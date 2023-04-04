«Динамо» — «Акрон»: где смотреть матч Кубка России 4 апреля 2023 года онлайн в прямом эфире
4 апреля московское «Динамо» и тольяттинский «Акрон» определят участника 1/4 финала Кубка России Пути регионов. Встреча пройдет в столице на «ВТБ Арене» и начнется в 19.30 по московскому времени. В прямом эфире ее покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Премьер», старт трансляции в 19.25 мск. Главным арбитром назначен Евгений Турбин.
«Динамо» — безоговорочный фаворит встречи, по мнению букмекерской компании Olimpbet. Победа бело-голубых доступна за 1.37, что приблизительно 72% вероятности исхода. Ничья оценена в 5.00 (20%), успех «Акрона» — в 8.50 (8%).
Ставка в 1000 рублей на гостей в случае их сенсационного триумфа принесет выплату в 8500 рублей.
«Акрон» в двух предыдущих раундах Кубка выбил другие московские команды — «Торпедо» (2:0) и «Локомотив» (1:1, по пенальти). На то, что клуб из Тольятти снова не проиграет в основное время, котировка — 3.10.
Можете подстраховать аутсайдера с помощью форы, если верите в его ожесточенное сопротивление: Ф2(+1.5) оценена в 1.78, Ф1(-1.5) — в 2.04, если, наоборот, уверены в крупной победе «Динамо».
Только в одном из 11 последних матчей «Акрона» во всех турнирах прошел «верх» по голам. ТБ 2.5 предложен за 1.77, ТМ 2.5 — за 2.06.
Обмен голами можно взять за 2.14, противоположный исход — за 1.72.
Можете поставить на то, как именно будет забит мяч:
Эксперты убеждены, что в следующий раунд турнира пройдет московская команда: на успех «Динамо» с учетом возможной серии пенальти коэффициент — 1.19, на «Акрон» — 4.60.
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|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|21
|16
|3
|2
|55-10
|51
|
2
|Ростов
|21
|13
|5
|3
|38-28
|44
|
3
|Спартак
|21
|12
|5
|4
|45-24
|41
|
4
|ЦСКА
|21
|11
|5
|5
|37-20
|38
|
5
|Динамо
|21
|10
|5
|6
|36-26
|35
|
6
|Ахмат
|21
|10
|3
|8
|31-29
|33
|
7
|Оренбург
|21
|10
|2
|9
|41-41
|32
|
8
|Краснодар
|21
|9
|5
|7
|44-35
|32
|
9
|Сочи
|21
|9
|4
|8
|31-39
|31
|
10
|Урал
|21
|7
|4
|10
|24-33
|25
|
11
|Локомотив
|21
|7
|4
|10
|31-37
|25
|
12
|Кр. Советов
|21
|5
|6
|10
|21-32
|21
|
13
|Пари НН
|21
|5
|4
|12
|23-41
|19
|
14
|Факел
|21
|2
|11
|8
|27-39
|17
|
15
|Химки
|21
|3
|4
|14
|19-47
|13
|
16
|Торпедо
|21
|2
|4
|15
|13-35
|10
|8.04
|14:00
|
Торпедо – Факел
|- : -
|8.04
|16:30
|
Ахмат – Урал
|- : -
|8.04
|19:30
|
Спартак – Динамо
|- : -
|9.04
|14:00
|
Сочи – Кр. Советов
|- : -
|9.04
|16:30
|
ЦСКА – Химки
|- : -
|9.04
|19:00
|
Краснодар – Пари НН
|- : -
|9.04
|20:00
|
Локомотив – Зенит
|- : -
|10.04
|17:00
|
Оренбург – Ростов
|- : -
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|16
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|16
|
|
Владимир Писарский
Крылья Советов
|14
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|9
|
|
Александр Соболев
Спартак
|8
|
|
Максим Глушенков
Крылья Советов, Локомотив
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|11
|1
|1
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|8
|1
|4
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|19
|1
|4