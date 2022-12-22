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Сегодня, 11:15

«Динамо» Москва — «Динамо» Минск: прогноз на матч КХЛ 22 декабря 2022 года

Прогноз на матч КХЛ «Динамо» Москва — «Динамо» Минск 22 декабря 2022 года
Евгений Коростелев
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Чирлидеры ХК «Динамо».
Фото Официальный сайт ХК «Динамо»

22 декабря в КХЛ состоится динамовское дерби — бело-голубые Москвы примут коллег из Минска. Игра пройдет на «ВТБ Арене» и начнется в 19.30 по московскому времени. В прямом эфире ее покажет сайт matchtv.ru, а также телеканалы KHL и KHL Prime.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ отдали предпочтение хозяевам. На победу москвичей в основное время можно поставить с коэффициентом 2.10, что приблизительно 47% вероятности исхода. Успех минчан доступен за 3.40 (29%), ничья — за 3.90 (24%).

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При ставке в 1000 рублей на гостей в случае их триумфа выплата составит 3400 рублей, чистая прибыль — 2400 рублей.

Выигрыш команды Алексея Кудашова с учетом овертайма и буллитов предложен за 1.56, коллектива Крэйга Вудкрофта — за 2.50.

На то, что минское «Динамо» не уступит по итогам 60 минут, котировка — 1.74.

Минчане выигрывали хотя бы один период в трех матчах из последних пяти против москвичей. На такое условие котировка — 1.49.

Индивидуальный тотал хозяев больше 2.5 шайбы доступен за 1.78, ИТМ1 (2.5) — за 2.04. У гостей те же условия можно взять за 2.60 и 1.50 соответственно.

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Прогноз и ставка на матч «Динамо» Москва — «Динамо» Минск

У минского «Динамо» четыре поражения в пяти последних матчах, а также 13 неудач в 20 играх на выезде. В гостях у москвичей команда Вудкрофта уступила в семи матчах (в том числе неофициальных) из 10.

Коллектив Алексея Кудашова здорово смотрелся в крайней встрече чемпионата против «Спартака» (5:2). Между играми разница всего два дня, поэтому москвичи вряд ли растеряют форму и проиграют уступающему в классе сопернику.

Рекомендуемая ставка: 1Х и ТБ 3.5 за 1.73.

Хоккей
КХЛ
Прогнозы на спорт
ХК Динамо (Минск)
ХК Динамо (Москва)
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«Анахайм» — «Миннесота»: прогноз на матч НХЛ 22 декабря 2022 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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29 тур
30 тур
3.03 00:00
Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
3.03 00:00
Ростов – Локомотив
 - : -
3.03 00:00
Краснодар – Торпедо
 - : -
3.03 00:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
3.03 00:00
Ахмат – Оренбург
 - : -
3.03 00:00
Сочи – ЦСКА
 - : -
3.03 00:00
Факел – Химки
 - : -
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Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
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