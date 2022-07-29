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Сегодня, 17:15

«Зенит» — «Локомотив»: эксперты оценили вероятность провала железнодорожников в Санкт-Петербурге

Артемий Кутейников
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Сергей Семак, главный тренер «Зенита».
Фото Global Look Press

В главном матче третьего тура РПЛ сойдутся «Зенит» и «Локомотив». Команды сыграют 30 июля в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене», время начала матча — 17.30 мск. За полчаса до стартового свистка на сайте matchtv.ru и на телеканале «Матч! Премьер» будет доступна прямая трансляция игры. Главный арбитр встречи — Сергей Карасев.

Россия. Премьер-лига. 3-й тур
30 июл, 17:30. Газпром Арена (Санкт-Петербург)
Зенит
Локомотив

По мнению аналитиков букмекерской компании БЕТСИТИ, «Зенит» — однозначный фаворит: коэффициент на победу хозяев — 1.35, приблизительно 73% вероятности. Дома сине-бело-голубые обыграли «Локо» в двух последних матчах. Выигрыш железнодорожников можно взять с котировкой 8.60 (11%). Ничья оценена в 5.60 (16%).

«Локомотив» начал сезон с двух ничьих — с «Нижним Новгородом» (1:1) и «Ростовом» (2:2). У команды проблемы в обороне: 18-летний вратарь Даниил Худяков совершает ляпы, а прямо перед игрой в Питере сломался Лукас Фассон. Бразильский новичок зарекомендовал себя за несколько матчей в Москве.

У «Зенита» нет серьезных проблем с составом. В прошлом туре команда уничтожила «Крылья Советов» (3:0) и явно находится в неплохой форме, несмотря на ничью в первом туре с «Химками» (1:1).

Клаудиньо, &laquo;Зенит&raquo;. Баринов заявил, что закроет Клаудиньо в матче с «Зенитом». Принесет ли это успех «Локомотиву»?

Все равно верите в удачный исход матча для гостей? Поставить на то, что «Локомотив» не проиграет, можно с привлекательным коэффициентом 3.40. На «Зенит» этот рынок доступен за 1.09.

Три самых ожидаемых, по мнению аналитиков, исхода встречи намекают на полное преимущество хозяев:

• победа «Зенита» 2:0 идет за 6.90;

• успех 2:1 — за 8.20:

• выигрыш 1:0 — за 8.30.

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РПЛ
ФК Зенит
ФК Локомотив (Москва)
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Футбол
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И В Н П +/- О
1
 ЦСКА 2 2 0 0 5-0 6
2
 Динамо 2 1 1 0 5-1 4
3
 Спартак 2 1 1 0 5-2 4
4
 Зенит 2 1 1 0 4-1 4
5
 Химки 2 1 1 0 4-1 4
6
 Ахмат 2 1 1 0 3-2 4
7
 Кр. Советов 2 1 0 1 4-5 3
8
 Оренбург 2 1 0 1 5-4 3
9
 Сочи 2 1 0 1 3-4 3
10
 Локомотив 2 0 2 0 3-3 2
11
 Ростов 2 0 2 0 3-3 2
12
 Факел 2 0 1 1 3-4 1
13
 Краснодар 2 0 1 1 3-6 1
14
 Н. Новгород 2 0 1 1 1-4 1
15
 Урал 2 0 0 2 0-5 0
16
 Торпедо 2 0 0 2 1-7 0
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30 тур
29.07 18:00
Урал – Краснодар
 - : -
30.07 15:00
Факел – Динамо
 - : -
30.07 17:30
Зенит – Локомотив
 - : -
30.07 20:00
Сочи – Ахмат
 - : -
31.07 15:00
Н. Новгород – ЦСКА
 - : -
31.07 17:30
Спартак – Оренбург
 - : -
31.07 17:30
Кр. Советов – Торпедо
 - : -
31.07 20:00
Ростов – Химки
 - : -
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Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 3
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Крылья Советов

 2
Николай Комличенко

Николай Комличенко

Ростов

 2
П
Батраз Гурциев

Батраз Гурциев

Оренбург

 2
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 2
Даниил Уткин

Даниил Уткин

Ростов

 2
И К Ж
Лео Гогличидзе

Лео Гогличидзе

Урал

 2 1 0
Александр Черников

Александр Черников

Краснодар

 2 1 0
Алексис Бека Бека

Алексис Бека Бека

Локомотив

 2 0 1
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