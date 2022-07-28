Нападающий москвичей шикарен на старте сезона.

30 июля «Динамо» в третьем туре чемпионата России посетит Воронеж, где сыграет с новичком — «Факелом». Игра пройдет на Центральном стадионе профсоюзов и начнется в 15.00 по московскому времени. Прямую трансляцию покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Премьер». Эфир стартует в 14.55 мск. Обслужит встречу арбитр из Ростова-на-Дону Сергей Иванов.

Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Факел» — «Динамо» 30 июля 2022 года

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают, что у «Динамо» достаточно высокие шансы на победу. Взять ее можно за 1.96, это около 52% вероятности. Ничья идет за 3.70 (25%), а успех «Факела» — за чуть большие 3.90 (23%).

Выиграют ли воронежцы первый домашний матч в РПЛ? Сомнительно, но можно подстраховаться и взять 1Х за 1.90.

В игре представлена широкая линия на количество голов:

тотал больше 2.5 гола идет за 1.90, ТМ 2.5 — за 1.96;

тотал больше 3.5 мяча доступен за 3.20, ТМ 3.5 — за 1.36.

Если побаиваетесь за перспективы «Динамо», можете подстраховать его победу форой (0) за 1.44. В то же время Ф1(0) идет за 2.90.

Эксперты предполагают, что нападению «Динамо» по силам забить больше одного мяча, поэтому ИТБ2 (1.5) можно оформить за 1.93. Хотя бы один гол «Факела» идет за 1.46.

На быстрый мяч в игре — с первой по 15-ю минуту — котировка 3.20.

Наиболее вероятный точный счет — ничья 1:1 за 6.70.

«Факел» — «Динамо»: прогноз и анализ матча РПЛ 30 июля 2022 года

Бело-голубые в середине недели взорвали отечественное медиапространство. Клуб подписал парагвайского защитника «Гуарани» Роберто Фернандеса и представил его впечатляющим роликом с участием ведущих инсайдеров страны. О самом футболисте в этот момент немножко подзабыли, хотя отзывы о его игре и возможностях были максимально положительными. «У него великолепная левая нога, и он очень хорош в игре на втором этаже», — заявил Желько Бувач, заместитель генерального директора по спорту «Динамо».

22-летний новичок только прибыл в Россию, но наверняка сыграет уже в ближайшем матче против «Факела», потому что Славише Йокановичу жизненно необходим классный и опытный центральный защитник — прежде москвичи использовали в обороне юных воспитанников: Сазонова и Кулицкого. Если к одному из них в пару встанет Фернандес, тогда за сохранность ворот у фанатов переживаний поубавится.

Хотя «Факел» все равно может потрепать нервы сопернику. В первых двух турах против «Краснодара» (2:2) и «Ахмата» (1:2) воронежцы зарекомендовали себя как боевой коллектив, который не боится авторитетов. Новички лиги понимают, что год игры в обороне ни к чему хорошему не приведет, поэтому каждый матч проводят с удовольствием и без страха идут в атаку. Против «Динамо» нужно ждать открытой игры и голов — вариант «обе забьют» за 1.79 в этом случае будет очень кстати.

Прогноз и ставка на матч «Факел» — «Динамо»

Воронежцы стали одними из лидеров этого сезона по количеству проданных абонементов. Клуб реализовал их больше, чем все московские команды вместе взятые. Но первая домашняя игра вряд ли порадует болельщиков на стадионе.

И все-таки москвичи должны набрать три очка. Они впечатляюще играют в атаке благодаря харизме и классу лидеров — Федора Смолова и Арсена Захаряна. В матче против «Торпедо» оба отметились голами, а юный полузащитник вообще положил с угла штрафной в «девятку» один из красивейших мячей тура.

Так как бело-голубые уже потеряли очки в первом туре против «Ростова», ошибаться в ближайшей перспективе им нельзя. Тем более против неопытного соперника, который только пробует РПЛ на вкус.

Рекомендуемая ставка: П2 за 1.96.