Лукаку и Лаутаро дискредитируют образ топ-нападающих. Им не запугать «Ювентус» в полуфинале Кубка Италии
4 апреля в Турине состоится первый полуфинальный матч Кубка Италии, в котором «Ювентус» сразится с «Интером». Встреча пройдет на «Альянц Стэдиум» и начнется в 22.00 по московскому времени. В прямом эфире ее покажет онлайн-платформа «Okko Спорт».
Коэффициенты букмекеров на матч Кубка Италии «Ювентус» — «Интер» 4 апреля 2023 года
Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают, что у «Ювентуса» чуть больше шансов на успех. Взять победу хозяев можно с коэффициентом 2.33, что приблизительно 42% вероятности исхода. Ничья доступна за 3.35 (27%), триумф «Интера» — за близкие 3.20 (31%).
В недавнем матче чемпионата Италии 19 марта «бьянконери» оказались сильнее «нерадзурри» с минимальным счетом 1:0. Получится ли у команды Симоне Индзаги на этот раз хотя бы не проиграть? Вариант Х2 идет за 1.63.
Тотал больше 2.5 гола предложено оформить за очень крупные 2.30, а ТМ 2.5 — за 1.65. «Низ» по голам прошел в девяти из 11 последних игр с участием «Интера».
Вариант «обе забьют» оценен в 1.99, противоположный исход — в 1.81.
Миланцы не забили ни разу в последних трех встречах во всех турнирах. На то, что ворота команды Аллегри также останутся «сухими», котировка — 2.64.
Еще перед первым матчем вы можете сделать ставку на своего фаворита всего противостояния. Проход «Ювентуса» в финал можно взять за 2.28, «Интера» — за 1.64.
«Ювентус» — «Интер»: прогноз и анализ первого матча полуфинала Кубка Италии 4 апреля 2023 года
«Ювентусу» и «Интеру» повезло незадолго до полуфинала Кубка Италии провести репетицию сражения, чтобы узнать друг друга еще чуть лучше. 19 марта команды провели матч в чемпионате Италии: он получился в меру ярким и динамичным, а завершился со счетом 1:0 в пользу туринцев, хотя преимуществом владел их соперник.
«Нерадзурри» в той встрече подвела реализация. Впрочем, это был далеко не первый случай, когда команда Симоне Индзаги пострадала из-за собственной расточительности. В последних четырех матчах со «Специей», «Порту», «Ювентусом» и «Фиорентиной» «Интер» забил всего один мяч, да и тот с пенальти — отличился многострадальный Лукаку. Бельгиец так и не ожил в Милане, и клуб не станет выкупать его контракт у «Челси». А промах Ромелу в предыдущей игре с «фиалками» доказал правильность решения руководства — Лукаку не забил с метра ударом в пустые ворота, который был оценен в 0.78 xG.
Такие же проблески «гениальности» случаются и у Лаутаро Мартинеса, который запорол все что можно во время чемпионата мира (к счастью для него, это не помешало Аргентине завоевать титул), а теперь занимается тем же самым в клубе. Хотя к нему претензий все же меньше, чем к Рому, — аргентинец забил 14 мячей в серии А и идет вторым в списке бомбардиров.
«Ювентус» тоже забивает немного в последних играх: из пяти побед три одержаны со счетом 1:0, в том числе две крайние — над все тем же «Интером» и «Вероной». Повысить результативность могли бы Погба и Кьеза, но француз вылетел из-за травмы, едва вернувшись на поле, а Федерико испытывает проблемы с коленом. Итого: минус два важных игрока перед ответственным матчем. Конечно, оба могли бы серьезно облегчить Аллегри выбор состава на игру, но, к чести Массимо, он научился обходиться без них. Например, туринцы уже запрыгнули в 1/4 финала ЛЕ, добрались до 1/2 Кубка Италии, а в чемпионате идут всего в шести очках от зоны ЛЧ. Это с учетом изъятия у них 15 очков за махинации.
Прогноз и ставка на матч «Ювентус» — «Интер»
«Интер» находится на спаде — еще недавний вице-лидер серии А потерпел четыре поражения в шести последних встречах при одной победе. Плюс у команды отказало нападение: Лукаку и Лаутаро разучились забивать, а на помощь им никто не приходит. Три гола во все тех же шести играх — смех.
«Ювентус» тоже играет скромно, но хотя бы добивается результата — у туринцев пять побед подряд. В их пользу также говорит то, что матч пройдет на «Альянц Стэдиум», где «Интер» выиграл всего один из 13 предыдущих матчей.
Рекомендуемая ставка: 1Х и ТМ 2.5 за 2.04.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|21
|16
|3
|2
|55-10
|51
|
2
|Ростов
|21
|13
|5
|3
|38-28
|44
|
3
|Спартак
|21
|12
|5
|4
|45-24
|41
|
4
|ЦСКА
|21
|11
|5
|5
|37-20
|38
|
5
|Динамо
|21
|10
|5
|6
|36-26
|35
|
6
|Ахмат
|21
|10
|3
|8
|31-29
|33
|
7
|Оренбург
|21
|10
|2
|9
|41-41
|32
|
8
|Краснодар
|21
|9
|5
|7
|44-35
|32
|
9
|Сочи
|21
|9
|4
|8
|31-39
|31
|
10
|Урал
|21
|7
|4
|10
|24-33
|25
|
11
|Локомотив
|21
|7
|4
|10
|31-37
|25
|
12
|Кр. Советов
|21
|5
|6
|10
|21-32
|21
|
13
|Пари НН
|21
|5
|4
|12
|23-41
|19
|
14
|Факел
|21
|2
|11
|8
|27-39
|17
|
15
|Химки
|21
|3
|4
|14
|19-47
|13
|
16
|Торпедо
|21
|2
|4
|15
|13-35
|10
|8.04
|14:00
|
Торпедо – Факел
|- : -
|8.04
|16:30
|
Ахмат – Урал
|- : -
|8.04
|19:30
|
Спартак – Динамо
|- : -
|9.04
|14:00
|
Сочи – Кр. Советов
|- : -
|9.04
|16:30
|
ЦСКА – Химки
|- : -
|9.04
|19:00
|
Краснодар – Пари НН
|- : -
|9.04
|20:00
|
Локомотив – Зенит
|- : -
|10.04
|17:00
|
Оренбург – Ростов
|- : -
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|16
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|16
|
|
Владимир Писарский
Крылья Советов
|14
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|9
|
|
Александр Соболев
Спартак
|8
|
|
Максим Глушенков
Крылья Советов, Локомотив
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|11
|1
|1
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|8
|1
|4
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|19
|1
|4