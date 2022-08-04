Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
М-Лига
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 14:49

В КДК РФС заявили, что не рассматривали эпизод с удалением Баринова в матче с «Зенитом»

Артем Бухаев
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Глава КДК РФС Артур Григорьянц ответил на вопрос «СЭ» о наказании для полузащитника «Локомотива» Дмитрия Баринова за красную карточку в матче с «Зенитом».

«Баринов удален за лишение возможности соперника забить гол. Это называется фол последней надежды. В соответствии с частью 1 статьи 94, за это удаление предусмотрено наказание — автоматическая дисквалификация. КДК РФС не рассматривал этот вопрос, ибо мы разбираемся в ситуациях, где требуется дополнительная дисквалификация. Один матч для Баринова. И не более. Мы даже не рассматривали этот вопрос», — сказал Григорьянц «СЭ».

Ранее Telegram-канал РФС опубликовал итоги заседания комитета с формулировкой, что полузащитник «Локомотива» избежал дополнительного наказания.

Дмитрий Баринов
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Локомотив (Москва)
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Польза и вред холестерина, пять мифов о холестерине в крови
Рухнет ли «Челси» без Абрамовича, возьмет ли Холанд «Золотую бутсу» и кто станет чемпионом? Что думают букмекеры про 7 главных интриг АПЛ
Материалы сюжета: РПЛ, 3-й тур: феерия в Воронеже, «Зенит» — «Локомотив» — 5:0 и другие матчи
КДК дисквалифицировал Баринова на один матч РПЛ
«Сочи» оштрафован на 100 тысяч рублей за неподобающее поведение игроков команды
КДК РФС оштрафовал четверых представителей «Локомотива», включая Циннбауэра, за выход за пределы технической зоны
Тренер ЦСКА оштрафован на 10 тысяч рублей за выход за пределы технической зоны во время матча с «Нижним»
Главный тренер «Спартака» Абаскаль оштрафован на 20 тысяч рублей за выход за пределы технической зоны
«Факел» оштрафовали на 20 тысяч рублей за поведение болельщиков во время матча с «Динамо»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

В «Нижнем Новгороде» опровергли слова агента Кечкеша о поиске компромисса по трансферу в ЛАСК

Ветеран ЦСКА — о Федотове: «Он заслуживает признания лучшего тренера в этом месяце!»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 3 2 1 0 9-1 7
2
 Спартак 3 2 1 0 9-3 7
3
 ЦСКА 3 2 1 0 7-2 7
4
 Сочи 3 2 0 1 5-5 6
5
 Динамо 3 1 2 0 8-4 5
6
 Ростов 3 1 2 0 4-3 5
7
 Химки 3 1 1 1 4-2 4
8
 Ахмат 3 1 1 1 4-4 4
9
 Краснодар 3 1 1 1 6-7 4
10
 Кр. Советов 3 1 1 1 5-6 4
11
 Оренбург 3 1 0 2 6-8 3
12
 Н. Новгород 3 0 2 1 3-6 2
13
 Локомотив 3 0 2 1 3-8 2
14
 Факел 3 0 2 1 6-7 2
15
 Торпедо 3 0 1 2 2-8 1
16
 Урал 3 0 0 3 1-8 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
6.08 15:00
Урал – Спартак
 - : -
6.08 17:30
ЦСКА – Факел
 - : -
6.08 20:00
Краснодар – Локомотив
 - : -
6.08 20:00
Ахмат – Зенит
 - : -
7.08 15:00
Торпедо – Химки
 - : -
7.08 17:30
Кр. Советов – Динамо
 - : -
7.08 20:00
Ростов – Оренбург
 - : -
7.08 20:00
Сочи – Н. Новгород
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Федор Смолов

Федор Смолов

Динамо

 4
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 4
Николай Комличенко

Николай Комличенко

Ростов

 3
П
Даниил Уткин

Даниил Уткин

Ростов

 3
Батраз Гурциев

Батраз Гурциев

Оренбург

 2
Арсен Захарян

Арсен Захарян

Динамо

 2
И К Ж
Лео Гогличидзе

Лео Гогличидзе

Урал

 2 1 0
Александр Черников

Александр Черников

Краснодар

 2 1 0
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 3 1 0
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости