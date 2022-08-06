Президент «Урала» Иванов поделился мнением о судействе в матче против «Краснодара»
Президент «Урала» Григорий Иванов поделился мнением о судействе в матче 3-го тура РПЛ против «Краснодара» (1:3).
«Я со всеми судьями в хороших отношениях, рад их видеть. Но иногда вижу, что предвзято относятся. Не зря я тут сижу около 20 лет. Я вижу, кто как судит. Бывают ошибки. Например в игре, после которой меня из-за вас оштрафовали. Я не верю, что в этом матче что-то было предвзято. Панин просто растерялся, испугался в том матче. Ему было тяжело. Парень немного поплыл и быстрее свистнул, хотя 10 минут добавили. Так получилось. Сначала у меня были к нему претензии, назвал его нехорошими словами, но это эмоции. Потом я посмотрел моменты. Это не было предвзятостью с его стороны. Это была ошибка. Остались ли у нас предвзятые судьи? Трудно сказать. Против нас всегда судят нормально. Хотя Москалев всегда нормально судил. Но тут элементарно видно. По поводу руки: защитник лежит, ему попадает в одну руку и потом в отставленную. Нам сказали, что это рикошет и не пенальти. Но я не знаю», — сказал Иванов.
Экспертно-судейская комиссия Российского футбольного союза признала, что главный судья матча «Урал» — «Краснодар» Владимир Москалев ошибся, назначив пенальти в ворота екатеринбуржцев на 70-й минуте встречи. Члены комиссии единогласно считают, что в действиях форварда «быков» Алексея Ионова в борьбе за мяч с вратарем Ильей Помазуном имелись элементы симуляции: футболист умышленно отставлял правую ногу в направлении голкипера, инициируя контакт с ним, в то время как сам Помазун убирал свои руки, чтобы избежать контакта с нападающим. Также в ЭСК отметили, что Ионов начал падение еще до контакта с Помазуном.
При этом в ЭСК решили, что судья верно не назначил пенальти в ворота «Краснодара» на 3-й минуте. По мнению членов комиссии, рука защитника «быков» Сергея Бородина во время контакта с мячом находилась в естественном положении при развороте тела. Она не была напряжена, и защитник не делал движения в направлении мяча. По мнению большинства членов комиссии, данный контакт мяча с рукой не является наказуемым.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|3
|2
|1
|0
|9-1
|7
|
2
|Спартак
|3
|2
|1
|0
|9-3
|7
|
3
|ЦСКА
|3
|2
|1
|0
|7-2
|7
|
4
|Сочи
|3
|2
|0
|1
|5-5
|6
|
5
|Динамо
|3
|1
|2
|0
|8-4
|5
|
6
|Ростов
|3
|1
|2
|0
|4-3
|5
|
7
|Химки
|3
|1
|1
|1
|4-2
|4
|
8
|Ахмат
|3
|1
|1
|1
|4-4
|4
|
9
|Краснодар
|3
|1
|1
|1
|6-7
|4
|
10
|Кр. Советов
|3
|1
|1
|1
|5-6
|4
|
11
|Оренбург
|3
|1
|0
|2
|6-8
|3
|
12
|Факел
|3
|0
|2
|1
|6-7
|2
|
13
|Н. Новгород
|3
|0
|2
|1
|3-6
|2
|
14
|Локомотив
|3
|0
|2
|1
|3-8
|2
|
15
|Торпедо
|3
|0
|1
|2
|2-8
|1
|
16
|Урал
|3
|0
|0
|3
|1-8
|0
|6.08
|15:00
|
Урал – Спартак
|- : -
|6.08
|17:30
|
ЦСКА – Факел
|- : -
|6.08
|20:00
|
Краснодар – Локомотив
|- : -
|6.08
|20:00
|
Ахмат – Зенит
|- : -
|7.08
|15:00
|
Торпедо – Химки
|- : -
|7.08
|17:30
|
Кр. Советов – Динамо
|- : -
|7.08
|20:00
|
Ростов – Оренбург
|- : -
|7.08
|20:00
|
Сочи – Н. Новгород
|- : -
|Г
|
|
Федор Смолов
Динамо
|4
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|4
|
|
Николай Комличенко
Ростов
|3
|П
|
|
Даниил Уткин
Ростов
|3
|
|
Батраз Гурциев
Оренбург
|2
|
|
Арсен Захарян
Динамо
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Лео Гогличидзе
Урал
|2
|1
|0
|
|
Александр Черников
Краснодар
|2
|1
|0
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|3
|1
|0