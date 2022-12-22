«Манчестер Сити» — «Ливерпуль»: прогноз на матч Кубка лиги 22 декабря 2022 года
22 декабря состоится суперматч — «Сити» и «Ливерпуль» сыграют в рамках Кубка лиги. Игра начнется в 23.00 по московскому времени на стадионе «Этихад», трансляция для России не предусмотрена. Главный арбитр встречи — Дэвид Кут.
Букмекерская компания БЕТСИТИ считает фаворитами хозяев. Поставить на них можно за 2.00, это 50% вероятности. Ничью оценили в 3.70 (26%), успех команды Клоппа — в 3.90 (24%).
При ставке в 1000 рублей на «мирный» исход в случае успеха выплата составит 3700 рублей.
Если считаете, что Юрген не пустит «Сити» за трофеем в этом сезоне и не уступит «горожанам», оформите ставку за 1.86.
В матче доступна линия на команду, которая окажется в четвертьфинале. Шансы «Сити» оценили котировкой 1.55, «Ливерпуль» можно взять за 2.55.
Подстрахуйтесь при помощи форы: Ф1(0) доступна за 1.46, Ф2(0) — за 2.85.
«Верх» по голам заходил в четырех из пяти прошедших личных встреч. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.90.
Эксперты не сомневаются в обмене голами — вариант «обе забьют» оценили в 1.54.
Наиболее вероятный точный счет встречи — 1:1 за 7.70.
Прогноз и ставка на матч «Манчестер Сити» — «Ливерпуль»
Эрлинг Холанн и неоптимальная оборона «Красных» — вот что решит исход этого матча. Норвежец целый месяц эмоционально накачивался успехами своих конкурентов на мундиале. Кажется, пока Мбаппе забивал хет-трик в финале чемпионата мира, Холанн рвал на себе волосы в ожидании напомнить всему миру, кто он такой. Матч против «Ливерпуля» это отличный шанс, к тому же после Катара Юрген Клопп наверняка побережет основных защитников «Ливерпуля». Тут-то Эрлинг и разгонится — тем более оборона «Красных» не пропустила лишь дважды за последние десять игр.
Рекомендуемая ставка: победа «Сити» за 2.00.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|17
|13
|3
|1
|47-7
|42
|
2
|Спартак
|17
|11
|3
|3
|40-18
|36
|
3
|Ростов
|17
|10
|5
|2
|32-23
|35
|
4
|Динамо
|17
|8
|5
|4
|33-21
|29
|
5
|ЦСКА
|17
|8
|5
|4
|30-18
|29
|
6
|Ахмат
|17
|8
|2
|7
|27-27
|26
|
7
|Оренбург
|17
|8
|1
|8
|33-37
|25
|
8
|Краснодар
|17
|7
|4
|6
|31-29
|25
|
9
|Сочи
|17
|7
|4
|6
|27-32
|25
|
10
|Урал
|17
|6
|3
|8
|21-28
|21
|
11
|Кр. Советов
|17
|5
|5
|7
|20-25
|20
|
12
|Н. Новгород
|17
|5
|4
|8
|22-29
|19
|
13
|Факел
|17
|1
|10
|6
|21-33
|13
|
14
|Локомотив
|17
|3
|4
|10
|20-34
|13
|
15
|Химки
|17
|3
|3
|11
|16-36
|12
|
16
|Торпедо
|17
|1
|3
|13
|7-30
|6
|3.03
|00:00
|
Зенит – Н. Новгород
|- : -
|3.03
|00:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|3.03
|00:00
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|3.03
|00:00
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|3.03
|00:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|3.03
|00:00
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|3.03
|00:00
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|3.03
|00:00
|
Факел – Химки
|- : -
|Г
|
|
Владимир Сычевой
Оренбург
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2