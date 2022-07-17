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«Краснодар» — «Факел»: где смотреть матч РПЛ 17 июля 2022 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча РПЛ «Краснодар» — «Факел» 17 июля 2022 года
Евгений Коростелев
Читать «СЭ» в
Руслан Магаль, «Факел».
Фото Сайт ФК «Факел»

17 июля в борьбу за победу в чемпионате России по футболу вступает «Краснодар». В матче первого тура соперником команды Александра Сторожука станет «Факел» — новичок РПЛ. Игра пройдет в Краснодаре на одноименном стадионе и начнется в 20.00 по московскому времени. Сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Премьер» покажут ее в прямом эфире с 19.55 мск. Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Сергеем Карасевым.

Россия. Премьер-лига. 1-й тур
17 июл, 20:00. Арена Краснодар (Краснодар)
Краснодар
Факел

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают шансы «Краснодара» победить предпочтительнее. Успех хозяев предлагается взять за 1.66, это приблизительно 60% вероятности исхода. На триумф «Факела» котировка более чем в три раза выше — 5.40 (17%). Ничью можно оформить за 4.00 (23%).

Ставка в 1000 рублей на ничью и первые очки для «Факела» в РПЛ в случае успеха принесет выплату в 4000 рублей и чистую прибыль в 3000 рублей.

Есть менее рискованная ставка — на то, что воронежский клуб не проиграет. Котировка приятная — 2.30.

На тотал больше 2.5 гола и на ТМ 2.5 коэффициенты одинаковые — 1.93. В двух последних товарищеских матчах обеих команд случался «верх».

Не факт, что соперники огорчат друг друга, поэтому вариант «обе забьют» оценен в 1.95. Обратный исход стоит 1.85.

Эдуард Сперцян, &laquo;Краснодар&raquo;. «Краснодар» — «Факел»: команда Галицкого окажет новичку горячий прием в РПЛ

В матче ЦСКА — «Урал» случился пенальти, и счастливчики, поставившие на это событие, умножили сумму ставки в 2.35 раза. На 11-метровый в Краснодаре котировка такая же — 2.35.

Эксперты считают, что, вероятнее всего, матч завершится минимальной победой «Краснодара» — 1:0. Такой результат доступен за 6.30.

Футбол
Прогнозы на спорт
РПЛ
ФК Краснодар
ФК Факел (Воронеж)
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«Динамо» — «Ростов»: где смотреть матч 17 июля 2022 года онлайн в прямом эфире
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Кр. Советов 1 1 0 0 4-2 3
2
 Сочи 1 1 0 0 3-1 3
3
 ЦСКА 1 1 0 0 2-0 3
4
 Н. Новгород 1 0 1 0 1-1 1
5
 Спартак 1 0 1 0 1-1 1
6
 Зенит 1 0 1 0 1-1 1
7
 Ахмат 1 0 1 0 1-1 1
8
 Локомотив 1 0 1 0 1-1 1
9
 Химки 1 0 1 0 1-1 1
10
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
11
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
12
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
13
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
14
 Оренбург 1 0 0 1 2-4 0
15
 Торпедо 1 0 0 1 1-3 0
16
 Урал 1 0 0 1 0-2 0
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30 тур
3.06 00:00
Зенит – Факел
 - : -
3.06 00:00
Кр. Советов – Спартак
 - : -
3.06 00:00
ЦСКА – Ростов
 - : -
3.06 00:00
Локомотив – Торпедо
 - : -
3.06 00:00
Ахмат – Краснодар
 - : -
3.06 00:00
Оренбург – Динамо
 - : -
3.06 00:00
Н. Новгород – Химки
 - : -
3.06 00:00
Урал – Сочи
 - : -
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ЖК
Г
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Крылья Советов

 2
Тимур Аюпов

Тимур Аюпов

Оренбург

 1
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 1
П
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Крылья Советов

 1
Александр Долгов

Александр Долгов

Химки

 1
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 1
И К Ж
Мачей Рыбус

Мачей Рыбус

Спартак

 1 0 0
Тимур Сулейманов

Тимур Сулейманов

Нижний Новгород

 1 0 0
Алексис Бека Бека

Алексис Бека Бека

Локомотив

 1 0 1
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