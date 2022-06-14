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Германия — Италия: где смотреть матч Лиги наций 14 июня 2022 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча Лиги наций Германия — Италия 14 июня 2022 года
Артем Белинин
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Фото Global Look Press

14 июня в четвертом туре группового этапа Лиги наций сборная Германии сыграет с Италией. Встреча начнется в 21.45 по московскому времени на стадионе «Боруссия Парк», прямую трансляцию можно посмотреть на «Okko Спорт». Рассудит команды бригада во главе с румынским арбитром Иштваном Ковачем.

Лига наций A. Группа 3
14 июн, 21:45. Borussia-Park (Менхенгладбах)
Германия
Италия

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ верят в успех Германии. Поставить на команду Ханса-Дитера Флика можно за 1.78, это примерно 56% вероятности. Победу Италии предлагается взять с коэффициентом 4.80 (18%), ничью — за 3.80 (26%).

При ставке в 1000 рублей на ничью в случае «мирного» исхода выплата 3800 рублей.

Вариант «гости не проиграют» идет с котировкой 2.10.

Добавить интриги в матч поможет фора — например, Ф1(-1.5) можно взять за 3.00 или Ф2(+1.5) за 1.40.

В этом розыгрыше Лиги наций вариант «обе забьют» заходил трижды у Германии и дважды в трех играх у Италии. На то, что соперники оформят хотя бы по голу, можно поставить за 1.90.

В трех турах «Бундестим» ни разу не пробили «верх», в матчах с участием Италии это произошло всего один раз. Тотал меньше 2.5 мяча идет с коэффициентом 1.91, обратный исход — за 1.95.

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В среднем за последние пять матчей и итальянцы, и немцы забивали по 1.2 мяча. Поставить на ИТБ1 (1.5) можно за 1.90, на ИТБ2 (1.5) — за 3.40.

Три наиболее вероятных точных счета выглядят следующим образом:

• 1:0 — за 6.50;

• 1:1 — за 6.90;

• 2:0 — за 7.60.

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Футбол
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 19 8 3 66-28 65
2
 Сочи 30 17 5 8 54-30 56
3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
7
 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
8
 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
9
 Ростов 30 10 8 12 47-51 38
10
 Спартак 30 10 8 12 37-41 38
11
 Н. Новгород 30 8 9 13 26-39 33
12
 Урал 30 8 9 13 27-35 33
13
 Химки 30 7 11 12 34-47 32
14
 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
15
 Рубин 30 8 5 17 34-56 29
16
 Арсенал 30 5 8 17 30-59 23
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30 тур
21.05 17:00
Арсенал – Урал
 1 : 2
21.05 17:00
Динамо – Сочи
 1 : 5
21.05 17:00
Краснодар – Ахмат
 1 : 1
21.05 17:00
Кр. Советов – Локомотив
 0 : 1
21.05 17:00
Н. Новгород – Зенит
 1 : 0
21.05 17:00
Рубин – Уфа
 1 : 2
21.05 17:00
Химки – Спартак
 2 : 1
21.05 17:00
ЦСКА – Ростов
 4 : 0
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Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 19
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 14
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 14
П
Антон Зиньковский

Антон Зиньковский

Крылья Советов

 9
Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

 7
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 17 1 4
Горан Чаушич

Горан Чаушич

Арсенал Т

 23 1 4
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
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