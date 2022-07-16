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«Локомотив» — «Нижний Новгород»: Миранчук и Изидор не дадут гостям повторить результат матча с ЦСКА

Прогноз и ставка на матч «Локомотив» — «Нижний Новгород» 17 июля 2022 года
Евгений Коростелев
Читать «СЭ» в
Дмитрий Баринов и Антон Миранчук, «Локомотив».
Фото Сайт ФК «Локомотив»
Москвичи значительно выше классом.

Московский «Локомотив» в первом туре нового сезона РПЛ сыграет с аутсайдером турнира — «Нижним Новгородом». Игра состоится 17 июля в Москве на стадионе «РЖД Арена» и начнется в 17.30 по московскому времени. Транслировать встречу в прямом эфире с 17.25 мск будут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Премьер». Рассудить команды доверено арбитру Василию Казарцеву.

Россия. Премьер-лига. 1-й тур
17 июл, 17:30. РЖД Арена (Москва)
Локомотив
Нижний Новгород

Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Локомотив» — «Нижний Новгород» 17 июля 2022 года

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают, что у «Локомотива» намного больше шансов победить. На успех красно-зеленых можно поставить с коэффициентом 1.72, это примерно 56% вероятности исхода. Ничью предлагается оформить за 3.90 (24%), триумф «Нижнего» — за 5.00 (20%).

Хотя москвичи выиграли оба матча прошлого сезона, каждый из них получился тяжелым. На то, что нижегородцы снова дадут бой фавориту и на этот раз не проиграют, котировка — 2.20.

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Также можете подстраховать гостей с помощью форы, пусть она существенно снизит коэффициент — Ф2(+1.5) идет за 1.40. В таком случае обратный вариант на «Локо» (-1.5) мяча можно взять за 3.00.

В предыдущих встречах соперники неизменно играли «верх». Ставку на тотал больше 2.5 мяча можно сделать за 2.04, на ТМ 2.5 — за 1.83.

Эксперты считают, что вероятность обмена голами не такая уж и высокая — вариант «обе забьют» оценен в 2.00, «обе забьют — нет» — в 1.80.

Во втором круге прошлого сезона в Москве «железнодорожники» победили, играя в большинстве. Удаление в предстоящей игре доступно за 2.95, пенальти — за 2.35.

Два из трех наиболее вероятных точных счета — в пользу хозяев поля:

  • победа «Локо» 1:0 идет за 6.00;

  • ничья 1:1 — за 6.90;

  • успех москвичей 2:0 — за 7.10.

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«Локомотив» — «Нижний Новгород»: прогноз и анализ матча 1-го тура РПЛ 17 июля 2022 года

Невозможно сказать, что «Локомотив» провел плотную предсезонную подготовку: команда сыграла всего три товарищеских матча, но ни разу не уступила. В первой игре москвичи справились с клубом ФНЛ «Велесом» (2:1), спустя неделю разобрались с «Факелом» (4:2), а за несколько дней до старта сезона сыграли вничью с «Динамо» в игре из трех таймов. Причем упустили победу со счета 3:1.

Как показали контрольные матчи, новый главный тренер красно-зеленых Йозеф Циннбауэр поработал над игрой в атаке, но по обороне все еще есть большие вопросы. Они же были в прошлом сезоне — «Локо» пропустил 39 мячей, больше в топ-10 только у «Динамо», «Спартака» и «Ростова». Вскроет ли «Нижний Новгород» ворота соперника так же, как в прошлом сезоне? Поставить на гол гостей можно за 1.64.

«Нижний» для подготовки к РПЛ выбрал сложный, но идеальный для прогресса путь — сыграл в Кубке Матч Премьер против сильнейших команд лиги и занял второе место сразу за «Зенитом». Нижегородцы уступили чемпиону только в серии пенальти, затем таким же образом проиграли «Сочи», но уверенно одолели ЦСКА (2:0). В заключительной игре межсезонья новгородцы справились с «Акроном» (1:0) и подходят к старту РПЛ в отличном настроении.

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Прогноз и ставка на матч «Локомотив» — «Нижний Новгород»

«Локомотив» летом понес незначительные, но все же потери: упустил легенду клуба Мацея Рубуса и расстался с нападающим Яном Кухтой. При этом москвичи быстро отработали проблемные позиции и приобрели двух игроков — защитника Лукаса Фассона и нападающего Марко Раконьяца. «Нижний» тоже покупал и отдавал, но в целом остался при своих — лидеры на месте.

И все-таки у москвичей должно быть приличное преимущество, которое позволит им победить.Подбор игроков у команд разный, плюс для «Локо» матч будет домашним.

Рекомендуемая ставка: П1 за 1.72.

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И В Н П +/- О
1
 Химки 1 0 1 0 1-1 1
2
 Зенит 1 0 1 0 1-1 1
3
 Н. Новгород 0 0 0 0 0-0 0
4
 Торпедо 0 0 0 0 0-0 0
5
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
6
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
7
 Урал 0 0 0 0 0-0 0
8
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
9
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
10
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
11
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
12
 Сочи 0 0 0 0 0-0 0
13
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
14
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
15
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
16
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
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15.07 20:00
Химки – Зенит
 1 : 1
16.07 15:00
ЦСКА – Урал
 - : -
16.07 17:30
Оренбург – Кр. Советов
 - : -
16.07 20:00
Ахмат – Спартак
 - : -
17.07 15:00
Торпедо – Сочи
 - : -
17.07 17:30
Локомотив – Н. Новгород
 - : -
17.07 20:00
Краснодар – Факел
 - : -
17.07 20:00
Динамо – Ростов
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 1
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 1
П
Александр Долгов

Александр Долгов

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 1
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 1
И К Ж
Кирилл Боженов

Кирилл Боженов

Химки

 1 0 1
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Алексей Сутормин

Зенит

 1 0 1
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