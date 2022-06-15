Даниил Медведев — Давид Гоффен: прогноз на матч ATP Галле 15 июня 2022 года
Российский теннисист Даниил Медведев в статусе первой ракетки мира сыграет в турнире в Галле. Его соперником по стартовому раунду 15 июня станет бельгиец Давид Гоффен. Матч 1/16 финала начнется приблизительно в 13.00 по московскому времени. Посмотреть его в прямом эфире можно на официальном сайте или в приложении букмекерской компании БЕТСИТИ. Счет личных встреч — 3-1 в пользу Медведева, но единственная игра на траве завершилась в пользу Гоффена.
Медведев — абсолютный фаворит матча, по мнению аналитиков букмекерской компании БЕТСИТИ. На его победу можно поставить с коэффициентом 1.21, это приблизительно 82% вероятности исхода. Успех Гоффена предложено оформить за 4.50 (18%).
Ставка в 1000 рублей на сенсационный триумф бельгийца в случае его победы принесет 4500 рублей.
Можете подстраховать Давида ставкой на победу с форой по геймам:
Если считаете, что соперники не выявят победителя в двух сетах, поставьте на тотал больше 2.5 партии за 3.00. ТМ 2.5 оценен в 1.36.
И все же наиболее вероятный счет, по мнению аналитиков, — 2:0 в пользу Медведева. Коэффициент — 1.60. Викторию российского теннисиста 2:1 можно взять за 4.10.
Отличная котировка на то, что соперники в одном из сетов доберутся до тай-брейка, — 2.15.
На небывалую для тенниса на траве «баранку» от одного из игроков можно поставить за 12.5.
Прогноз и ставка на матч Даниил Медведев — Давид Гоффен
На прошлой неделе Медведев добрался до финала в турнире в Хертогенбоше, но неожиданно легко проиграл местному теннисисту Тиму ван Рейнховену. Причем во второй партии российский спортсмен был в одном очке, чтобы уступить всухую. Одна из возможных причин провала — недомогание. В первом сете у Даниила шла кровь носом.
Гоффен в этом сезоне еще не играл на траве, а всего за последние три года провел на этом покрытии одну неполную встречу — снялся перед третьим сетом против Корентена Муте в Галле в 2021-м. Бельгийцу нужно будет привыкнуть к корту прямо по ходу матча против первой ракетки мира.
Если трава в Германии быстрее, чем в Нидерландах, у Даниила не возникнет проблем с выходом в следующий раунд. Но даже если она будет такой же, на опыте и при лучшей готовности Медведев не должен задержаться на корте.
Рекомендуемая ставка: тотал меньше 22.5 гейма за 1.63.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|30
|19
|8
|3
|66-28
|65
|
2
|Сочи
|30
|17
|5
|8
|54-30
|56
|
3
|Динамо
|30
|16
|5
|9
|53-41
|53
|
4
|Краснодар
|30
|14
|8
|8
|42-30
|50
|
5
|ЦСКА
|30
|15
|5
|10
|42-29
|50
|
6
|Локомотив
|30
|13
|9
|8
|43-39
|48
|
7
|Ахмат
|30
|13
|3
|14
|36-38
|42
|
8
|Кр. Советов
|30
|12
|5
|13
|39-36
|41
|
9
|Ростов
|30
|10
|8
|12
|47-51
|38
|
10
|Спартак
|30
|10
|8
|12
|37-41
|38
|
11
|Н. Новгород
|30
|8
|9
|13
|26-39
|33
|
12
|Урал
|30
|8
|9
|13
|27-35
|33
|
13
|Химки
|30
|7
|11
|12
|34-47
|32
|
14
|Уфа
|30
|6
|12
|12
|29-40
|30
|
15
|Рубин
|30
|8
|5
|17
|34-56
|29
|
16
|Арсенал
|30
|5
|8
|17
|30-59
|23
|21.05
|17:00
|
Арсенал – Урал
|1 : 2
|21.05
|17:00
|
Динамо – Сочи
|1 : 5
|21.05
|17:00
|
Краснодар – Ахмат
|1 : 1
|21.05
|17:00
|
Кр. Советов – Локомотив
|0 : 1
|21.05
|17:00
|
Н. Новгород – Зенит
|1 : 0
|21.05
|17:00
|
Рубин – Уфа
|1 : 2
|21.05
|17:00
|
Химки – Спартак
|2 : 1
|21.05
|17:00
|
ЦСКА – Ростов
|4 : 0
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|19
|
|
Матео Кассьерра
Сочи
|14
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|14
|П
|
|
Антон Зиньковский
Крылья Советов
|9
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|7
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|17
|1
|4
|
|
Горан Чаушич
Арсенал Т
|23
|1
|4
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0