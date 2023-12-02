2 декабря в стартовом матче 17-го тура РПЛ «Факел» встретится с «Балтикой». Команды нижней половины таблицы сойдутся на Центральном стадионе профсоюзов в Воронеже в 14.00 по московскому времени. Прямая трансляция будет доступна на сайте matchtv.ru, на телеканале «Матч! Премьер» и на онлайн-платформе «Кинопоиск». Эфир стартует в 13.55 мск. Главным арбитром назначен Евгений Буланов.

«Факел» — фаворит домашнего матча, по мнению аналитиков букмекерской компании Olimpbet. На победу воронежцев можно поставить за 2.37, это примерно 42% вероятности исхода. Ничья доступна за 3.16 (30%), успех «Балтики» — за 3.31 (28%).

Если гости не уступят, сыграет котировка 1.64. Также вы можете подстраховать их форой (0) за 2.27. Ф1(0) же идет за 1.65.

Тотал больше 2.5 мяча оценен суровыми 2.53, потому что из 10 последних матчей с участием «Факела» всего два были «верховыми». ТМ 2.5 — 1.54.

В четырех предыдущих встречах «Балтики» в РПЛ не было обмена голами: вариант «обе забьют» предложен за 2.12, «обе забьют — нет» — за 1.71.

Три наиболее вероятных точных счета выглядят следующим образом:

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