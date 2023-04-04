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Сегодня, 15:15

СКА — ЦСКА: где смотреть матч плей-офф КХЛ 4 апреля 2023 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча плей-офф КХЛ СКА — ЦСКА 4 апреля 2023 года
Евгений Коростелев
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Владислав Каменев.
Фото Global Look Press

4 апреля в Санкт-Петербурге состоится второй матч полуфинала плей-офф КХЛ между СКА и ЦСКА. Игра пройдет в Ледовом дворце, начало намечено на 19.30 по московскому времени. В прямом эфире ее покажут сайт matchtv.ru и телеканалы KHL и KHL Prime. Трансляция стартует в 19.15 мск. Команда Сергея Федорова лидирует в серии со счетом 1:0.

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Букмекерская компания Olimpbet отдала предпочтение хозяевам льда. На победу СКА в основное время выставлен коэффициент 2.33, вероятность этого исхода — примерно 42%. Ничья идет за 3.70 (25%), успех ЦСКА — за 2.95 (33%).

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ЦСКА не проиграл СКА в основное время в четырех из пяти последних встреч. Вариант Х2 на предстоящую игру идет за 1.60.

Также только в одном из пяти прошедших матчей командам удалось забросить больше пяти шайб. ТБ 4.5 оценен в 1.74, ТМ 4.5 — в 2.08.

СКА отличился больше двух раз только в одной из пяти предыдущих игр с ЦСКА. ИТМ1 (2.5) предложено оформить за 1.84, ИТБ1 (2.5) — за 1.96.

Забьют ли соперники снова хотя бы по два гола? Да — 1.97, нет — 1.78.

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Победу СКА в матче с учетом овертайма можно взять за 1.74, ЦСКА — за 2.08.

После триумфа московских армейцев в первой встрече они же стали фаворитами противостояния: на их выход в финал плей-офф котировка — 1.56, на команду Романа Ротенберга — 2.41.

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«Ювентус» — «Интер»: прогноз на матч Кубка Италии 4 апреля 2023 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 21 16 3 2 55-10 51
2
 Ростов 21 13 5 3 38-28 44
3
 Спартак 21 12 5 4 45-24 41
4
 ЦСКА 21 11 5 5 37-20 38
5
 Динамо 21 10 5 6 36-26 35
6
 Ахмат 21 10 3 8 31-29 33
7
 Оренбург 21 10 2 9 41-41 32
8
 Краснодар 21 9 5 7 44-35 32
9
 Сочи 21 9 4 8 31-39 31
10
 Урал 21 7 4 10 24-33 25
11
 Локомотив 21 7 4 10 31-37 25
12
 Кр. Советов 21 5 6 10 21-32 21
13
 Пари НН 21 5 4 12 23-41 19
14
 Факел 21 2 11 8 27-39 17
15
 Химки 21 3 4 14 19-47 13
16
 Торпедо 21 2 4 15 13-35 10
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8.04 14:00
Торпедо – Факел
 - : -
8.04 16:30
Ахмат – Урал
 - : -
8.04 19:30
Спартак – Динамо
 - : -
9.04 14:00
Сочи – Кр. Советов
 - : -
9.04 16:30
ЦСКА – Химки
 - : -
9.04 19:00
Краснодар – Пари НН
 - : -
9.04 20:00
Локомотив – Зенит
 - : -
10.04 17:00
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