Медведев переехал Джоковича и идет за третьим трофеем подряд. Обыграть Рублева будет делом техники
4 марта в первом с 2008 года российском мужском финале встретятся Даниил Медведев и Андрей Рублев. Они поборются за титул турнира ATP 500 в Дубае. Встреча начнется в 18.00 по московскому времени. В прямом эфире в России она показана не будет. Счет в противостоянии — 4:2 в пользу Медведева.
Букмекерская компания OLIMPBET считает, что чемпионом станет Даниил Медведев. На его победу можно поставить с коэффициентом 1.22, это приблизительно 82% вероятности исхода. Успех Рублева предложен за 4.44 (18%).
Ставка в 1000 рублей на Андрея в случае его триумфа принесет выплату в 4440 рублей, а чистая прибыль составит 3440 рублей.
Хотя Медведев ведет по личным встречам 4:2, два последних матча завершились в пользу Рублева со счетом 2:1. На еще один идентичный успех Андрея котировка — 8.50. А наиболее вероятный исход — 2:0 в пользу Даниила за 1.66.
Эксперты считают, что Рублеву будет непросто взять даже одну партию. На то, что Андрей преуспеет в этом, коэффициент — 2.15.
Медведев даже для победы над Джоковичем затратил меньше 20.5 геймов. ТМ 20.5 в финале идет за 2.08, ТБ 20.5 — за 1.75.
Всех своих соперников на турнире в Дохе Даниил обыграл с разницей более чем в три гейма. Ф1(-3.5) доступна за 1.56, Ф2(+3.5) — за 2.45.
Медведев идет на серии из 13 побед, по ходу которой сыграл всего один тай-брейк. Наличие 13-го гейма в противостоянии с Рублевым оценено в 2.47, отсутствие — в 1.49.
Прогноз и ставка на финал Даниил Медведев — Андрей Рублев
Медведев безумно хорош в последние две с половиной недели: выиграл турниры в Роттердаме и Дохе, в Дубае не отдал ни партии, одолев в полуфинале Джоковича. Серб, между прочим, не проигрывал с Итогового турнира и взял 20 матчей подряд.
Даниил вернул ту самую неприступную оборонительную игру, которая приносила ему успех год назад. При этом он потрясающе переходит в атаку и очень мало ошибается — тот же Джокович не выдерживал размена ударами.
Рублев тоже показывает классный теннис на этой неделе. Напомню, что еще во втором круге он ушел со счета 1:6 на тай-брейке второй партии в матче против Давидовича-Фокина, отыграв пять матчболов. А в полуфинале впервые в карьере одолел Александра Зверева. Впрочем, игра Андрея по-прежнему требует совершенствования. Да, в прошлом сезоне и в середине позапрошлого он обыграл Медведева, но тот тогда был не в лучшем состоянии. Сейчас же форма Дани не вызывает вопросов — при нынешней игре у него просто нет соперников.
Рекомендуемая ставка: П1 и ТМ 21.5 гейма за 1.98.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|17
|13
|3
|1
|47-7
|42
|
2
|Спартак
|17
|11
|3
|3
|40-18
|36
|
3
|Ростов
|17
|10
|5
|2
|32-23
|35
|
4
|Динамо
|17
|8
|5
|4
|33-21
|29
|
5
|ЦСКА
|17
|8
|5
|4
|30-18
|29
|
6
|Ахмат
|17
|8
|2
|7
|27-27
|26
|
7
|Оренбург
|17
|8
|1
|8
|33-37
|25
|
8
|Краснодар
|17
|7
|4
|6
|31-29
|25
|
9
|Сочи
|17
|7
|4
|6
|27-32
|25
|
10
|Урал
|17
|6
|3
|8
|21-28
|21
|
11
|Кр. Советов
|17
|5
|5
|7
|20-25
|20
|
12
|Пари НН
|17
|5
|4
|8
|22-29
|19
|
13
|Факел
|18
|1
|11
|6
|22-34
|14
|
14
|Локомотив
|17
|3
|4
|10
|20-34
|13
|
15
|Химки
|18
|3
|4
|11
|17-37
|13
|
16
|Торпедо
|17
|1
|3
|13
|7-30
|6
|3.03
|19:00
|
Факел – Химки
|1 : 1
|4.03
|14:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|4.03
|16:30
|
Зенит – Пари НН
|- : -
|4.03
|16:30
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|4.03
|19:30
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|5.03
|14:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|5.03
|16:30
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|5.03
|19:30
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|Г
|
|
Владимир Писарский
Крылья Советов
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2