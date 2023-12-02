Прогнозы на спорт
Новости
Главная
Прогнозы на спорт

Прогнозы на спорт

Сегодня, 10:15

«Факел» — «Балтика»: где смотреть матч РПЛ 2 декабря 2023 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча РПЛ «Факел» — «Балтика» 2 декабря 2023 года
Артем Мазилкин
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

2 декабря в стартовом матче 17-го тура РПЛ «Факел» встретится с «Балтикой». Команды нижней половины таблицы сойдутся на Центральном стадионе профсоюзов в Воронеже в 14.00 по московскому времени. Прямая трансляция будет доступна на сайте matchtv.ru, на телеканале «Матч! Премьер» и на онлайн-платформе «Кинопоиск». Эфир стартует в 13.55 мск. Главным арбитром назначен Евгений Буланов.

Россия. Премьер-лига. 17-й тур
02 дек, 14:00. Центральный стадион профсоюзов (Воронеж)
Факел
Балтика

«Факел» — фаворит домашнего матча, по мнению аналитиков букмекерской компании Olimpbet. На победу воронежцев можно поставить за 2.37, это примерно 42% вероятности исхода. Ничья доступна за 3.16 (30%), успех «Балтики» — за 3.31 (28%).

Если гости не уступят, сыграет котировка 1.64. Также вы можете подстраховать их форой (0) за 2.27. Ф1(0) же идет за 1.65.

Тотал больше 2.5 мяча оценен суровыми 2.53, потому что из 10 последних матчей с участием «Факела» всего два были «верховыми». ТМ 2.5 — 1.54.

В четырех предыдущих встречах «Балтики» в РПЛ не было обмена голами: вариант «обе забьют» предложен за 2.12, «обе забьют — нет» — за 1.71.

Пеп Гвардиола. Гвардиола знал, что у «Сити» будут проблемы после требла. Команда много позволяет соперникам, но «Тоттенхэму» это не поможет

Три наиболее вероятных точных счета выглядят следующим образом:

  • ничья 0:0 — 5.53;

  • 1:1 — 5.62;

  • 1:0 — за 6.20.

Супербонус от Olimpbet! Верни до 10 000 рублей в случае проигрыша первой ставки

18+ Реклама. Рекламодатель ООО «БК «Олимп». ИНН 7726705980.

Футбол
Прогнозы на спорт
РПЛ
ФК Балтика
ФК Факел (Воронеж)
0
Читайте также
Пленный ВСУ заявил о малопригодности немецких БМП Marder на фронте
Голикова анонсировала введение в РФ обязательного диспансерного наблюдения
Пожар на рынке «Садовод» в Москве. Главное
Убившую новорожденного ребенка в поезде МЦК мать осудили на три года
Популярное видео
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
У лидера чемпионата «Спартака» пошли поражения
«Анахайм» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
Ковальчук вернется в большой хоккей спустя 2,5 года
«Лос-Анджелес» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Детройт»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Аризона» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
Валиевой не нужны четверные, а Косторной — парное катание? Live
Воронков, Чинахов, Марченко и Проворов забили в одном матче НХЛ
«Сан-Хосе» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Баффало»: НХЛ, видеообзор матча
Форварду «Коламбуса» Воронкову плохо в Америке
«Каролина» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Чикаго» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 16-го тура 26 ноября
Степанова/Букин: «Гран-при России», 6-й этап, произвольный танец
Бойкова/Козловский: «Гран-при России», 6-й этап, произвольная программа
Материалы сюжета: РПЛ, 17-й тур: «Локомотив» — «Зенит», ЦСКА — «Ростов» и другие матчи
Карапузов — о результатах «Пари НН»: «Первую половину года можно занести в актив»
Карапузов: «Я уже вряд ли вернусь в «Динамо»
«Сочи» — «Крылья Советов»: онлайн-трансляция матча
«Спартак» победит «Ахмат», а «Локо» без Галактионова и Баринова не проиграет «Зениту». Прогнозы на 17-й тур РПЛ
Канчельскис: «Соболеву надо перестать симулировать, он все-таки уже не мальчик»
Тарханов объяснил, почему считает вероятной победу «Ахмата» над «Спартаком»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Ньюкасл» — «Манчестер Юнайтед»: от команд тен Хага и Хау не стоит ждать яркого зрелища
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 16 10 3 3 33-14 33
2
 Краснодар 16 9 5 2 25-13 32
3
 Динамо 16 7 7 2 27-21 28
4
 Спартак 16 8 3 5 23-22 27
5
 Кр. Советов 16 7 5 4 34-24 26
6
 ЦСКА 16 6 7 3 29-23 25
7
 Рубин 16 7 4 5 16-20 25
8
 Локомотив 16 6 7 3 24-22 25
9
 Пари НН 16 6 3 7 14-15 21
10
 Ростов 16 5 5 6 24-27 20
11
 Факел 16 5 4 7 14-18 19
12
 Урал 16 5 4 7 18-25 19
13
 Оренбург 16 3 5 8 17-25 14
14
 Ахмат 16 3 4 9 16-22 13
15
 Балтика 16 3 3 10 12-23 12
16
 Сочи 16 3 1 12 16-28 10
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
2.12 14:00
Факел – Балтика
 - : -
2.12 16:30
Сочи – Кр. Советов
 - : -
2.12 19:30
Пари НН – Урал
 - : -
3.12 14:00
ЦСКА – Ростов
 - : -
3.12 16:30
Краснодар – Оренбург
 - : -
3.12 16:30
Локомотив – Зенит
 - : -
3.12 19:00
Ахмат – Спартак
 - : -
4.12 19:30
Динамо – Рубин
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 12
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 8
Бенхамин Гарре

Бенхамин Гарре

Крылья Советов

 7
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 5
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 13 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 13 1 4
Даниил Хлусевич

Даниил Хлусевич

Спартак

 12 1 3
Вся статистика

Наши в НХЛ

Наши в НХЛ

Новости
RSS RSS
Все новости