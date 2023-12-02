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Сегодня, 15:15

«Пари НН» — «Урал»: где смотреть матч РПЛ 2 декабря 2023 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча РПЛ «Пари НН» — «Урал» 2 декабря 2023 года
Евгений Коростелев
Шеф отдела ставок
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2 декабря в одном из трех матчей дня РПЛ «Пари НН» сыграет с «Уралом». Встреча 17-го тура пройдет в Нижнем Новгороде на одноименной арене и начнется в 19.30 по московскому времени. Посмотреть ее в прямом эфире можно на сайте matchtv.ru, телеканале «Матч! Премьер» и онлайн-платформе «Кинопоиск». Эфир стартует в 19.25 мск. Рассудит команды арбитр Евгений Турбин.

Россия. Премьер-лига. 17-й тур
02 дек, 19:30. Нижний Новгород (Нижний Новгород)
Пари НН
Урал

Хотя этот матч домашний для «Пари НН», «Урал» считается минимальным аутсайдером. На победу гостей в букмекерской компании Olimpbet можно поставить за 2.98, это порядка 33% вероятности исхода. Ничья идет за 3.08 (29%), успех хозяев — за 2.63 (38%).

Оба матча между этими командами в 2023 году завершились 0:0. На то, что «Урал» снова не проиграет, котировка — 1.52.

Также стоит отметить, что все шесть очных встреч этих соперников были «низовыми». ТМ 2.5 идет за 1.53, а ТМ 1.5 (таких игр было четыре) — за 2.57.

«Урал» пропустил хотя бы дважды в семи последних играх на поле соперника. ИТБ1 (1.5) оценен в 2.89.

Андре Онана (&laquo;Манчестер Юнайтед&raquo;). «Ньюкасл» разгромил «Челси» и едва не обыграл «ПСЖ». Тен Хаг и Онана готовятся к новому испытанию

Три наиболее вероятных точный счета, по мнению экспертов, таковы:

  • ничья 1:1 — за 5.42;

  • 0:0 — за 5.53;

  • 1:0 в пользу «Пари НН» — за 6.60.

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Прогнозы на спорт
РПЛ
ФК Нижний Новгород
ФК Урал
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 16 10 3 3 33-14 33
2
 Краснодар 16 9 5 2 25-13 32
3
 Динамо 16 7 7 2 27-21 28
4
 Спартак 16 8 3 5 23-22 27
5
 Кр. Советов 16 7 5 4 34-24 26
6
 ЦСКА 16 6 7 3 29-23 25
7
 Рубин 16 7 4 5 16-20 25
8
 Локомотив 16 6 7 3 24-22 25
9
 Пари НН 16 6 3 7 14-15 21
10
 Ростов 16 5 5 6 24-27 20
11
 Факел 16 5 4 7 14-18 19
12
 Урал 16 5 4 7 18-25 19
13
 Оренбург 16 3 5 8 17-25 14
14
 Ахмат 16 3 4 9 16-22 13
15
 Балтика 16 3 3 10 12-23 12
16
 Сочи 16 3 1 12 16-28 10
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2.12 14:00
Факел – Балтика
 - : -
2.12 16:30
Сочи – Кр. Советов
 - : -
2.12 19:30
Пари НН – Урал
 - : -
3.12 14:00
ЦСКА – Ростов
 - : -
3.12 16:30
Краснодар – Оренбург
 - : -
3.12 16:30
Локомотив – Зенит
 - : -
3.12 19:00
Ахмат – Спартак
 - : -
4.12 19:30
Динамо – Рубин
 - : -
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Джон Кордоба

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Бенхамин Гарре

Крылья Советов

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П
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Квинси Промес

Спартак

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Александр Соболев

Спартак

 5
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Маркус Вендел

Зенит

 5
И К Ж
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Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 13 1 3
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Оренбург

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Даниил Хлусевич

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Спартак

 12 1 3
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