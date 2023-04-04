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«Ювентус» — «Интер»: где смотреть матч Кубка Италии 4 апреля 2023 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча Кубка Италии «Ювентус» — «Интер» 4 апреля 2023 года
Артемий Кутейников
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Игроки «Интера» и «Ювентуса» в матче серии А.
Фото Global Look Press

4 апреля «Ювентус» и «Интер» проведут первый полуфинал Кубка Италии. В прошлом сезоне команды встречались в финале турнира, а нерадзурри победили 4:2. Предстоящий матч пройдет в Турине на «Альянц Стадиум» и начнется в 22.00 по московскому времени. Прямую трансляцию покажет онлайн-платформа «Okko Спорт».

Италия. Кубок. 1/2 финала
04 апр, 22:00. Allianz Stadium (Турин)
Ювентус
Интер

Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают хозяев небольшими фаворитами: поставить на победу бьянконери можно с коэффициентом 2.33, что составляет около 42% вероятности. Успех гостей предложен с котировкой 3.20 (30%), ничья идет за 3.35 (28%).

Считаете, что «Ювентус» отомстит черно-синим за прошлогоднее поражение в финале? Ставка в 1000 рублей на выигрыш бьянконери при благоприятном исходе принесет 2330 рублей.

В этом сезоне серии А команды встречались дважды: оба раза Макс Аллегри и компания оказывались сильнее (1:0 и 2:0). Взять непоражение «Интера» в предстоящем матче можно за 1.63.

Также доступны котировки на проход команд в финал турнира. Согласно им, действующий обладатель Кубка — фаворит полуфинальной пары: успех «Ювентуса» предложен за 2.28, «Интера» — за 1.64.

Три наиболее вероятных, по мнению экспертов, результата встречи отражают небольшое преимущество хозяев:

• ничья 1:1 идет за 5.80;

• 0:0 — за 6.77;

• победа «Ювентуса» 1:0 — за 6.80.

Мойзе Кин (&laquo;Ювентус&raquo;). «Ювентус» — «Интер»: прогноз на матч Кубка Италии 4 апреля 2023 года

Аналитики не ждут большого количества голов: тотал больше 2.5 доступен за 2.30, ТМ 2.5 — за 1.65. За последние 10 матчей во всех турнирах команды только три раза выполнили этот показатель.

Вероятность увидеть забитые мячи от обеих команд оценена в 1.99, обратный рынок предложен с котировкой 1.81. Вариант с голами от обоих коллективов заходил в пяти из прошедших 10 игр «Интера» и «Ювентуса» во всех соревнованиях.

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«Динамо» — «Акрон»: где смотреть матч Кубка России 4 апреля 2023 года онлайн в прямом эфире
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 21 16 3 2 55-10 51
2
 Ростов 21 13 5 3 38-28 44
3
 Спартак 21 12 5 4 45-24 41
4
 ЦСКА 21 11 5 5 37-20 38
5
 Динамо 21 10 5 6 36-26 35
6
 Ахмат 21 10 3 8 31-29 33
7
 Оренбург 21 10 2 9 41-41 32
8
 Краснодар 21 9 5 7 44-35 32
9
 Сочи 21 9 4 8 31-39 31
10
 Урал 21 7 4 10 24-33 25
11
 Локомотив 21 7 4 10 31-37 25
12
 Кр. Советов 21 5 6 10 21-32 21
13
 Пари НН 21 5 4 12 23-41 19
14
 Факел 21 2 11 8 27-39 17
15
 Химки 21 3 4 14 19-47 13
16
 Торпедо 21 2 4 15 13-35 10
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30 тур
8.04 14:00
Торпедо – Факел
 - : -
8.04 16:30
Ахмат – Урал
 - : -
8.04 19:30
Спартак – Динамо
 - : -
9.04 14:00
Сочи – Кр. Советов
 - : -
9.04 16:30
ЦСКА – Химки
 - : -
9.04 19:00
Краснодар – Пари НН
 - : -
9.04 20:00
Локомотив – Зенит
 - : -
10.04 17:00
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Спартак

 16
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 16
Владимир Писарский

Владимир Писарский

Крылья Советов

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П
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Эдуард Сперцян

Краснодар

 9
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

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Крылья Советов, Локомотив

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И К Ж
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Максим Ненахов

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