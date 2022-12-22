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Сегодня, 13:15

«Манчестер Сити» — «Ливерпуль»: прогноз на матч Кубка лиги 22 декабря 2022 года

Прогноз на матч Кубка лиги «Манчестер Сити» — «Ливерпуль» 22 декабря 2022 года
Артем Белинин
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Эрлинг Холанн.
Фото Global Look Press

22 декабря состоится суперматч — «Сити» и «Ливерпуль» сыграют в рамках Кубка лиги. Игра начнется в 23.00 по московскому времени на стадионе «Этихад», трансляция для России не предусмотрена. Главный арбитр встречи — Дэвид Кут.

Англия. Кубок лиги. 1/8 финала
22 дек, 23:00. Etihad Stadium (Манчестер)
Манчестер Сити
Ливерпуль

Букмекерская компания БЕТСИТИ считает фаворитами хозяев. Поставить на них можно за 2.00, это 50% вероятности. Ничью оценили в 3.70 (26%), успех команды Клоппа — в 3.90 (24%).

При ставке в 1000 рублей на «мирный» исход в случае успеха выплата составит 3700 рублей.

Если считаете, что Юрген не пустит «Сити» за трофеем в этом сезоне и не уступит «горожанам», оформите ставку за 1.86.

В матче доступна линия на команду, которая окажется в четвертьфинале. Шансы «Сити» оценили котировкой 1.55, «Ливерпуль» можно взять за 2.55.

Подстрахуйтесь при помощи форы: Ф1(0) доступна за 1.46, Ф2(0) — за 2.85.

«Верх» по голам заходил в четырех из пяти прошедших личных встреч. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.90.

Эксперты не сомневаются в обмене голами — вариант «обе забьют» оценили в 1.54.

Наиболее вероятный точный счет встречи — 1:1 за 7.70.

Эрлинг Холанн. «Манчестер Сити» — «Ливерпуль»: Холанн должен напомнить о себе на фоне гениальных Месси и Мбаппе

Прогноз и ставка на матч «Манчестер Сити» — «Ливерпуль»

Эрлинг Холанн и неоптимальная оборона «Красных» — вот что решит исход этого матча. Норвежец целый месяц эмоционально накачивался успехами своих конкурентов на мундиале. Кажется, пока Мбаппе забивал хет-трик в финале чемпионата мира, Холанн рвал на себе волосы в ожидании напомнить всему миру, кто он такой. Матч против «Ливерпуля» это отличный шанс, к тому же после Катара Юрген Клопп наверняка побережет основных защитников «Ливерпуля». Тут-то Эрлинг и разгонится — тем более оборона «Красных» не пропустила лишь дважды за последние десять игр.

Рекомендуемая ставка: победа «Сити» за 2.00.

Футбол
Прогнозы на спорт
ФК Ливерпуль
ФК Манчестер Сити
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«Динамо» Москва — «Динамо» Минск: прогноз на матч КХЛ 22 декабря 2022 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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26 тур
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28 тур
29 тур
30 тур
3.03 00:00
Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
3.03 00:00
Ростов – Локомотив
 - : -
3.03 00:00
Краснодар – Торпедо
 - : -
3.03 00:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
3.03 00:00
Ахмат – Оренбург
 - : -
3.03 00:00
Сочи – ЦСКА
 - : -
3.03 00:00
Факел – Химки
 - : -
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ЖК
Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
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