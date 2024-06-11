«Флорида» закономерно ведет в серии 2-0.

Второй матч финала сложился для «Эдмонтона» еще хуже и завершился закономерным поражением. После первой игры наставник «Ойлерз» Крис Кноблаух мог справедливо обвинять во всех проблемах вратаря «Флориды» Сергея Бобровского. Россиянин в буквальном смысле стоял на ушах и остановил грозное нападение «Нефтяников». «Эдмонтон» смотрелся лучше и опаснее, наиграл на 3,74 xG, но уступил. Во втором матче «Флорида» включилась, стала действовать первым номером и справедливо победила.

«Ойлерз» не помог даже относительно быстрый гол Маттиаса Экхольма. Бобровский пропустил первую шайбу в финальной серии, позволив сопернику почувствовать игру. Экхольм забил первым же броском в створ. Сергей не выручил команду, но не поплыл, собрался и в дальнейшем сделал несколько ключевых сэйвов. В том числе прочитал выход один в ноль от Коннора Макдэвида.

Когда звезды уровня Макдэвида, Леона Драйзайтля, Зака Хаймана и Райана Нюджента-Хопкинса не могут забить, эта несправедливость начинает их нервировать. Еще бы: в нынешнем плей-офф «Эдмонтон» впервые проиграл под ноль именно «Флориде». Недалеко ушли «Ойлерз» во втором матче. Победить с одним голом против сбалансированных «Пантерз» практически невозможно. А когда команда Мориса повысила передачу и понеслась топтать соперника с первых смен, «Эдмонтон» растерялся. Экхольм забил скорее вопреки. Гол шведа не вытекал из логики матча, и неудивительно, что «Флорида» отыгралась и добыла волевую победу.

А теперь о нервах. «Ойлерз» насобирали 45 штрафных минут против 12 у «Флориды». Ключевой третий гол Эван Родригес отгрузил именно в большинстве, реализовав удаление Драйзайтля, который грубо встретил Александра Баркова. Форвард «Пантерз» отправился в раздевалку после пропущенного удара в голову.

Леон выключил финского центра — не исключено, что постфактум немец получит более серьезное наказание, чем две минуты. Пожалуй, это главный хайлайт Драйзайтля во втором матче. Явно не таких подвигов ждали от второго бомбардира плей-офф в момент, когда в атаке у команды почти ничего не клеится. Оборона «Флориды» вынуждает лидеров соперника заниматься несвойственными делами.

Во второй части серии с «Далласом» хитрый Кноблаух перестроил «Эдмонтон». Его команда довольствовалась скромным преимуществом, но превосходно играла по счету и не давала сопернику вернуться в матч. С «Пантерз» эти хитрости не работают. Как и хваленое нападение. Вернусь к банальной мысли: с одним забитым голом у нынешней «Флориды» не выиграть. Мало того что команда Мориса закалена трудным путем к финалу, так и еще состав крайне сбалансирован и вариативен. В финале раззабивался Родригес, который за два матча забросил столько же шайб, как за все прошлые серии.

В первой игре «Ойлерз» могли справедливо сетовать на нереализованные моменты и магию Бобровского. Во втором матче «Флорида» перестроилась и ограничила свободу лидеров соперника еще жестче. А Кноблаух с помощниками ничем Морису не ответили. Показательно, как упала бросковая активность Макдэвида: шесть бросков в первом матче и только три во втором.

«Пантерз» безжалостно наказывали «Эдмонтон» за ошибки, которых избежать против такого дерзкого и энергичного соперника почти невозможно. Да и «Ойлерз» не приучены к такой игре. В домашней части серии Кноблауху нужно придумать, как расшевелить потухшее нападение, иначе финал закончится быстро и неутешительно для канадского клуба.