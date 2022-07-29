«Зенит» — «Локомотив»: эксперты оценили вероятность провала железнодорожников в Санкт-Петербурге
В главном матче третьего тура РПЛ сойдутся «Зенит» и «Локомотив». Команды сыграют 30 июля в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене», время начала матча — 17.30 мск. За полчаса до стартового свистка на сайте matchtv.ru и на телеканале «Матч! Премьер» будет доступна прямая трансляция игры. Главный арбитр встречи — Сергей Карасев.
По мнению аналитиков букмекерской компании БЕТСИТИ, «Зенит» — однозначный фаворит: коэффициент на победу хозяев — 1.35, приблизительно 73% вероятности. Дома сине-бело-голубые обыграли «Локо» в двух последних матчах. Выигрыш железнодорожников можно взять с котировкой 8.60 (11%). Ничья оценена в 5.60 (16%).
«Локомотив» начал сезон с двух ничьих — с «Нижним Новгородом» (1:1) и «Ростовом» (2:2). У команды проблемы в обороне: 18-летний вратарь Даниил Худяков совершает ляпы, а прямо перед игрой в Питере сломался Лукас Фассон. Бразильский новичок зарекомендовал себя за несколько матчей в Москве.
У «Зенита» нет серьезных проблем с составом. В прошлом туре команда уничтожила «Крылья Советов» (3:0) и явно находится в неплохой форме, несмотря на ничью в первом туре с «Химками» (1:1).
Все равно верите в удачный исход матча для гостей? Поставить на то, что «Локомотив» не проиграет, можно с привлекательным коэффициентом 3.40. На «Зенит» этот рынок доступен за 1.09.
Три самых ожидаемых, по мнению аналитиков, исхода встречи намекают на полное преимущество хозяев:
• победа «Зенита» 2:0 идет за 6.90;
• успех 2:1 — за 8.20:
• выигрыш 1:0 — за 8.30.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ЦСКА
|2
|2
|0
|0
|5-0
|6
|
2
|Динамо
|2
|1
|1
|0
|5-1
|4
|
3
|Спартак
|2
|1
|1
|0
|5-2
|4
|
4
|Зенит
|2
|1
|1
|0
|4-1
|4
|
5
|Химки
|2
|1
|1
|0
|4-1
|4
|
6
|Ахмат
|2
|1
|1
|0
|3-2
|4
|
7
|Кр. Советов
|2
|1
|0
|1
|4-5
|3
|
8
|Оренбург
|2
|1
|0
|1
|5-4
|3
|
9
|Сочи
|2
|1
|0
|1
|3-4
|3
|
10
|Локомотив
|2
|0
|2
|0
|3-3
|2
|
11
|Ростов
|2
|0
|2
|0
|3-3
|2
|
12
|Факел
|2
|0
|1
|1
|3-4
|1
|
13
|Краснодар
|2
|0
|1
|1
|3-6
|1
|
14
|Н. Новгород
|2
|0
|1
|1
|1-4
|1
|
15
|Урал
|2
|0
|0
|2
|0-5
|0
|
16
|Торпедо
|2
|0
|0
|2
|1-7
|0
|29.07
|18:00
|
Урал – Краснодар
|- : -
|30.07
|15:00
|
Факел – Динамо
|- : -
|30.07
|17:30
|
Зенит – Локомотив
|- : -
|30.07
|20:00
|
Сочи – Ахмат
|- : -
|31.07
|15:00
|
Н. Новгород – ЦСКА
|- : -
|31.07
|17:30
|
Спартак – Оренбург
|- : -
|31.07
|17:30
|
Кр. Советов – Торпедо
|- : -
|31.07
|20:00
|
Ростов – Химки
|- : -
|Г
|
|
Владимир Сычевой
Оренбург
|3
|
|
Максим Глушенков
Крылья Советов
|2
|
|
Николай Комличенко
Ростов
|2
|П
|
|
Батраз Гурциев
Оренбург
|2
|
|
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|2
|
|
Даниил Уткин
Ростов
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Лео Гогличидзе
Урал
|2
|1
|0
|
|
Александр Черников
Краснодар
|2
|1
|0
|
|
Алексис Бека Бека
Локомотив
|2
|0
|1