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«Анахайм» — «Миннесота»: прогноз на матч НХЛ 22 декабря 2022 года

Прогноз на матч НХЛ «Анахайм» — «Миннесота» 22 декабря 2022 года
Евгений Коростелев
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«Миннесота».
Фото Getty Images

22 декабря в НХЛ состоится матч между «Анахаймом» и «Миннесотой». Игра пройдет в Калифорнии на льду «Хонда-центра» и начнется в 6.00 по московскому времени. В России прямая трансляция недоступна.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают «Миннесоту» абсолютным фаворитом встречи. На ее победу в основное время можно поставить за 1.56, что приблизительно 64% вероятности исхода. Ничья идет за 5.20 (16%), успех «Анахайма» — за 4.80 (20%).

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Ставка в 1000 рублей на хозяев в случае их триумфа принесет выплату 4800 рублей, а чистая прибыль составит 3800 рублей.

Вариант «Анахайм» не проиграет" оценен котировкой 2.43. Также можете подстраховать «Дакс» с помощью форы — Ф1(+1.5) идет за 1.94.

Тотал больше 5.5 шайбы предложено оформить за 1.62, ТМ 5.5 — за 2.36.

На то, что ни в одном из периодов не будет заброшено больше двух голов, коэффициент — 3.40.

Гол защитника можно взять за 1.65, вратаря — за 999.

Выигрыш «Анахайма» с учетом овертайма и серии буллитов идет за 3.60, «Миннесоты» — за 1.31.

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Прогноз и ставка на матч «Анахайм» — «Миннесота»

«Анахайм» стабильно плох: в прошлом сезоне «Дакс» заняли 13-е место и не попали в плей-офф, а в этом идут предпоследними (хуже только «Чикаго»). У команды из Калифорнии всего три победы в основное время и 21 поражение. В последних пяти матчах у нее 19 пропущенных шайб.

«Миннесота» идет шестой, но с учетом меньшего количества встреч должна подтянуться к лидирующему «Вегасу». У «Уайлд» пять побед подряд (все в основное время) и разница шайб плюс 11. У «Анахайма» она — минут 59. В этой игре у хозяев нет ни единого шанса.

Рекомендуемая ставка: П2 и ТБ 4.5 за 1.73.

Хоккей
НХЛ
Прогнозы на спорт
ХК Анахайм Дакс
ХК Миннесота Уайлд
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СКА — ЦСКА: где смотреть матч НХЛ 21 декабря 2022 года онлайн в прямом эфире
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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30 тур
3.03 00:00
Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
3.03 00:00
Ростов – Локомотив
 - : -
3.03 00:00
Краснодар – Торпедо
 - : -
3.03 00:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
3.03 00:00
Ахмат – Оренбург
 - : -
3.03 00:00
Сочи – ЦСКА
 - : -
3.03 00:00
Факел – Химки
 - : -
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Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
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