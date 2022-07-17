«Краснодар» — «Факел»: где смотреть матч РПЛ 17 июля 2022 года онлайн в прямом эфире
17 июля в борьбу за победу в чемпионате России по футболу вступает «Краснодар». В матче первого тура соперником команды Александра Сторожука станет «Факел» — новичок РПЛ. Игра пройдет в Краснодаре на одноименном стадионе и начнется в 20.00 по московскому времени. Сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Премьер» покажут ее в прямом эфире с 19.55 мск. Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Сергеем Карасевым.
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают шансы «Краснодара» победить предпочтительнее. Успех хозяев предлагается взять за 1.66, это приблизительно 60% вероятности исхода. На триумф «Факела» котировка более чем в три раза выше — 5.40 (17%). Ничью можно оформить за 4.00 (23%).
Ставка в 1000 рублей на ничью и первые очки для «Факела» в РПЛ в случае успеха принесет выплату в 4000 рублей и чистую прибыль в 3000 рублей.
Есть менее рискованная ставка — на то, что воронежский клуб не проиграет. Котировка приятная — 2.30.
На тотал больше 2.5 гола и на ТМ 2.5 коэффициенты одинаковые — 1.93. В двух последних товарищеских матчах обеих команд случался «верх».
Не факт, что соперники огорчат друг друга, поэтому вариант «обе забьют» оценен в 1.95. Обратный исход стоит 1.85.
В матче ЦСКА — «Урал» случился пенальти, и счастливчики, поставившие на это событие, умножили сумму ставки в 2.35 раза. На 11-метровый в Краснодаре котировка такая же — 2.35.
Эксперты считают, что, вероятнее всего, матч завершится минимальной победой «Краснодара» — 1:0. Такой результат доступен за 6.30.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Кр. Советов
|1
|1
|0
|0
|4-2
|3
|
2
|Сочи
|1
|1
|0
|0
|3-1
|3
|
3
|ЦСКА
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|
4
|Н. Новгород
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
5
|Спартак
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
6
|Зенит
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
7
|Ахмат
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
8
|Локомотив
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
9
|Химки
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
10
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Оренбург
|1
|0
|0
|1
|2-4
|0
|
15
|Торпедо
|1
|0
|0
|1
|1-3
|0
|
16
|Урал
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
|3.06
|00:00
|
Зенит – Факел
|- : -
|3.06
|00:00
|
Кр. Советов – Спартак
|- : -
|3.06
|00:00
|
ЦСКА – Ростов
|- : -
|3.06
|00:00
|
Локомотив – Торпедо
|- : -
|3.06
|00:00
|
Ахмат – Краснодар
|- : -
|3.06
|00:00
|
Оренбург – Динамо
|- : -
|3.06
|00:00
|
Н. Новгород – Химки
|- : -
|3.06
|00:00
|
Урал – Сочи
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Крылья Советов
|2
|
|
Тимур Аюпов
Оренбург
|1
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|1
|П
|
|
Максим Глушенков
Крылья Советов
|1
|
|
Александр Долгов
Химки
|1
|
|
Роман Ежов
Крылья Советов
|1
|И
|К
|Ж
|
|
Мачей Рыбус
Спартак
|1
|0
|0
|
|
Тимур Сулейманов
Нижний Новгород
|1
|0
|0
|
|
Алексис Бека Бека
Локомотив
|1
|0
|1