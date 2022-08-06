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Президент «Урала» Иванов поделился мнением о судействе в матче против «Краснодара»

Севастиан Терлецкий
Корреспондент
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Президент «Урала» Григорий Иванов поделился мнением о судействе в матче 3-го тура РПЛ против «Краснодара» (1:3).

«Я со всеми судьями в хороших отношениях, рад их видеть. Но иногда вижу, что предвзято относятся. Не зря я тут сижу около 20 лет. Я вижу, кто как судит. Бывают ошибки. Например в игре, после которой меня из-за вас оштрафовали. Я не верю, что в этом матче что-то было предвзято. Панин просто растерялся, испугался в том матче. Ему было тяжело. Парень немного поплыл и быстрее свистнул, хотя 10 минут добавили. Так получилось. Сначала у меня были к нему претензии, назвал его нехорошими словами, но это эмоции. Потом я посмотрел моменты. Это не было предвзятостью с его стороны. Это была ошибка. Остались ли у нас предвзятые судьи? Трудно сказать. Против нас всегда судят нормально. Хотя Москалев всегда нормально судил. Но тут элементарно видно. По поводу руки: защитник лежит, ему попадает в одну руку и потом в отставленную. Нам сказали, что это рикошет и не пенальти. Но я не знаю», — сказал Иванов.

Экспертно-судейская комиссия Российского футбольного союза признала, что главный судья матча «Урал» — «Краснодар» Владимир Москалев ошибся, назначив пенальти в ворота екатеринбуржцев на 70-й минуте встречи. Члены комиссии единогласно считают, что в действиях форварда «быков» Алексея Ионова в борьбе за мяч с вратарем Ильей Помазуном имелись элементы симуляции: футболист умышленно отставлял правую ногу в направлении голкипера, инициируя контакт с ним, в то время как сам Помазун убирал свои руки, чтобы избежать контакта с нападающим. Также в ЭСК отметили, что Ионов начал падение еще до контакта с Помазуном.

При этом в ЭСК решили, что судья верно не назначил пенальти в ворота «Краснодара» на 3-й минуте. По мнению членов комиссии, рука защитника «быков» Сергея Бородина во время контакта с мячом находилась в естественном положении при развороте тела. Она не была напряжена, и защитник не делал движения в направлении мяча. По мнению большинства членов комиссии, данный контакт мяча с рукой не является наказуемым.

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

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Урал 0
Спартак 2
Перерыв

П2

38%

1.73

Ф2(-1.5)

21%

2.90

ТБ 2.5

20%

1.88
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Краснодар
Локомотив

ТБ 2.5

34%

1.70

П1

18%

1.59

Обе забьют - да

14%

2.46
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Крылья Советов
Динамо

ИТБ2 (1.5)

18%

2.24

П2

16%

2.50

Обе забьют - да

9%

1.72
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ФК Урал
Владимир Москалев
Григорий Иванов (руководитель)
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