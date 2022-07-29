«Зенит» — «Локомотив»: эксперты оценили вероятность провала железнодорожников в Санкт-Петербурге

В главном матче третьего тура РПЛ сойдутся «Зенит» и «Локомотив». Команды сыграют 30 июля в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене», время начала матча — 17.30 мск. За полчаса до стартового свистка на сайте matchtv.ru и на телеканале «Матч! Премьер» будет доступна прямая трансляция игры. Главный арбитр встречи — Сергей Карасев.

По мнению аналитиков букмекерской компании БЕТСИТИ, «Зенит» — однозначный фаворит: коэффициент на победу хозяев — 1.35, приблизительно 73% вероятности. Дома сине-бело-голубые обыграли «Локо» в двух последних матчах. Выигрыш железнодорожников можно взять с котировкой 8.60 (11%). Ничья оценена в 5.60 (16%).

«Локомотив» начал сезон с двух ничьих — с «Нижним Новгородом» (1:1) и «Ростовом» (2:2). У команды проблемы в обороне: 18-летний вратарь Даниил Худяков совершает ляпы, а прямо перед игрой в Питере сломался Лукас Фассон. Бразильский новичок зарекомендовал себя за несколько матчей в Москве.

У «Зенита» нет серьезных проблем с составом. В прошлом туре команда уничтожила «Крылья Советов» (3:0) и явно находится в неплохой форме, несмотря на ничью в первом туре с «Химками» (1:1).

Все равно верите в удачный исход матча для гостей? Поставить на то, что «Локомотив» не проиграет, можно с привлекательным коэффициентом 3.40. На «Зенит» этот рынок доступен за 1.09.

Три самых ожидаемых, по мнению аналитиков, исхода встречи намекают на полное преимущество хозяев:

• победа «Зенита» 2:0 идет за 6.90;

• успех 2:1 — за 8.20:

• выигрыш 1:0 — за 8.30.