Российский теннисист Даниил Медведев в статусе первой ракетки мира сыграет в турнире в Галле. Его соперником по стартовому раунду 15 июня станет бельгиец Давид Гоффен. Матч 1/16 финала начнется приблизительно в 13.00 по московскому времени. Посмотреть его в прямом эфире можно на официальном сайте или в приложении букмекерской компании БЕТСИТИ. Счет личных встреч — 3-1 в пользу Медведева, но единственная игра на траве завершилась в пользу Гоффена.

Медведев — абсолютный фаворит матча, по мнению аналитиков букмекерской компании БЕТСИТИ. На его победу можно поставить с коэффициентом 1.21, это приблизительно 82% вероятности исхода. Успех Гоффена предложено оформить за 4.50 (18%).

Ставка в 1000 рублей на сенсационный триумф бельгийца в случае его победы принесет 4500 рублей.

Можете подстраховать Давида ставкой на победу с форой по геймам:

Ф2(+3.5) идет за 2.16, Ф1(-3.5) — за 1.65;

Ф2(+4.5) идет за 1.67, Ф1(-4.5) — за 2.20.

Если считаете, что соперники не выявят победителя в двух сетах, поставьте на тотал больше 2.5 партии за 3.00. ТМ 2.5 оценен в 1.36.

И все же наиболее вероятный счет, по мнению аналитиков, — 2:0 в пользу Медведева. Коэффициент — 1.60. Викторию российского теннисиста 2:1 можно взять за 4.10.

Отличная котировка на то, что соперники в одном из сетов доберутся до тай-брейка, — 2.15.

На небывалую для тенниса на траве «баранку» от одного из игроков можно поставить за 12.5.

Прогноз и ставка на матч Даниил Медведев — Давид Гоффен

На прошлой неделе Медведев добрался до финала в турнире в Хертогенбоше, но неожиданно легко проиграл местному теннисисту Тиму ван Рейнховену. Причем во второй партии российский спортсмен был в одном очке, чтобы уступить всухую. Одна из возможных причин провала — недомогание. В первом сете у Даниила шла кровь носом.

Гоффен в этом сезоне еще не играл на траве, а всего за последние три года провел на этом покрытии одну неполную встречу — снялся перед третьим сетом против Корентена Муте в Галле в 2021-м. Бельгийцу нужно будет привыкнуть к корту прямо по ходу матча против первой ракетки мира.

Если трава в Германии быстрее, чем в Нидерландах, у Даниила не возникнет проблем с выходом в следующий раунд. Но даже если она будет такой же, на опыте и при лучшей готовности Медведев не должен задержаться на корте.

Рекомендуемая ставка: тотал меньше 22.5 гейма за 1.63.