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3 апреля, 23:45

Лукаку и Лаутаро дискредитируют образ топ-нападающих. Им не запугать «Ювентус» в полуфинале Кубка Италии

Прогноз и ставка на матч Кубка Италии «Ювентус» — «Интер» 4 апреля 2023 года
Евгений Коростелев
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Лаутаро Мартинес и Ромелу Лукаку.
Фото Global Look Press
Бельгиец и аргентинец не могут поразить даже пустые ворота.

4 апреля в Турине состоится первый полуфинальный матч Кубка Италии, в котором «Ювентус» сразится с «Интером». Встреча пройдет на «Альянц Стэдиум» и начнется в 22.00 по московскому времени. В прямом эфире ее покажет онлайн-платформа «Okko Спорт».

Италия. Кубок. 1/2 финала
04 апр, 22:00. Allianz Stadium (Турин)
Ювентус
Интер

Коэффициенты букмекеров на матч Кубка Италии «Ювентус» — «Интер» 4 апреля 2023 года

Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают, что у «Ювентуса» чуть больше шансов на успех. Взять победу хозяев можно с коэффициентом 2.33, что приблизительно 42% вероятности исхода. Ничья доступна за 3.35 (27%), триумф «Интера» — за близкие 3.20 (31%).

В недавнем матче чемпионата Италии 19 марта «бьянконери» оказались сильнее «нерадзурри» с минимальным счетом 1:0. Получится ли у команды Симоне Индзаги на этот раз хотя бы не проиграть? Вариант Х2 идет за 1.63.

Тотал больше 2.5 гола предложено оформить за очень крупные 2.30, а ТМ 2.5 — за 1.65. «Низ» по голам прошел в девяти из 11 последних игр с участием «Интера».

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Вариант «обе забьют» оценен в 1.99, противоположный исход — в 1.81.

Миланцы не забили ни разу в последних трех встречах во всех турнирах. На то, что ворота команды Аллегри также останутся «сухими», котировка — 2.64.

Еще перед первым матчем вы можете сделать ставку на своего фаворита всего противостояния. Проход «Ювентуса» в финал можно взять за 2.28, «Интера» — за 1.64.

«Ювентус» — «Интер»: прогноз и анализ первого матча полуфинала Кубка Италии 4 апреля 2023 года

«Ювентусу» и «Интеру» повезло незадолго до полуфинала Кубка Италии провести репетицию сражения, чтобы узнать друг друга еще чуть лучше. 19 марта команды провели матч в чемпионате Италии: он получился в меру ярким и динамичным, а завершился со счетом 1:0 в пользу туринцев, хотя преимуществом владел их соперник.

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«Нерадзурри» в той встрече подвела реализация. Впрочем, это был далеко не первый случай, когда команда Симоне Индзаги пострадала из-за собственной расточительности. В последних четырех матчах со «Специей», «Порту», «Ювентусом» и «Фиорентиной» «Интер» забил всего один мяч, да и тот с пенальти — отличился многострадальный Лукаку. Бельгиец так и не ожил в Милане, и клуб не станет выкупать его контракт у «Челси». А промах Ромелу в предыдущей игре с «фиалками» доказал правильность решения руководства — Лукаку не забил с метра ударом в пустые ворота, который был оценен в 0.78 xG.

Такие же проблески «гениальности» случаются и у Лаутаро Мартинеса, который запорол все что можно во время чемпионата мира (к счастью для него, это не помешало Аргентине завоевать титул), а теперь занимается тем же самым в клубе. Хотя к нему претензий все же меньше, чем к Рому, — аргентинец забил 14 мячей в серии А и идет вторым в списке бомбардиров.

«Ювентус» тоже забивает немного в последних играх: из пяти побед три одержаны со счетом 1:0, в том числе две крайние — над все тем же «Интером» и «Вероной». Повысить результативность могли бы Погба и Кьеза, но француз вылетел из-за травмы, едва вернувшись на поле, а Федерико испытывает проблемы с коленом. Итого: минус два важных игрока перед ответственным матчем. Конечно, оба могли бы серьезно облегчить Аллегри выбор состава на игру, но, к чести Массимо, он научился обходиться без них. Например, туринцы уже запрыгнули в 1/4 финала ЛЕ, добрались до 1/2 Кубка Италии, а в чемпионате идут всего в шести очках от зоны ЛЧ. Это с учетом изъятия у них 15 очков за махинации.

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Прогноз и ставка на матч «Ювентус» — «Интер»

«Интер» находится на спаде — еще недавний вице-лидер серии А потерпел четыре поражения в шести последних встречах при одной победе. Плюс у команды отказало нападение: Лукаку и Лаутаро разучились забивать, а на помощь им никто не приходит. Три гола во все тех же шести играх — смех.

«Ювентус» тоже играет скромно, но хотя бы добивается результата — у туринцев пять побед подряд. В их пользу также говорит то, что матч пройдет на «Альянц Стэдиум», где «Интер» выиграл всего один из 13 предыдущих матчей.

Рекомендуемая ставка: 1Х и ТМ 2.5 за 2.04.

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Футбол
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ФК Интер (Интернационале)
ФК Ювентус
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Положение команд
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 21 16 3 2 55-10 51
2
 Ростов 21 13 5 3 38-28 44
3
 Спартак 21 12 5 4 45-24 41
4
 ЦСКА 21 11 5 5 37-20 38
5
 Динамо 21 10 5 6 36-26 35
6
 Ахмат 21 10 3 8 31-29 33
7
 Оренбург 21 10 2 9 41-41 32
8
 Краснодар 21 9 5 7 44-35 32
9
 Сочи 21 9 4 8 31-39 31
10
 Урал 21 7 4 10 24-33 25
11
 Локомотив 21 7 4 10 31-37 25
12
 Кр. Советов 21 5 6 10 21-32 21
13
 Пари НН 21 5 4 12 23-41 19
14
 Факел 21 2 11 8 27-39 17
15
 Химки 21 3 4 14 19-47 13
16
 Торпедо 21 2 4 15 13-35 10
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8.04 14:00
Торпедо – Факел
 - : -
8.04 16:30
Ахмат – Урал
 - : -
8.04 19:30
Спартак – Динамо
 - : -
9.04 14:00
Сочи – Кр. Советов
 - : -
9.04 16:30
ЦСКА – Химки
 - : -
9.04 19:00
Краснодар – Пари НН
 - : -
9.04 20:00
Локомотив – Зенит
 - : -
10.04 17:00
Оренбург – Ростов
 - : -
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Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 16
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 16
Владимир Писарский

Владимир Писарский

Крылья Советов

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П
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Краснодар

 9
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 8
Максим Глушенков

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Крылья Советов, Локомотив

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И К Ж
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Максим Ненахов

Локомотив

 11 1 1
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Локомотив

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