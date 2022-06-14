14 июня в четвертом туре группового этапа Лиги наций сборная Германии сыграет с Италией. Встреча начнется в 21.45 по московскому времени на стадионе «Боруссия Парк», прямую трансляцию можно посмотреть на «Okko Спорт». Рассудит команды бригада во главе с румынским арбитром Иштваном Ковачем.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ верят в успех Германии. Поставить на команду Ханса-Дитера Флика можно за 1.78, это примерно 56% вероятности. Победу Италии предлагается взять с коэффициентом 4.80 (18%), ничью — за 3.80 (26%).

При ставке в 1000 рублей на ничью в случае «мирного» исхода выплата 3800 рублей.

Вариант «гости не проиграют» идет с котировкой 2.10.

Добавить интриги в матч поможет фора — например, Ф1(-1.5) можно взять за 3.00 или Ф2(+1.5) за 1.40.

В этом розыгрыше Лиги наций вариант «обе забьют» заходил трижды у Германии и дважды в трех играх у Италии. На то, что соперники оформят хотя бы по голу, можно поставить за 1.90.

В трех турах «Бундестим» ни разу не пробили «верх», в матчах с участием Италии это произошло всего один раз. Тотал меньше 2.5 мяча идет с коэффициентом 1.91, обратный исход — за 1.95.

В среднем за последние пять матчей и итальянцы, и немцы забивали по 1.2 мяча. Поставить на ИТБ1 (1.5) можно за 1.90, на ИТБ2 (1.5) — за 3.40.

Три наиболее вероятных точных счета выглядят следующим образом:

• 1:0 — за 6.50;

• 1:1 — за 6.90;

• 2:0 — за 7.60.