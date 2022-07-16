«Локомотив» — «Нижний Новгород»: Миранчук и Изидор не дадут гостям повторить результат матча с ЦСКА
Московский «Локомотив» в первом туре нового сезона РПЛ сыграет с аутсайдером турнира — «Нижним Новгородом». Игра состоится 17 июля в Москве на стадионе «РЖД Арена» и начнется в 17.30 по московскому времени. Транслировать встречу в прямом эфире с 17.25 мск будут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Премьер». Рассудить команды доверено арбитру Василию Казарцеву.
Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Локомотив» — «Нижний Новгород» 17 июля 2022 года
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают, что у «Локомотива» намного больше шансов победить. На успех красно-зеленых можно поставить с коэффициентом 1.72, это примерно 56% вероятности исхода. Ничью предлагается оформить за 3.90 (24%), триумф «Нижнего» — за 5.00 (20%).
Хотя москвичи выиграли оба матча прошлого сезона, каждый из них получился тяжелым. На то, что нижегородцы снова дадут бой фавориту и на этот раз не проиграют, котировка — 2.20.
Также можете подстраховать гостей с помощью форы, пусть она существенно снизит коэффициент — Ф2(+1.5) идет за 1.40. В таком случае обратный вариант на «Локо» (-1.5) мяча можно взять за 3.00.
В предыдущих встречах соперники неизменно играли «верх». Ставку на тотал больше 2.5 мяча можно сделать за 2.04, на ТМ 2.5 — за 1.83.
Эксперты считают, что вероятность обмена голами не такая уж и высокая — вариант «обе забьют» оценен в 2.00, «обе забьют — нет» — в 1.80.
Во втором круге прошлого сезона в Москве «железнодорожники» победили, играя в большинстве. Удаление в предстоящей игре доступно за 2.95, пенальти — за 2.35.
Два из трех наиболее вероятных точных счета — в пользу хозяев поля:
«Локомотив» — «Нижний Новгород»: прогноз и анализ матча 1-го тура РПЛ 17 июля 2022 года
Невозможно сказать, что «Локомотив» провел плотную предсезонную подготовку: команда сыграла всего три товарищеских матча, но ни разу не уступила. В первой игре москвичи справились с клубом ФНЛ «Велесом» (2:1), спустя неделю разобрались с «Факелом» (4:2), а за несколько дней до старта сезона сыграли вничью с «Динамо» в игре из трех таймов. Причем упустили победу со счета 3:1.
Как показали контрольные матчи, новый главный тренер красно-зеленых Йозеф Циннбауэр поработал над игрой в атаке, но по обороне все еще есть большие вопросы. Они же были в прошлом сезоне — «Локо» пропустил 39 мячей, больше в топ-10 только у «Динамо», «Спартака» и «Ростова». Вскроет ли «Нижний Новгород» ворота соперника так же, как в прошлом сезоне? Поставить на гол гостей можно за 1.64.
«Нижний» для подготовки к РПЛ выбрал сложный, но идеальный для прогресса путь — сыграл в Кубке Матч Премьер против сильнейших команд лиги и занял второе место сразу за «Зенитом». Нижегородцы уступили чемпиону только в серии пенальти, затем таким же образом проиграли «Сочи», но уверенно одолели ЦСКА (2:0). В заключительной игре межсезонья новгородцы справились с «Акроном» (1:0) и подходят к старту РПЛ в отличном настроении.
Прогноз и ставка на матч «Локомотив» — «Нижний Новгород»
«Локомотив» летом понес незначительные, но все же потери: упустил легенду клуба Мацея Рубуса и расстался с нападающим Яном Кухтой. При этом москвичи быстро отработали проблемные позиции и приобрели двух игроков — защитника Лукаса Фассона и нападающего Марко Раконьяца. «Нижний» тоже покупал и отдавал, но в целом остался при своих — лидеры на месте.
И все-таки у москвичей должно быть приличное преимущество, которое позволит им победить.Подбор игроков у команд разный, плюс для «Локо» матч будет домашним.
Рекомендуемая ставка: П1 за 1.72.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Химки
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
2
|Зенит
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
3
|Н. Новгород
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Торпедо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|15.07
|20:00
|
Химки – Зенит
|1 : 1
|16.07
|15:00
|
ЦСКА – Урал
|- : -
|16.07
|17:30
|
Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|16.07
|20:00
|
Ахмат – Спартак
|- : -
|17.07
|15:00
|
Торпедо – Сочи
|- : -
|17.07
|17:30
|
Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|17.07
|20:00
|
Краснодар – Факел
|- : -
|17.07
|20:00
|
Динамо – Ростов
|- : -
|Г
|
|
Маркус Валле да Силва Вендел
Зенит
|1
|
|
Резиуан Мирзов
Химки
|1
|П
|
|
Александр Долгов
Химки
|1
|
|
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|1
|И
|К
|Ж
|
|
Кирилл Боженов
Химки
|1
|0
|1
|
|
Алексей Сутормин
Зенит
|1
|0
|1