Как «Эдмонтон» вообще собрался выигрывать Кубок Стэнли? Один случайный гол за два матча — провал для финала
Второй матч финала сложился для «Эдмонтона» еще хуже и завершился закономерным поражением. После первой игры наставник «Ойлерз» Крис Кноблаух мог справедливо обвинять во всех проблемах вратаря «Флориды» Сергея Бобровского. Россиянин в буквальном смысле стоял на ушах и остановил грозное нападение «Нефтяников». «Эдмонтон» смотрелся лучше и опаснее, наиграл на 3,74 xG, но уступил. Во втором матче «Флорида» включилась, стала действовать первым номером и справедливо победила.
«Ойлерз» не помог даже относительно быстрый гол Маттиаса Экхольма. Бобровский пропустил первую шайбу в финальной серии, позволив сопернику почувствовать игру. Экхольм забил первым же броском в створ. Сергей не выручил команду, но не поплыл, собрался и в дальнейшем сделал несколько ключевых сэйвов. В том числе прочитал выход один в ноль от Коннора Макдэвида.
Когда звезды уровня Макдэвида, Леона Драйзайтля, Зака Хаймана и Райана Нюджента-Хопкинса не могут забить, эта несправедливость начинает их нервировать. Еще бы: в нынешнем плей-офф «Эдмонтон» впервые проиграл под ноль именно «Флориде». Недалеко ушли «Ойлерз» во втором матче. Победить с одним голом против сбалансированных «Пантерз» практически невозможно. А когда команда Мориса повысила передачу и понеслась топтать соперника с первых смен, «Эдмонтон» растерялся. Экхольм забил скорее вопреки. Гол шведа не вытекал из логики матча, и неудивительно, что «Флорида» отыгралась и добыла волевую победу.
А теперь о нервах. «Ойлерз» насобирали 45 штрафных минут против 12 у «Флориды». Ключевой третий гол Эван Родригес отгрузил именно в большинстве, реализовав удаление Драйзайтля, который грубо встретил Александра Баркова. Форвард «Пантерз» отправился в раздевалку после пропущенного удара в голову.
Леон выключил финского центра — не исключено, что постфактум немец получит более серьезное наказание, чем две минуты. Пожалуй, это главный хайлайт Драйзайтля во втором матче. Явно не таких подвигов ждали от второго бомбардира плей-офф в момент, когда в атаке у команды почти ничего не клеится. Оборона «Флориды» вынуждает лидеров соперника заниматься несвойственными делами.
Во второй части серии с «Далласом» хитрый Кноблаух перестроил «Эдмонтон». Его команда довольствовалась скромным преимуществом, но превосходно играла по счету и не давала сопернику вернуться в матч. С «Пантерз» эти хитрости не работают. Как и хваленое нападение. Вернусь к банальной мысли: с одним забитым голом у нынешней «Флориды» не выиграть. Мало того что команда Мориса закалена трудным путем к финалу, так и еще состав крайне сбалансирован и вариативен. В финале раззабивался Родригес, который за два матча забросил столько же шайб, как за все прошлые серии.
В первой игре «Ойлерз» могли справедливо сетовать на нереализованные моменты и магию Бобровского. Во втором матче «Флорида» перестроилась и ограничила свободу лидеров соперника еще жестче. А Кноблаух с помощниками ничем Морису не ответили. Показательно, как упала бросковая активность Макдэвида: шесть бросков в первом матче и только три во втором.
«Пантерз» безжалостно наказывали «Эдмонтон» за ошибки, которых избежать против такого дерзкого и энергичного соперника почти невозможно. Да и «Ойлерз» не приучены к такой игре. В домашней части серии Кноблауху нужно придумать, как расшевелить потухшее нападение, иначе финал закончится быстро и неутешительно для канадского клуба.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Рейнджерс
|82
|55
|27
|114
|2
|Каролина
|82
|52
|30
|111
|3
|Айлендерс
|82
|39
|43
|94
|4
|Вашингтон
|82
|40
|42
|91
|5
|Питтсбург
|82
|38
|44
|88
|6
|Филадельфия
|82
|38
|44
|87
|7
|Нью-Джерси
|82
|38
|44
|81
|8
|Коламбус
|82
|27
|55
|66
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Флорида
|82
|52
|30
|110
|2
|Бостон
|82
|47
|35
|109
|3
|Торонто
|82
|46
|36
|102
|4
|Тампа-Бэй
|82
|45
|37
|98
|5
|Детройт
|82
|41
|41
|91
|6
|Баффало
|82
|39
|43
|84
|7
|Оттава
|82
|37
|45
|78
|8
|Монреаль
|82
|30
|52
|76
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Даллас
|82
|52
|30
|113
|2
|Виннипег
|82
|52
|30
|110
|3
|Колорадо
|82
|50
|32
|107
|4
|Нэшвилл
|82
|47
|35
|99
|5
|Сент-Луис
|82
|43
|39
|92
|6
|Миннесота
|82
|39
|43
|87
|7
|Аризона
|82
|36
|46
|77
|8
|Чикаго
|82
|23
|59
|52
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Ванкувер
|82
|50
|32
|109
|2
|Эдмонтон
|82
|49
|33
|104
|3
|Лос-Анджелес
|82
|44
|38
|99
|4
|Вегас
|82
|45
|37
|98
|5
|Калгари
|82
|38
|44
|81
|6
|Сиэтл
|82
|34
|48
|81
|7
|Анахайм
|82
|27
|55
|59
|8
|Сан-Хосе
|82
|19
|63
|47
|Финал
|Счет в серии
|
Флорида - Эдмонтон
Флорида - Эдмонтон
2 - 0
|2 - 0
|1/2 финала
|
Даллас - Эдмонтон
|2 - 4
|
Рейнджерс - Флорида
|2 - 4
|1/4 финала
|
Ванкувер - Эдмонтон
|3 - 4
|
Даллас - Колорадо
|4 - 2
|
Флорида - Бостон
|4 - 2
|
Рейнджерс - Каролина
|4 - 2
|1/8 финала
|
Ванкувер - Нэшвилл
|4 - 2
|
Даллас - Вегас
|4 - 3
|
Эдмонтон - Лос-Анджелес
|4 - 1
|
Виннипег - Колорадо
|1 - 4
|
Рейнджерс - Вашингтон
Рейнджерс - Вашингтон
4 - 0
|4 - 0
|
Бостон - Торонто
|4 - 3
|
Флорида - Тампа-Бэй
|4 - 1
|
Каролина - Айлендерс
|4 - 1
|11.06
|03:00
|
Флорида – Эдмонтон
|4 : 1