«Анахайм» — «Миннесота»: прогноз на матч НХЛ 22 декабря 2022 года
22 декабря в НХЛ состоится матч между «Анахаймом» и «Миннесотой». Игра пройдет в Калифорнии на льду «Хонда-центра» и начнется в 6.00 по московскому времени. В России прямая трансляция недоступна.
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают «Миннесоту» абсолютным фаворитом встречи. На ее победу в основное время можно поставить за 1.56, что приблизительно 64% вероятности исхода. Ничья идет за 5.20 (16%), успех «Анахайма» — за 4.80 (20%).
Ставка в 1000 рублей на хозяев в случае их триумфа принесет выплату 4800 рублей, а чистая прибыль составит 3800 рублей.
Вариант «Анахайм» не проиграет" оценен котировкой 2.43. Также можете подстраховать «Дакс» с помощью форы — Ф1(+1.5) идет за 1.94.
Тотал больше 5.5 шайбы предложено оформить за 1.62, ТМ 5.5 — за 2.36.
На то, что ни в одном из периодов не будет заброшено больше двух голов, коэффициент — 3.40.
Гол защитника можно взять за 1.65, вратаря — за 999.
Выигрыш «Анахайма» с учетом овертайма и серии буллитов идет за 3.60, «Миннесоты» — за 1.31.
Прогноз и ставка на матч «Анахайм» — «Миннесота»
«Анахайм» стабильно плох: в прошлом сезоне «Дакс» заняли 13-е место и не попали в плей-офф, а в этом идут предпоследними (хуже только «Чикаго»). У команды из Калифорнии всего три победы в основное время и 21 поражение. В последних пяти матчах у нее 19 пропущенных шайб.
«Миннесота» идет шестой, но с учетом меньшего количества встреч должна подтянуться к лидирующему «Вегасу». У «Уайлд» пять побед подряд (все в основное время) и разница шайб плюс 11. У «Анахайма» она — минут 59. В этой игре у хозяев нет ни единого шанса.
Рекомендуемая ставка: П2 и ТБ 4.5 за 1.73.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|17
|13
|3
|1
|47-7
|42
|
2
|Спартак
|17
|11
|3
|3
|40-18
|36
|
3
|Ростов
|17
|10
|5
|2
|32-23
|35
|
4
|Динамо
|17
|8
|5
|4
|33-21
|29
|
5
|ЦСКА
|17
|8
|5
|4
|30-18
|29
|
6
|Ахмат
|17
|8
|2
|7
|27-27
|26
|
7
|Оренбург
|17
|8
|1
|8
|33-37
|25
|
8
|Краснодар
|17
|7
|4
|6
|31-29
|25
|
9
|Сочи
|17
|7
|4
|6
|27-32
|25
|
10
|Урал
|17
|6
|3
|8
|21-28
|21
|
11
|Кр. Советов
|17
|5
|5
|7
|20-25
|20
|
12
|Н. Новгород
|17
|5
|4
|8
|22-29
|19
|
13
|Факел
|17
|1
|10
|6
|21-33
|13
|
14
|Локомотив
|17
|3
|4
|10
|20-34
|13
|
15
|Химки
|17
|3
|3
|11
|16-36
|12
|
16
|Торпедо
|17
|1
|3
|13
|7-30
|6
|3.03
|00:00
|
Зенит – Н. Новгород
|- : -
|3.03
|00:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|3.03
|00:00
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|3.03
|00:00
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|3.03
|00:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|3.03
|00:00
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|3.03
|00:00
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|3.03
|00:00
|
Факел – Химки
|- : -
|Г
|
|
Владимир Сычевой
Оренбург
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2