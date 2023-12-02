«Ньюкасл» — «Манчестер Юнайтед»: от команд тен Хага и Хау не стоит ждать яркого зрелища
2 декабря центральном матче дня АПЛ между собой сойдутся участники Лиги чемпионов — «Ньюкасл» и «МЮ». Встречу 14-го тура примет стадион «Сент-Джеймс Парк», в России она показана не будет. Главным арбитром этой игры выбран Роберт Джонс.
«Сороки» считаются ощутимыми фаворитами матча — так считают аналитики букмекерской компании Olimpbet. На их победу можно поставить за 1.94, вероятность исхода — около 49%. Ничья доступна за 3.83 (26%), успех «МЮ» — за почти такие же 3.88 (25%).
Манкунианцы проиграли в АПЛ всего один из шести последних матчей. Вариант Х2 идет за 1.94.
При этом «красные дьяволы» проиграли «Ньюкаслу» три предыдущие встречи, все — с разницей более одного мяча. Ф1(-1.5) оценена в 3.31.
Тотал больше 2.5 гола предложено взять за 1.73, ТМ 2.5 — за 2.15.
«МЮ» не забил в четырех последних очных дуэлях с «сороками», поэтому интересно выглядит условие «0 голов у гостей» за 2.97.
У команд большие кадровые проблемы, поэтому усилить игру возможностей не слишком много. В данном случае стоит присмотреться к ставке на то, что вышедшие на поле футболисты не забьют за 1.35.
Прогноз и ставка на матч «Ньюкасл» — «Манчестер Юнайтед»
Соперники на неделе провели эмоционально и физически тяжелые матчи в Лиге чемпионов. «Ньюкасл» без замен до последнего удерживал победу над «ПСЖ», но в итоге сыграл вничью (1:1). «МЮ» же попал в ад в Турции и упустил победу над «Галатасараем», ведя 3:1 (3:3).
И у «сорок», и у «красных дьяволов» большое количество травмированных: у первых недоступно 11 человек, у вторых — восемь. Разнообразить и освежить игру почти некем, биться придется близкими к лигочемпионовским составами.
Не представляю, чтобы слегка подвыгоревшие команды устроили яркую разборку и забили много. «Ньюкасл» в целом не слишком результативен в последние недели (отличился шесть раз в пяти матчах), но здорово играет в обороне, что показал и в Париже. А вот «МЮ», пусть он и забивает почаще, тяжело даются игры с «сороками» — четыре предыдущие встречи они завершили без голов.
Рекомендуемая ставка: ТМ 3 за 1.69.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|16
|10
|3
|3
|33-14
|33
|
2
|Краснодар
|16
|9
|5
|2
|25-13
|32
|
3
|Динамо
|16
|7
|7
|2
|27-21
|28
|
4
|Спартак
|16
|8
|3
|5
|23-22
|27
|
5
|Кр. Советов
|16
|7
|5
|4
|34-24
|26
|
6
|ЦСКА
|16
|6
|7
|3
|29-23
|25
|
7
|Рубин
|16
|7
|4
|5
|16-20
|25
|
8
|Локомотив
|16
|6
|7
|3
|24-22
|25
|
9
|Пари НН
|16
|6
|3
|7
|14-15
|21
|
10
|Ростов
|16
|5
|5
|6
|24-27
|20
|
11
|Факел
|16
|5
|4
|7
|14-18
|19
|
12
|Урал
|16
|5
|4
|7
|18-25
|19
|
13
|Оренбург
|16
|3
|5
|8
|17-25
|14
|
14
|Ахмат
|16
|3
|4
|9
|16-22
|13
|
15
|Балтика
|16
|3
|3
|10
|12-23
|12
|
16
|Сочи
|16
|3
|1
|12
|16-28
|10
|2.12
|14:00
|
Факел – Балтика
|- : -
|2.12
|16:30
|
Сочи – Кр. Советов
|- : -
|2.12
|19:30
|
Пари НН – Урал
|- : -
|3.12
|14:00
|
ЦСКА – Ростов
|- : -
|3.12
|16:30
|
Краснодар – Оренбург
|- : -
|3.12
|16:30
|
Локомотив – Зенит
|- : -
|3.12
|19:00
|
Ахмат – Спартак
|- : -
|4.12
|19:30
|
Динамо – Рубин
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|12
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|8
|
|
Бенхамин Гарре
Крылья Советов
|7
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Александр Соболев
Спартак
|5
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|13
|1
|3
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|13
|1
|4
|
|
Даниил Хлусевич
Спартак
|12
|1
|3