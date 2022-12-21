«Манчестер Сити» — «Ливерпуль»: Холанн должен напомнить о себе на фоне гениальных Месси и Мбаппе
22 декабря, спустя всего четыре дня после завершения чемпионата мира, в Англии состоится суперматч — «Манчестер Сити» сыграет с «Ливерпулем». Встреча 1/8 финала Кубка английской лиги пройдет в Манчестере на «Этихад Стэдиум» и начнется в 23.00 по московскому времени. Обслужит ее арбитр Дэвид Кут. В России матчи английских турниров не транслируются.
Коэффициенты букмекеров на матч Кубка лиги «Манчестер Сити» — «Ливерпуль» 22 декабря 2022 года
«Манчестер Сити» — увесистый фаворит встречи, по мнению аналитиков букмекерской компании БЕТСИТИ. На победу «горожан» в основное время можно поставить за 2.00, вероятность такого исхода — 50%. Поддержать «Ливерпуль» предложено котировкой 3.80 (25%), на ничью коэффициент ровно такой же.
«Красные» выиграли у «Сити» три последних матча и не уступили в крайних пяти. Вариант Х2 идет за 1.86.
Тотал больше 2.5 мяча доступен за 1.58, ТМ 2.5 — за 2.40. В четырех матчах из последних пяти между командами уверенно заходил «верх».
Эксперты полагают, что мощные атакующие линии команд справятся с задачей и забьют хотя бы по разу. Обмен голами можно взять за 1.57, обратный результат — за 2.40.
Пенальти в основное время предложен за 3.00, удаление — за 6.00.
Самый низкий коэффициент на гол Эрлинга Холанна — 1.85. ТБ 1.5 мяча в его исполнении оценен в 5.36, три и больше гола — в 16.5. У «Ливерпуля» результативного удара ждут от Дарвина Нуньеса (3.50).
Три наиболее вероятных точных счета выглядят следующим образом:
Выход команды Пепа Гвардиолы в четвертьфинал идет за 1.55, коллектива Юргена Клоппа — за 2.55.
«Манчестер Сити» — «Ливерпуль»: прогноз и анализ матча 1/8 Кубка лиги 22 декабря 2022 года
Удивительные расписание и сетка Кубка английской лиги уже в 1/8 подарили фанатам ярчайшую вывеску — при других обстоятельствах «Сити» и «Ливерпуль» должны были бы разыграть титул. других обстоятельствах «Сити» и «Ливерпуль» наверняка разыграли бы титул. При этом команды встретятся всего через четыре дня после финала чемпионата мира — Альварес и Конате точно не помогут своим клубам. Некоторые другие участники ЧМ также нуждаются в отдыхе после изнурительного турне в Катар.
Несмотря на это, «горожане» и мерсисайдцы точно наберут игроков, чтобы сыграть звездными составами. У «Сити» в бой наверняка рвется Эрлинг Холанн, который не ездил на мундиаль и вхолостую тренировался целый месяц. Теперь ему нужно выплеснуть энергию и приложить кого-нибудь в официальном матче. «Ливерпуль» — идеальный соперник еще и потому, что норвежцу нужно выделяться на фоне блестяще выступивших на ЧМ Месси и Мбаппе. Эрлингу необходимы тонны голов, чтобы побороться с аргентинцем и французом за «Золотой мяч».
Поможет ли он «Сити» добиться крупной победы? Успех хозяев с форой (-1.5) можно взять за 3.10, с (-2.5) — за 6.30.
Пеп Гвардиола и Юрген Клопп вряд ли будут довольны настолько плотным графиком, но ничего не поделаешь — глупо сливать турнир, в котором ты уже выиграл несколько матчей. Поэтому можно не сомневаться, что команды подойдут к игре со всей ответственностью и постараются выполнить задачу.
Тем более противостояние для обоих клубов максимально принципиальное. «Сити» не может обыграть «Ливерпуль» в пяти матчах подряд, а три последних вовсе проиграл: в первом круге АПЛ (0:1), в 1/2 Кубка Англии-2021/22 (2:3) и в Суперкубке (1:3). Для «Красных» игры с «Сити» также всегда важны: несмотря на три титула в прошлом сезоне, главный трофей — чемпионата Англии — во второй раз подряд отошел де Брёйне и компании.
Прогноз и ставка на матч «Манчестер Сити» — «Ливерпуль»
Самый голодный футболист мира прямо сейчас — звездный нападающий «Манчестер Сити». Из-за неучастия в чемпионате мира Холанна будто выбросили на обочину — никто не воспринимает его как звезду и претендента на главные личные награды. Такое положение дел норвежцу вряд ли по душе, ведь он — сильнейший нападающий топ-лиг, если исходить из среднего количества голов. Он кладет 1.2 мяча за игру, а тот же Мбаппе — только 0.9.
Эрлинг хорошенько отдохнул в последнее время, наверняка бодр и физически, и психологически. Он и раньше редко испытывал проблемы в матчах любого уровня — забивал кому угодно. А сейчас шансы будут еще выше.
Тем более обороняться против него будут не лучшие защитники «Ливерпуля»: Конате точно не сыграет, также Клопп хотел поберечь Вирджила ван Дейка. Хотя даже с ними в составе «Красные» неважно выступают на выезде в последнее время: не пропустили только в двух матчах из последних десяти в гостях.
«Сити», напротив, божественно хорош на «Этихаде» в атаке — забивает 3.38 гола за матч. В том числе благодаря норвежцу.
Рекомендуемая ставка: гол Холанна за 1.85.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|17
|13
|3
|1
|47-7
|42
|
2
|Спартак
|17
|11
|3
|3
|40-18
|36
|
3
|Ростов
|17
|10
|5
|2
|32-23
|35
|
4
|Динамо
|17
|8
|5
|4
|33-21
|29
|
5
|ЦСКА
|17
|8
|5
|4
|30-18
|29
|
6
|Ахмат
|17
|8
|2
|7
|27-27
|26
|
7
|Оренбург
|17
|8
|1
|8
|33-37
|25
|
8
|Краснодар
|17
|7
|4
|6
|31-29
|25
|
9
|Сочи
|17
|7
|4
|6
|27-32
|25
|
10
|Урал
|17
|6
|3
|8
|21-28
|21
|
11
|Кр. Советов
|17
|5
|5
|7
|20-25
|20
|
12
|Н. Новгород
|17
|5
|4
|8
|22-29
|19
|
13
|Факел
|17
|1
|10
|6
|21-33
|13
|
14
|Локомотив
|17
|3
|4
|10
|20-34
|13
|
15
|Химки
|17
|3
|3
|11
|16-36
|12
|
16
|Торпедо
|17
|1
|3
|13
|7-30
|6
|3.03
|00:00
|
Зенит – Н. Новгород
|- : -
|3.03
|00:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|3.03
|00:00
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|3.03
|00:00
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|3.03
|00:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|3.03
|00:00
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|3.03
|00:00
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|3.03
|00:00
|
Факел – Химки
|- : -
|Г
|
|
Владимир Сычевой
Оренбург
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2