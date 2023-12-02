2 декабря центральном матче дня АПЛ между собой сойдутся участники Лиги чемпионов — «Ньюкасл» и «МЮ». Встречу 14-го тура примет стадион «Сент-Джеймс Парк», в России она показана не будет. Главным арбитром этой игры выбран Роберт Джонс.

«Сороки» считаются ощутимыми фаворитами матча — так считают аналитики букмекерской компании Olimpbet. На их победу можно поставить за 1.94, вероятность исхода — около 49%. Ничья доступна за 3.83 (26%), успех «МЮ» — за почти такие же 3.88 (25%).

Манкунианцы проиграли в АПЛ всего один из шести последних матчей. Вариант Х2 идет за 1.94.

При этом «красные дьяволы» проиграли «Ньюкаслу» три предыдущие встречи, все — с разницей более одного мяча. Ф1(-1.5) оценена в 3.31.

Тотал больше 2.5 гола предложено взять за 1.73, ТМ 2.5 — за 2.15.

«МЮ» не забил в четырех последних очных дуэлях с «сороками», поэтому интересно выглядит условие «0 голов у гостей» за 2.97.

У команд большие кадровые проблемы, поэтому усилить игру возможностей не слишком много. В данном случае стоит присмотреться к ставке на то, что вышедшие на поле футболисты не забьют за 1.35.

Прогноз и ставка на матч «Ньюкасл» — «Манчестер Юнайтед»

Соперники на неделе провели эмоционально и физически тяжелые матчи в Лиге чемпионов. «Ньюкасл» без замен до последнего удерживал победу над «ПСЖ», но в итоге сыграл вничью (1:1). «МЮ» же попал в ад в Турции и упустил победу над «Галатасараем», ведя 3:1 (3:3).

И у «сорок», и у «красных дьяволов» большое количество травмированных: у первых недоступно 11 человек, у вторых — восемь. Разнообразить и освежить игру почти некем, биться придется близкими к лигочемпионовским составами.

Не представляю, чтобы слегка подвыгоревшие команды устроили яркую разборку и забили много. «Ньюкасл» в целом не слишком результативен в последние недели (отличился шесть раз в пяти матчах), но здорово играет в обороне, что показал и в Париже. А вот «МЮ», пусть он и забивает почаще, тяжело даются игры с «сороками» — четыре предыдущие встречи они завершили без голов.

Рекомендуемая ставка: ТМ 3 за 1.69.

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