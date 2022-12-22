«Зенит» победит в восьмой раз за девять лет? Кто станет чемпионом БЕТСИТИ Кубка России
24 и 25 декабря в Новом Уренгое состоится БЕТСИТИ Финал четырех Кубка России по волейболу. В нем примут участие победители трех групп полуфинального раунда — казанский «Зенит», новосибирский «Локомотив» и «Белогорье», а также местный «Факел» как выбранный на конкурсной основе хозяин финала.
Рассказываем, чьи шансы на победу в турнире наиболее высоки.
В отборочном раунде участники были поделены на три группы по четыре команды и провели по три матча. Триумфаторы квартетов получили шанс сыграть в «Финале», а лучший результат показали «Зенит-Казань» и «Белогорье» — выиграли все матчи, уступив соперникам только одну партию. Однако аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают фаворитом решающего раунда именно казанцев. На их победу в Кубке можно поставить за 1.45.
Ничего удивительного в подобном исходе не будет, ведь «Зенит-Казань» значительно успешнее других команд выступает в турнире последние восемь лет — на этом отрезке казанцы выиграли трофей семь раз. В прошлом году в финальном этапе они не проиграли ни одной партии в битвах с «Локомотивом» и московским «Динамо».
В этом сезоне «Зенит-Казань» тоже выступает довольно успешно: помимо выхода в «Финал четырех», идет вторым в Суперлиге, уступая всего один балл тезкам из Санкт-Петербурга. Именно они в конце октября нанесли казанцам последнее на данный момент поражение. А победная серия коллектива Алексея Вербова насчитывает уже 11 матчей, причем проиграны на этом отрезке всего две партии.
Вторым претендентом на титул эксперты считают «Локомотив», его победу предложено взять за 4.20. В каком-то смысле новосибирцам повезло — в полуфинале жребий подкинул им, вероятно, слабейшего участника финальной четверки — «Факел». Всего за две недели до матча в Кубке команды встречались в Суперлиге, и «Локо» победил в упорной борьбе (3:2). Это был пятый подряд успех команды Пламена Константинова, а всего серия сейчас насчитывает восемь матчей.
В том числе благодаря последним победам «железнодорожники» не только пробились в «Финал четырех», но еще высоко идут в таблице чемпионата. После 14 матчей они расположились на четвертой строчке, прилично опережая и «Белогорье» (на восемь очков), и «Факел» (на девять). Уступает «Локо» из соперников по Кубку только казанскому «Зениту», которому проиграл в середине октября.
На третьем месте в списке претендентов на победу в БЕТСИТИ Кубке России по волейболу расположился «Факел» (8.80). И это скорее стечение обстоятельств: в полуфинале клуб из Нового Уренгоя сыграет с «Локомотивом», а превосходящему его «Белогорью» предстоит матч против казанского «Зенита» — добраться хотя бы до битвы за титул команде Романа Яковлева будет чуть проще.
При этом «Факел» сейчас в очень плохом состоянии: клуб проиграл семь из восьми последних матчей, а единственную победу добыл над предпоследней командой Суперлиги «Новой». И то со скользким счетом 3:2. Все тому же казанскому «Зениту» новоуренгойцы проиграли 0:3 11 декабря. Новая встреча, если она состоится, вряд ли сложится в пользу аутсайдера.
Наконец, худшие шансы на победу в БЕТСИТИ Финале четырех Кубка России у «Белогорья» — 12.0. При этом клуб всего на две победы в Кубке России уступает «Зениту» — брал трофей восемь раз, последний — в 2013-м. В отборочном раунде белгородцы уверенно разобрались с «Кузбассом», московским «Динамо» и «Нефтяником». Однако скорее это был всплеск: в чемпионате «Белогорье» идет седьмым, а прошлый сезон завершило шестым. Не забывает команда чередовать победы с поражениями, причем делает это сериями: за последний месяц сначала трижды проиграла, а затем добыла три победы.
Интерес белгородцы вызывают в том числе благодаря своеобразному тандему: президентствует в клубе легендарный Сергей Тетюхин, а одной из звезд команды является его сын Павел. Отец обязательно подскажет своему наследнику, как выиграть турнир, который он сам брал 10 раз.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|17
|13
|3
|1
|47-7
|42
|
2
|Спартак
|17
|11
|3
|3
|40-18
|36
|
3
|Ростов
|17
|10
|5
|2
|32-23
|35
|
4
|Динамо
|17
|8
|5
|4
|33-21
|29
|
5
|ЦСКА
|17
|8
|5
|4
|30-18
|29
|
6
|Ахмат
|17
|8
|2
|7
|27-27
|26
|
7
|Оренбург
|17
|8
|1
|8
|33-37
|25
|
8
|Краснодар
|17
|7
|4
|6
|31-29
|25
|
9
|Сочи
|17
|7
|4
|6
|27-32
|25
|
10
|Урал
|17
|6
|3
|8
|21-28
|21
|
11
|Кр. Советов
|17
|5
|5
|7
|20-25
|20
|
12
|Н. Новгород
|17
|5
|4
|8
|22-29
|19
|
13
|Факел
|17
|1
|10
|6
|21-33
|13
|
14
|Локомотив
|17
|3
|4
|10
|20-34
|13
|
15
|Химки
|17
|3
|3
|11
|16-36
|12
|
16
|Торпедо
|17
|1
|3
|13
|7-30
|6
|3.03
|00:00
|
Зенит – Н. Новгород
|- : -
|3.03
|00:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|3.03
|00:00
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|3.03
|00:00
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|3.03
|00:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|3.03
|00:00
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|3.03
|00:00
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|3.03
|00:00
|
Факел – Химки
|- : -
|Г
|
|
Владимир Сычевой
Оренбург
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2