Москвичи значительно выше классом.

Московский «Локомотив» в первом туре нового сезона РПЛ сыграет с аутсайдером турнира — «Нижним Новгородом». Игра состоится 17 июля в Москве на стадионе «РЖД Арена» и начнется в 17.30 по московскому времени. Транслировать встречу в прямом эфире с 17.25 мск будут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Премьер». Рассудить команды доверено арбитру Василию Казарцеву.

Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Локомотив» — «Нижний Новгород» 17 июля 2022 года

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают, что у «Локомотива» намного больше шансов победить. На успех красно-зеленых можно поставить с коэффициентом 1.72, это примерно 56% вероятности исхода. Ничью предлагается оформить за 3.90 (24%), триумф «Нижнего» — за 5.00 (20%).

Хотя москвичи выиграли оба матча прошлого сезона, каждый из них получился тяжелым. На то, что нижегородцы снова дадут бой фавориту и на этот раз не проиграют, котировка — 2.20.

Также можете подстраховать гостей с помощью форы, пусть она существенно снизит коэффициент — Ф2(+1.5) идет за 1.40. В таком случае обратный вариант на «Локо» (-1.5) мяча можно взять за 3.00.

В предыдущих встречах соперники неизменно играли «верх». Ставку на тотал больше 2.5 мяча можно сделать за 2.04, на ТМ 2.5 — за 1.83.

Эксперты считают, что вероятность обмена голами не такая уж и высокая — вариант «обе забьют» оценен в 2.00, «обе забьют — нет» — в 1.80.

Во втором круге прошлого сезона в Москве «железнодорожники» победили, играя в большинстве. Удаление в предстоящей игре доступно за 2.95, пенальти — за 2.35.

Два из трех наиболее вероятных точных счета — в пользу хозяев поля:

победа «Локо» 1:0 идет за 6.00;

ничья 1:1 — за 6.90;

успех москвичей 2:0 — за 7.10.

«Локомотив» — «Нижний Новгород»: прогноз и анализ матча 1-го тура РПЛ 17 июля 2022 года

Невозможно сказать, что «Локомотив» провел плотную предсезонную подготовку: команда сыграла всего три товарищеских матча, но ни разу не уступила. В первой игре москвичи справились с клубом ФНЛ «Велесом» (2:1), спустя неделю разобрались с «Факелом» (4:2), а за несколько дней до старта сезона сыграли вничью с «Динамо» в игре из трех таймов. Причем упустили победу со счета 3:1.

Как показали контрольные матчи, новый главный тренер красно-зеленых Йозеф Циннбауэр поработал над игрой в атаке, но по обороне все еще есть большие вопросы. Они же были в прошлом сезоне — «Локо» пропустил 39 мячей, больше в топ-10 только у «Динамо», «Спартака» и «Ростова». Вскроет ли «Нижний Новгород» ворота соперника так же, как в прошлом сезоне? Поставить на гол гостей можно за 1.64.

«Нижний» для подготовки к РПЛ выбрал сложный, но идеальный для прогресса путь — сыграл в Кубке Матч Премьер против сильнейших команд лиги и занял второе место сразу за «Зенитом». Нижегородцы уступили чемпиону только в серии пенальти, затем таким же образом проиграли «Сочи», но уверенно одолели ЦСКА (2:0). В заключительной игре межсезонья новгородцы справились с «Акроном» (1:0) и подходят к старту РПЛ в отличном настроении.

Прогноз и ставка на матч «Локомотив» — «Нижний Новгород»

«Локомотив» летом понес незначительные, но все же потери: упустил легенду клуба Мацея Рубуса и расстался с нападающим Яном Кухтой. При этом москвичи быстро отработали проблемные позиции и приобрели двух игроков — защитника Лукаса Фассона и нападающего Марко Раконьяца. «Нижний» тоже покупал и отдавал, но в целом остался при своих — лидеры на месте.

И все-таки у москвичей должно быть приличное преимущество, которое позволит им победить.Подбор игроков у команд разный, плюс для «Локо» матч будет домашним.

Рекомендуемая ставка: П1 за 1.72.