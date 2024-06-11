Драйзайтль не считает грязным силовой прием против Баркова во втором матче финальной серии Кубка Стэнли

Нападающий «Эдмонтона» Леон Драйзайтль прокомментировал силовой прием против форварда «Флориды» Александра Баркова во втором матче финальной серии Кубка Стэнли (4:1).

«Это был просто хит. Не думаю, что там была какая-то грязь. Может быть, я высоковато попал. У меня не было намерения нанести ему травму или что-то в этом роде», — цитирует игрока Sportskeeda.

После силового приема Барков досрочно покинул игру в третьем периоде.