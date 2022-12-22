«Зенит» победит в восьмой раз за девять лет? Кто станет чемпионом БЕТСИТИ Кубка России

Казанцам нужно переиграть «Белогорье» и соперника из пары «Локомотив» — «Факел».

24 и 25 декабря в Новом Уренгое состоится БЕТСИТИ Финал четырех Кубка России по волейболу. В нем примут участие победители трех групп полуфинального раунда — казанский «Зенит», новосибирский «Локомотив» и «Белогорье», а также местный «Факел» как выбранный на конкурсной основе хозяин финала.

Рассказываем, чьи шансы на победу в турнире наиболее высоки.

В отборочном раунде участники были поделены на три группы по четыре команды и провели по три матча. Триумфаторы квартетов получили шанс сыграть в «Финале», а лучший результат показали «Зенит-Казань» и «Белогорье» — выиграли все матчи, уступив соперникам только одну партию. Однако аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают фаворитом решающего раунда именно казанцев. На их победу в Кубке можно поставить за 1.45.

Ничего удивительного в подобном исходе не будет, ведь «Зенит-Казань» значительно успешнее других команд выступает в турнире последние восемь лет — на этом отрезке казанцы выиграли трофей семь раз. В прошлом году в финальном этапе они не проиграли ни одной партии в битвах с «Локомотивом» и московским «Динамо».

В этом сезоне «Зенит-Казань» тоже выступает довольно успешно: помимо выхода в «Финал четырех», идет вторым в Суперлиге, уступая всего один балл тезкам из Санкт-Петербурга. Именно они в конце октября нанесли казанцам последнее на данный момент поражение. А победная серия коллектива Алексея Вербова насчитывает уже 11 матчей, причем проиграны на этом отрезке всего две партии.

Вторым претендентом на титул эксперты считают «Локомотив», его победу предложено взять за 4.20. В каком-то смысле новосибирцам повезло — в полуфинале жребий подкинул им, вероятно, слабейшего участника финальной четверки — «Факел». Всего за две недели до матча в Кубке команды встречались в Суперлиге, и «Локо» победил в упорной борьбе (3:2). Это был пятый подряд успех команды Пламена Константинова, а всего серия сейчас насчитывает восемь матчей.

В том числе благодаря последним победам «железнодорожники» не только пробились в «Финал четырех», но еще высоко идут в таблице чемпионата. После 14 матчей они расположились на четвертой строчке, прилично опережая и «Белогорье» (на восемь очков), и «Факел» (на девять). Уступает «Локо» из соперников по Кубку только казанскому «Зениту», которому проиграл в середине октября.

На третьем месте в списке претендентов на победу в БЕТСИТИ Кубке России по волейболу расположился «Факел» (8.80). И это скорее стечение обстоятельств: в полуфинале клуб из Нового Уренгоя сыграет с «Локомотивом», а превосходящему его «Белогорью» предстоит матч против казанского «Зенита» — добраться хотя бы до битвы за титул команде Романа Яковлева будет чуть проще.

При этом «Факел» сейчас в очень плохом состоянии: клуб проиграл семь из восьми последних матчей, а единственную победу добыл над предпоследней командой Суперлиги «Новой». И то со скользким счетом 3:2. Все тому же казанскому «Зениту» новоуренгойцы проиграли 0:3 11 декабря. Новая встреча, если она состоится, вряд ли сложится в пользу аутсайдера.

Наконец, худшие шансы на победу в БЕТСИТИ Финале четырех Кубка России у «Белогорья» — 12.0. При этом клуб всего на две победы в Кубке России уступает «Зениту» — брал трофей восемь раз, последний — в 2013-м. В отборочном раунде белгородцы уверенно разобрались с «Кузбассом», московским «Динамо» и «Нефтяником». Однако скорее это был всплеск: в чемпионате «Белогорье» идет седьмым, а прошлый сезон завершило шестым. Не забывает команда чередовать победы с поражениями, причем делает это сериями: за последний месяц сначала трижды проиграла, а затем добыла три победы.

Интерес белгородцы вызывают в том числе благодаря своеобразному тандему: президентствует в клубе легендарный Сергей Тетюхин, а одной из звезд команды является его сын Павел. Отец обязательно подскажет своему наследнику, как выиграть турнир, который он сам брал 10 раз.