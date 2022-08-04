В КДК РФС заявили, что не рассматривали эпизод с удалением Баринова в матче с «Зенитом»

Глава КДК РФС Артур Григорьянц ответил на вопрос «СЭ» о наказании для полузащитника «Локомотива» Дмитрия Баринова за красную карточку в матче с «Зенитом».

«Баринов удален за лишение возможности соперника забить гол. Это называется фол последней надежды. В соответствии с частью 1 статьи 94, за это удаление предусмотрено наказание — автоматическая дисквалификация. КДК РФС не рассматривал этот вопрос, ибо мы разбираемся в ситуациях, где требуется дополнительная дисквалификация. Один матч для Баринова. И не более. Мы даже не рассматривали этот вопрос», — сказал Григорьянц «СЭ».

Ранее Telegram-канал РФС опубликовал итоги заседания комитета с формулировкой, что полузащитник «Локомотива» избежал дополнительного наказания.