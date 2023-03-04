4 марта в Москве состоится второй матч серии 1/8 финала плей-офф КХЛ между ЦСКА и «Северсталью». Игра пройдет в столице на «ЦСКА Арене» и начнется в 17.00 по московскому времени. Прямая трансляция с 16.50 мск будет доступна на сайте matchtv.ru и на телеканале KHL. Счет в серии — 1:0 в пользу армейцев.

ЦСКА — безусловный фаворит встречи, по мнению аналитиков букмекерской компании OLIMPBET. На победу армейцев в основное время можно поставить с коэффициентом 1.51, что приблизительно 66% вероятности исхода. Ничья доступна за 4.80 (21%), успех «Северстали» — за еще большие 5.80 (17%).

При ставке в 1000 рублей на гостей в случае их триумфа выплата составит 5800 рублей.

«Северсталь» забрасывает две и более шайбы в ворота ЦСКА на протяжении семи последних матчей. ИТБ2 (1.5) идет за 1.89.

В целом противостояние этих команд зачастую получается результативным: ТБ 4.5 гола прошел в пяти играх подряд. Такой тотал можно взять за 1.79.

Москвичи волшебно играют в атаке — отличились пять и более раза в пяти последних встречах. ИТБ1 (3.5) оценен в 2.35, ИТБ1 (4.5) — в 3.90.

Победу ЦСКА с учетом овертайма и серии буллитов предложено оформить за 1.28, «Северстали» — за 3.63.

Прогноз и ставка на матч ЦСКА — «Северсталь»

ЦСКА проиграл «Северстали» четыре из пяти матчей, но в первой игре плей-офф показал, что те результаты не стоило брать в расчет. Армейцы более чем в два раза перебросали соперника (43:19) и банально задавили его на домашнем льду.

Вторая игра снова пройдет в Москве, где красно-синие постараются закрепить преимущество. Они уже нащупали слабые стороны в игре соперника и будут давить на них. Наверняка армейцам удастся вновь порадовать болельщиков результативным хоккеем, как они это делали в последних пяти матчах — в них они забрасывали от пяти и более шайб.

Рекомендуемая ставка: ИТБ1 (2.5) за 1.54.