22 декабря в КХЛ состоится динамовское дерби — бело-голубые Москвы примут коллег из Минска. Игра пройдет на «ВТБ Арене» и начнется в 19.30 по московскому времени. В прямом эфире ее покажет сайт matchtv.ru, а также телеканалы KHL и KHL Prime.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ отдали предпочтение хозяевам. На победу москвичей в основное время можно поставить с коэффициентом 2.10, что приблизительно 47% вероятности исхода. Успех минчан доступен за 3.40 (29%), ничья — за 3.90 (24%).

При ставке в 1000 рублей на гостей в случае их триумфа выплата составит 3400 рублей, чистая прибыль — 2400 рублей.

Выигрыш команды Алексея Кудашова с учетом овертайма и буллитов предложен за 1.56, коллектива Крэйга Вудкрофта — за 2.50.

На то, что минское «Динамо» не уступит по итогам 60 минут, котировка — 1.74.

Минчане выигрывали хотя бы один период в трех матчах из последних пяти против москвичей. На такое условие котировка — 1.49.

Индивидуальный тотал хозяев больше 2.5 шайбы доступен за 1.78, ИТМ1 (2.5) — за 2.04. У гостей те же условия можно взять за 2.60 и 1.50 соответственно.

Прогноз и ставка на матч «Динамо» Москва — «Динамо» Минск

У минского «Динамо» четыре поражения в пяти последних матчах, а также 13 неудач в 20 играх на выезде. В гостях у москвичей команда Вудкрофта уступила в семи матчах (в том числе неофициальных) из 10.

Коллектив Алексея Кудашова здорово смотрелся в крайней встрече чемпионата против «Спартака» (5:2). Между играми разница всего два дня, поэтому москвичи вряд ли растеряют форму и проиграют уступающему в классе сопернику.

Рекомендуемая ставка: 1Х и ТБ 3.5 за 1.73.