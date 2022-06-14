Германия — Италия: где смотреть матч Лиги наций 14 июня 2022 года онлайн в прямом эфире
14 июня в четвертом туре группового этапа Лиги наций сборная Германии сыграет с Италией. Встреча начнется в 21.45 по московскому времени на стадионе «Боруссия Парк», прямую трансляцию можно посмотреть на «Okko Спорт». Рассудит команды бригада во главе с румынским арбитром Иштваном Ковачем.
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ верят в успех Германии. Поставить на команду Ханса-Дитера Флика можно за 1.78, это примерно 56% вероятности. Победу Италии предлагается взять с коэффициентом 4.80 (18%), ничью — за 3.80 (26%).
При ставке в 1000 рублей на ничью в случае «мирного» исхода выплата 3800 рублей.
Вариант «гости не проиграют» идет с котировкой 2.10.
Добавить интриги в матч поможет фора — например, Ф1(-1.5) можно взять за 3.00 или Ф2(+1.5) за 1.40.
В этом розыгрыше Лиги наций вариант «обе забьют» заходил трижды у Германии и дважды в трех играх у Италии. На то, что соперники оформят хотя бы по голу, можно поставить за 1.90.
В трех турах «Бундестим» ни разу не пробили «верх», в матчах с участием Италии это произошло всего один раз. Тотал меньше 2.5 мяча идет с коэффициентом 1.91, обратный исход — за 1.95.
В среднем за последние пять матчей и итальянцы, и немцы забивали по 1.2 мяча. Поставить на ИТБ1 (1.5) можно за 1.90, на ИТБ2 (1.5) — за 3.40.
Три наиболее вероятных точных счета выглядят следующим образом:
• 1:0 — за 6.50;
• 1:1 — за 6.90;
• 2:0 — за 7.60.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|30
|19
|8
|3
|66-28
|65
|
2
|Сочи
|30
|17
|5
|8
|54-30
|56
|
3
|Динамо
|30
|16
|5
|9
|53-41
|53
|
4
|Краснодар
|30
|14
|8
|8
|42-30
|50
|
5
|ЦСКА
|30
|15
|5
|10
|42-29
|50
|
6
|Локомотив
|30
|13
|9
|8
|43-39
|48
|
7
|Ахмат
|30
|13
|3
|14
|36-38
|42
|
8
|Кр. Советов
|30
|12
|5
|13
|39-36
|41
|
9
|Ростов
|30
|10
|8
|12
|47-51
|38
|
10
|Спартак
|30
|10
|8
|12
|37-41
|38
|
11
|Н. Новгород
|30
|8
|9
|13
|26-39
|33
|
12
|Урал
|30
|8
|9
|13
|27-35
|33
|
13
|Химки
|30
|7
|11
|12
|34-47
|32
|
14
|Уфа
|30
|6
|12
|12
|29-40
|30
|
15
|Рубин
|30
|8
|5
|17
|34-56
|29
|
16
|Арсенал
|30
|5
|8
|17
|30-59
|23
|21.05
|17:00
|
Арсенал – Урал
|1 : 2
|21.05
|17:00
|
Динамо – Сочи
|1 : 5
|21.05
|17:00
|
Краснодар – Ахмат
|1 : 1
|21.05
|17:00
|
Кр. Советов – Локомотив
|0 : 1
|21.05
|17:00
|
Н. Новгород – Зенит
|1 : 0
|21.05
|17:00
|
Рубин – Уфа
|1 : 2
|21.05
|17:00
|
Химки – Спартак
|2 : 1
|21.05
|17:00
|
ЦСКА – Ростов
|4 : 0
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|19
|
|
Матео Кассьерра
Сочи
|14
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|14
|П
|
|
Антон Зиньковский
Крылья Советов
|9
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|7
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|17
|1
|4
|
|
Горан Чаушич
Арсенал Т
|23
|1
|4
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0