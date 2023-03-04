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ЦСКА — «Северсталь»: прогноз на матч КХЛ 4 марта 2023 года

Прогноз на матч КХЛ ЦСКА — «Северсталь» 4 марта 2023 года
Евгений Коростелев
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Максим Мамин.
Фото Global Look Press

4 марта в Москве состоится второй матч серии 1/8 финала плей-офф КХЛ между ЦСКА и «Северсталью». Игра пройдет в столице на «ЦСКА Арене» и начнется в 17.00 по московскому времени. Прямая трансляция с 16.50 мск будет доступна на сайте matchtv.ru и на телеканале KHL. Счет в серии — 1:0 в пользу армейцев.

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ЦСКА — безусловный фаворит встречи, по мнению аналитиков букмекерской компании OLIMPBET. На победу армейцев в основное время можно поставить с коэффициентом 1.51, что приблизительно 66% вероятности исхода. Ничья доступна за 4.80 (21%), успех «Северстали» — за еще большие 5.80 (17%).

При ставке в 1000 рублей на гостей в случае их триумфа выплата составит 5800 рублей.

«Северсталь» забрасывает две и более шайбы в ворота ЦСКА на протяжении семи последних матчей. ИТБ2 (1.5) идет за 1.89.

В целом противостояние этих команд зачастую получается результативным: ТБ 4.5 гола прошел в пяти играх подряд. Такой тотал можно взять за 1.79.

Москвичи волшебно играют в атаке — отличились пять и более раза в пяти последних встречах. ИТБ1 (3.5) оценен в 2.35, ИТБ1 (4.5) — в 3.90.

Победу ЦСКА с учетом овертайма и серии буллитов предложено оформить за 1.28, «Северстали» — за 3.63.

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Прогноз и ставка на матч ЦСКА — «Северсталь»

ЦСКА проиграл «Северстали» четыре из пяти матчей, но в первой игре плей-офф показал, что те результаты не стоило брать в расчет. Армейцы более чем в два раза перебросали соперника (43:19) и банально задавили его на домашнем льду.

Вторая игра снова пройдет в Москве, где красно-синие постараются закрепить преимущество. Они уже нащупали слабые стороны в игре соперника и будут давить на них. Наверняка армейцам удастся вновь порадовать болельщиков результативным хоккеем, как они это делали в последних пяти матчах — в них они забрасывали от пяти и более шайб.

Рекомендуемая ставка: ИТБ1 (2.5) за 1.54.

Хоккей
КХЛ
Прогнозы на спорт
ХК Северсталь
ХК ЦСКА (Москва)
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«Зенит» — «Пари НН»: где смотреть матч РПЛ 4 марта 2023 года онлайн в прямом эфире
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Пари НН 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 18 1 11 6 22-34 14
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 18 3 4 11 17-37 13
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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30 тур
3.03 19:00
Факел – Химки
 1 : 1
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Пари НН
 - : -
4.03 16:30
Ахмат – Оренбург
 - : -
4.03 19:30
Ростов – Локомотив
 - : -
5.03 14:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
5.03 16:30
Краснодар – Торпедо
 - : -
5.03 19:30
Сочи – ЦСКА
 - : -
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 14
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П
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Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
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Дмитрий Баринов

Локомотив

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Олег Дмитриев

Факел

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Торпедо М

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