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«Динамо» — «Акрон»: где смотреть матч Кубка России 4 апреля 2023 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча Кубка России «Динамо» — «Акрон» 4 апреля 2023 года
Евгений Коростелев
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Денис Макаров.
Фото Официальный сайт ФК «Динамо»

4 апреля московское «Динамо» и тольяттинский «Акрон» определят участника 1/4 финала Кубка России Пути регионов. Встреча пройдет в столице на «ВТБ Арене» и начнется в 19.30 по московскому времени. В прямом эфире ее покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Премьер», старт трансляции в 19.25 мск. Главным арбитром назначен Евгений Турбин.

Кубок России. Путь регионов. Плей-офф
04 апр, 19:30. ВТБ Арена (Москва)
Динамо
Акрон

«Динамо» — безоговорочный фаворит встречи, по мнению букмекерской компании Olimpbet. Победа бело-голубых доступна за 1.37, что приблизительно 72% вероятности исхода. Ничья оценена в 5.00 (20%), успех «Акрона» — в 8.50 (8%).

Ставка в 1000 рублей на гостей в случае их сенсационного триумфа принесет выплату в 8500 рублей.

«Акрон» в двух предыдущих раундах Кубка выбил другие московские команды — «Торпедо» (2:0) и «Локомотив» (1:1, по пенальти). На то, что клуб из Тольятти снова не проиграет в основное время, котировка — 3.10.

Можете подстраховать аутсайдера с помощью форы, если верите в его ожесточенное сопротивление: Ф2(+1.5) оценена в 1.78, Ф1(-1.5) — в 2.04, если, наоборот, уверены в крупной победе «Динамо».

Только в одном из 11 последних матчей «Акрона» во всех турнирах прошел «верх» по голам. ТБ 2.5 предложен за 1.77, ТМ 2.5 — за 2.06.

Обмен голами можно взять за 2.14, противоположный исход — за 1.72.

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Можете поставить на то, как именно будет забит мяч:

  • ногой — за 1.10;

  • головой — за 2.60;

  • со штрафного — за 8.00.

Эксперты убеждены, что в следующий раунд турнира пройдет московская команда: на успех «Динамо» с учетом возможной серии пенальти коэффициент — 1.19, на «Акрон» — 4.60.

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Футбол
Кубок России
Прогнозы на спорт
ФК Акрон
ФК Динамо (Москва)
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СКА — ЦСКА: где смотреть матч плей-офф КХЛ 4 апреля 2023 года онлайн в прямом эфире
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 21 16 3 2 55-10 51
2
 Ростов 21 13 5 3 38-28 44
3
 Спартак 21 12 5 4 45-24 41
4
 ЦСКА 21 11 5 5 37-20 38
5
 Динамо 21 10 5 6 36-26 35
6
 Ахмат 21 10 3 8 31-29 33
7
 Оренбург 21 10 2 9 41-41 32
8
 Краснодар 21 9 5 7 44-35 32
9
 Сочи 21 9 4 8 31-39 31
10
 Урал 21 7 4 10 24-33 25
11
 Локомотив 21 7 4 10 31-37 25
12
 Кр. Советов 21 5 6 10 21-32 21
13
 Пари НН 21 5 4 12 23-41 19
14
 Факел 21 2 11 8 27-39 17
15
 Химки 21 3 4 14 19-47 13
16
 Торпедо 21 2 4 15 13-35 10
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30 тур
8.04 14:00
Торпедо – Факел
 - : -
8.04 16:30
Ахмат – Урал
 - : -
8.04 19:30
Спартак – Динамо
 - : -
9.04 14:00
Сочи – Кр. Советов
 - : -
9.04 16:30
ЦСКА – Химки
 - : -
9.04 19:00
Краснодар – Пари НН
 - : -
9.04 20:00
Локомотив – Зенит
 - : -
10.04 17:00
Оренбург – Ростов
 - : -
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Квинси Промес

Спартак

 16
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 16
Владимир Писарский

Владимир Писарский

Крылья Советов

 14
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 9
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 8
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Крылья Советов, Локомотив

 7
И К Ж
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Максим Ненахов

Локомотив

 11 1 1
Илья Кутепов

Илья Кутепов

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Дмитрий Баринов

Локомотив

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