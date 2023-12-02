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«Ньюкасл» — «Манчестер Юнайтед»: от команд тен Хага и Хау не стоит ждать яркого зрелища

Прогноз на матч АПЛ «Ньюкасл» — «Манчестер Юнайтед» 2 декабря 2023 года
Евгений Коростелев
Шеф отдела ставок
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Эрик тен Хаг.
Фото Global Look Press

2 декабря центральном матче дня АПЛ между собой сойдутся участники Лиги чемпионов — «Ньюкасл» и «МЮ». Встречу 14-го тура примет стадион «Сент-Джеймс Парк», в России она показана не будет. Главным арбитром этой игры выбран Роберт Джонс.

Англия. Премьер-лига. 14-й тур
02 дек, 23:00. St James' Park (Ньюкасл)
Ньюкасл Юнайтед
Ман. Юнайтед

«Сороки» считаются ощутимыми фаворитами матча — так считают аналитики букмекерской компании Olimpbet. На их победу можно поставить за 1.94, вероятность исхода — около 49%. Ничья доступна за 3.83 (26%), успех «МЮ» — за почти такие же 3.88 (25%).

Манкунианцы проиграли в АПЛ всего один из шести последних матчей. Вариант Х2 идет за 1.94.

При этом «красные дьяволы» проиграли «Ньюкаслу» три предыдущие встречи, все — с разницей более одного мяча. Ф1(-1.5) оценена в 3.31.

Тотал больше 2.5 гола предложено взять за 1.73, ТМ 2.5 — за 2.15.

«МЮ» не забил в четырех последних очных дуэлях с «сороками», поэтому интересно выглядит условие «0 голов у гостей» за 2.97.

У команд большие кадровые проблемы, поэтому усилить игру возможностей не слишком много. В данном случае стоит присмотреться к ставке на то, что вышедшие на поле футболисты не забьют за 1.35.

Пеп Гвардиола. Гвардиола знал, что у «Сити» будут проблемы после требла. Команда много позволяет соперникам, но «Тоттенхэму» это не поможет

Прогноз и ставка на матч «Ньюкасл» — «Манчестер Юнайтед»

Соперники на неделе провели эмоционально и физически тяжелые матчи в Лиге чемпионов. «Ньюкасл» без замен до последнего удерживал победу над «ПСЖ», но в итоге сыграл вничью (1:1). «МЮ» же попал в ад в Турции и упустил победу над «Галатасараем», ведя 3:1 (3:3).

И у «сорок», и у «красных дьяволов» большое количество травмированных: у первых недоступно 11 человек, у вторых — восемь. Разнообразить и освежить игру почти некем, биться придется близкими к лигочемпионовским составами.

Не представляю, чтобы слегка подвыгоревшие команды устроили яркую разборку и забили много. «Ньюкасл» в целом не слишком результативен в последние недели (отличился шесть раз в пяти матчах), но здорово играет в обороне, что показал и в Париже. А вот «МЮ», пусть он и забивает почаще, тяжело даются игры с «сороками» — четыре предыдущие встречи они завершили без голов.

Рекомендуемая ставка: ТМ 3 за 1.69.

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Футбол
Прогнозы на спорт
ФК Манчестер Юнайтед
ФК Ньюкасл Юнайтед
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 16 10 3 3 33-14 33
2
 Краснодар 16 9 5 2 25-13 32
3
 Динамо 16 7 7 2 27-21 28
4
 Спартак 16 8 3 5 23-22 27
5
 Кр. Советов 16 7 5 4 34-24 26
6
 ЦСКА 16 6 7 3 29-23 25
7
 Рубин 16 7 4 5 16-20 25
8
 Локомотив 16 6 7 3 24-22 25
9
 Пари НН 16 6 3 7 14-15 21
10
 Ростов 16 5 5 6 24-27 20
11
 Факел 16 5 4 7 14-18 19
12
 Урал 16 5 4 7 18-25 19
13
 Оренбург 16 3 5 8 17-25 14
14
 Ахмат 16 3 4 9 16-22 13
15
 Балтика 16 3 3 10 12-23 12
16
 Сочи 16 3 1 12 16-28 10
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