«Динамо» Москва — «Динамо» Минск: прогноз на матч КХЛ 22 декабря 2022 года
22 декабря в КХЛ состоится динамовское дерби — бело-голубые Москвы примут коллег из Минска. Игра пройдет на «ВТБ Арене» и начнется в 19.30 по московскому времени. В прямом эфире ее покажет сайт matchtv.ru, а также телеканалы KHL и KHL Prime.
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ отдали предпочтение хозяевам. На победу москвичей в основное время можно поставить с коэффициентом 2.10, что приблизительно 47% вероятности исхода. Успех минчан доступен за 3.40 (29%), ничья — за 3.90 (24%).
При ставке в 1000 рублей на гостей в случае их триумфа выплата составит 3400 рублей, чистая прибыль — 2400 рублей.
Выигрыш команды Алексея Кудашова с учетом овертайма и буллитов предложен за 1.56, коллектива Крэйга Вудкрофта — за 2.50.
На то, что минское «Динамо» не уступит по итогам 60 минут, котировка — 1.74.
Минчане выигрывали хотя бы один период в трех матчах из последних пяти против москвичей. На такое условие котировка — 1.49.
Индивидуальный тотал хозяев больше 2.5 шайбы доступен за 1.78, ИТМ1 (2.5) — за 2.04. У гостей те же условия можно взять за 2.60 и 1.50 соответственно.
Прогноз и ставка на матч «Динамо» Москва — «Динамо» Минск
У минского «Динамо» четыре поражения в пяти последних матчах, а также 13 неудач в 20 играх на выезде. В гостях у москвичей команда Вудкрофта уступила в семи матчах (в том числе неофициальных) из 10.
Коллектив Алексея Кудашова здорово смотрелся в крайней встрече чемпионата против «Спартака» (5:2). Между играми разница всего два дня, поэтому москвичи вряд ли растеряют форму и проиграют уступающему в классе сопернику.
Рекомендуемая ставка: 1Х и ТБ 3.5 за 1.73.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|17
|13
|3
|1
|47-7
|42
|
2
|Спартак
|17
|11
|3
|3
|40-18
|36
|
3
|Ростов
|17
|10
|5
|2
|32-23
|35
|
4
|Динамо
|17
|8
|5
|4
|33-21
|29
|
5
|ЦСКА
|17
|8
|5
|4
|30-18
|29
|
6
|Ахмат
|17
|8
|2
|7
|27-27
|26
|
7
|Оренбург
|17
|8
|1
|8
|33-37
|25
|
8
|Краснодар
|17
|7
|4
|6
|31-29
|25
|
9
|Сочи
|17
|7
|4
|6
|27-32
|25
|
10
|Урал
|17
|6
|3
|8
|21-28
|21
|
11
|Кр. Советов
|17
|5
|5
|7
|20-25
|20
|
12
|Н. Новгород
|17
|5
|4
|8
|22-29
|19
|
13
|Факел
|17
|1
|10
|6
|21-33
|13
|
14
|Локомотив
|17
|3
|4
|10
|20-34
|13
|
15
|Химки
|17
|3
|3
|11
|16-36
|12
|
16
|Торпедо
|17
|1
|3
|13
|7-30
|6
|3.03
|00:00
|
Зенит – Н. Новгород
|- : -
|3.03
|00:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|3.03
|00:00
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|3.03
|00:00
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|3.03
|00:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|3.03
|00:00
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|3.03
|00:00
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|3.03
|00:00
|
Факел – Химки
|- : -
|Г
|
|
Владимир Сычевой
Оренбург
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2