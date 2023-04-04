СКА — ЦСКА: где смотреть матч плей-офф КХЛ 4 апреля 2023 года онлайн в прямом эфире
4 апреля в Санкт-Петербурге состоится второй матч полуфинала плей-офф КХЛ между СКА и ЦСКА. Игра пройдет в Ледовом дворце, начало намечено на 19.30 по московскому времени. В прямом эфире ее покажут сайт matchtv.ru и телеканалы KHL и KHL Prime. Трансляция стартует в 19.15 мск. Команда Сергея Федорова лидирует в серии со счетом 1:0.
Букмекерская компания Olimpbet отдала предпочтение хозяевам льда. На победу СКА в основное время выставлен коэффициент 2.33, вероятность этого исхода — примерно 42%. Ничья идет за 3.70 (25%), успех ЦСКА — за 2.95 (33%).
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ЦСКА не проиграл СКА в основное время в четырех из пяти последних встреч. Вариант Х2 на предстоящую игру идет за 1.60.
Также только в одном из пяти прошедших матчей командам удалось забросить больше пяти шайб. ТБ 4.5 оценен в 1.74, ТМ 4.5 — в 2.08.
СКА отличился больше двух раз только в одной из пяти предыдущих игр с ЦСКА. ИТМ1 (2.5) предложено оформить за 1.84, ИТБ1 (2.5) — за 1.96.
Забьют ли соперники снова хотя бы по два гола? Да — 1.97, нет — 1.78.
Победу СКА в матче с учетом овертайма можно взять за 1.74, ЦСКА — за 2.08.
После триумфа московских армейцев в первой встрече они же стали фаворитами противостояния: на их выход в финал плей-офф котировка — 1.56, на команду Романа Ротенберга — 2.41.
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|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|21
|16
|3
|2
|55-10
|51
|
2
|Ростов
|21
|13
|5
|3
|38-28
|44
|
3
|Спартак
|21
|12
|5
|4
|45-24
|41
|
4
|ЦСКА
|21
|11
|5
|5
|37-20
|38
|
5
|Динамо
|21
|10
|5
|6
|36-26
|35
|
6
|Ахмат
|21
|10
|3
|8
|31-29
|33
|
7
|Оренбург
|21
|10
|2
|9
|41-41
|32
|
8
|Краснодар
|21
|9
|5
|7
|44-35
|32
|
9
|Сочи
|21
|9
|4
|8
|31-39
|31
|
10
|Урал
|21
|7
|4
|10
|24-33
|25
|
11
|Локомотив
|21
|7
|4
|10
|31-37
|25
|
12
|Кр. Советов
|21
|5
|6
|10
|21-32
|21
|
13
|Пари НН
|21
|5
|4
|12
|23-41
|19
|
14
|Факел
|21
|2
|11
|8
|27-39
|17
|
15
|Химки
|21
|3
|4
|14
|19-47
|13
|
16
|Торпедо
|21
|2
|4
|15
|13-35
|10
|8.04
|14:00
|
Торпедо – Факел
|- : -
|8.04
|16:30
|
Ахмат – Урал
|- : -
|8.04
|19:30
|
Спартак – Динамо
|- : -
|9.04
|14:00
|
Сочи – Кр. Советов
|- : -
|9.04
|16:30
|
ЦСКА – Химки
|- : -
|9.04
|19:00
|
Краснодар – Пари НН
|- : -
|9.04
|20:00
|
Локомотив – Зенит
|- : -
|10.04
|17:00
|
Оренбург – Ростов
|- : -
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|16
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|16
|
|
Владимир Писарский
Крылья Советов
|14
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|9
|
|
Александр Соболев
Спартак
|8
|
|
Максим Глушенков
Крылья Советов, Локомотив
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|11
|1
|1
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|8
|1
|4
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|19
|1
|4