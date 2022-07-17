17 июля в борьбу за победу в чемпионате России по футболу вступает «Краснодар». В матче первого тура соперником команды Александра Сторожука станет «Факел» — новичок РПЛ. Игра пройдет в Краснодаре на одноименном стадионе и начнется в 20.00 по московскому времени. Сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Премьер» покажут ее в прямом эфире с 19.55 мск. Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Сергеем Карасевым.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают шансы «Краснодара» победить предпочтительнее. Успех хозяев предлагается взять за 1.66, это приблизительно 60% вероятности исхода. На триумф «Факела» котировка более чем в три раза выше — 5.40 (17%). Ничью можно оформить за 4.00 (23%).

Ставка в 1000 рублей на ничью и первые очки для «Факела» в РПЛ в случае успеха принесет выплату в 4000 рублей и чистую прибыль в 3000 рублей.

Есть менее рискованная ставка — на то, что воронежский клуб не проиграет. Котировка приятная — 2.30.

На тотал больше 2.5 гола и на ТМ 2.5 коэффициенты одинаковые — 1.93. В двух последних товарищеских матчах обеих команд случался «верх».

Не факт, что соперники огорчат друг друга, поэтому вариант «обе забьют» оценен в 1.95. Обратный исход стоит 1.85.

В матче ЦСКА — «Урал» случился пенальти, и счастливчики, поставившие на это событие, умножили сумму ставки в 2.35 раза. На 11-метровый в Краснодаре котировка такая же — 2.35.

Эксперты считают, что, вероятнее всего, матч завершится минимальной победой «Краснодара» — 1:0. Такой результат доступен за 6.30.