Медведев переехал Джоковича и идет за третьим трофеем подряд. Обыграть Рублева будет делом техники

4 марта в первом с 2008 года российском мужском финале встретятся Даниил Медведев и Андрей Рублев. Они поборются за титул турнира ATP 500 в Дубае. Встреча начнется в 18.00 по московскому времени. В прямом эфире в России она показана не будет. Счет в противостоянии — 4:2 в пользу Медведева.

Букмекерская компания OLIMPBET считает, что чемпионом станет Даниил Медведев. На его победу можно поставить с коэффициентом 1.22, это приблизительно 82% вероятности исхода. Успех Рублева предложен за 4.44 (18%).

Ставка в 1000 рублей на Андрея в случае его триумфа принесет выплату в 4440 рублей, а чистая прибыль составит 3440 рублей.

Хотя Медведев ведет по личным встречам 4:2, два последних матча завершились в пользу Рублева со счетом 2:1. На еще один идентичный успех Андрея котировка — 8.50. А наиболее вероятный исход — 2:0 в пользу Даниила за 1.66.

Эксперты считают, что Рублеву будет непросто взять даже одну партию. На то, что Андрей преуспеет в этом, коэффициент — 2.15.

Медведев даже для победы над Джоковичем затратил меньше 20.5 геймов. ТМ 20.5 в финале идет за 2.08, ТБ 20.5 — за 1.75.

Всех своих соперников на турнире в Дохе Даниил обыграл с разницей более чем в три гейма. Ф1(-3.5) доступна за 1.56, Ф2(+3.5) — за 2.45.

Медведев идет на серии из 13 побед, по ходу которой сыграл всего один тай-брейк. Наличие 13-го гейма в противостоянии с Рублевым оценено в 2.47, отсутствие — в 1.49.

Прогноз и ставка на финал Даниил Медведев — Андрей Рублев

Медведев безумно хорош в последние две с половиной недели: выиграл турниры в Роттердаме и Дохе, в Дубае не отдал ни партии, одолев в полуфинале Джоковича. Серб, между прочим, не проигрывал с Итогового турнира и взял 20 матчей подряд.

Даниил вернул ту самую неприступную оборонительную игру, которая приносила ему успех год назад. При этом он потрясающе переходит в атаку и очень мало ошибается — тот же Джокович не выдерживал размена ударами.

Рублев тоже показывает классный теннис на этой неделе. Напомню, что еще во втором круге он ушел со счета 1:6 на тай-брейке второй партии в матче против Давидовича-Фокина, отыграв пять матчболов. А в полуфинале впервые в карьере одолел Александра Зверева. Впрочем, игра Андрея по-прежнему требует совершенствования. Да, в прошлом сезоне и в середине позапрошлого он обыграл Медведева, но тот тогда был не в лучшем состоянии. Сейчас же форма Дани не вызывает вопросов — при нынешней игре у него просто нет соперников.

Рекомендуемая ставка: П1 и ТМ 21.5 гейма за 1.98.