критиков вашей арены? И почему вы за все это время никому резко не ответили?

— Я же не первый день в футболе. Вы знаете, где я работал ранее. Считаете, что кто-то или что-то выбьет меня из колеи? Думаю, я готов к прессингу со стороны, имею определенный опыт. Мы отвечаем по-другому — делами. Всех рады видеть в Воронеже. Понимаете, есть люди, которые делают что-то специально, со зла. А есть те, кто в силу своей профессии озвучивает что-то... Слушайте, если на всех обижаться, то горб вырастет на спине.

Мы, наоборот, всех пригласили, показали объем работы, который проделали на стадионе. Сказали, что хотим, чтобы Воронеж влюбил в себя миллионы людей. И он влюбит! Так что журналисты все увидели своими глазами. Я им сказал только одну вещь: «Не буду ничего у вас просить. Но мне бы хотелось, чтобы вы сами сделали выводы».

— В четвертом туре «Факелу» предстоит матч с ЦСКА. Из-за спартаковского прошлого он лично для вас имеет особое значение?

— Никакого особого настроя у меня нет. Все команды для меня одинаковые — что «Спартак», что ЦСКА, что «Динамо. Мы представляем «Факел», бьемся за этот клуб. Для нас все соперники — принципиальные. С нашими скромными возможностями в РПЛ надо выживать. Вот мы и выживаем.