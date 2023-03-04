«Зенит» — «Пари НН»: где смотреть матч РПЛ 4 марта 2023 года онлайн в прямом эфире
«Зенит» и «Пари НН» сыграют 4 марта в матче 18-го тура чемпионата России. Поединок пройдет на «Газпром Арене». Арбитр Роман Галимов даст стартовый свисток в 16.30 по московскому времени. В прямом эфире игру можно посмотреть на сайте matchtv.ru и на телеканале «Матч! Премьер». Трансляция начнется в 16.00 мск.
Аналитики букмекерской компании ОЛИМПБЕТ не сомневаются в победе «Зенита». На успех чемпионов России установлен коэффициент 1.20, что сопоставимо с 83% вероятности успеха. Ничья доступна за 7.50 (13%). Триум «Пари НН» предложен за 15.0 (4%).
Ставка в 1000 рублей на ничью в случае благоприятного исхода принесет выигрыш в 7500 рублей, а доход составит 6500 рублей.
«Пари НН» идет на серии из трех побед во всех турнирах — пострадали даже ЦСКА (1:0) и «Ахмат» (3:2). На голы нижегородцев в Питере котировка — 2.08.
«Зенит» забивает чаще всех в РПЛ — 47 мячей. На три и больше гола команды Семака можно поставить за 1.77.
ТБ 2.5 предложен за 1.50, ТМ 2.5 — за 2.59.
Голы от обеих команд доступны за 2.24, противоположный исход — за 1.64.
В 10 из 17 матчей «Зенит» выиграл, не пропустив ни одного мяча. На сухую победу хозяев доступен коэффициент 1.82.
Аналитики букмекерской компании ОЛИМПБЕТ предложили самый вероятный итоговый счет — 2:0 в пользу «Зенита» за 5.64.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|17
|13
|3
|1
|47-7
|42
|
2
|Спартак
|17
|11
|3
|3
|40-18
|36
|
3
|Ростов
|17
|10
|5
|2
|32-23
|35
|
4
|Динамо
|17
|8
|5
|4
|33-21
|29
|
5
|ЦСКА
|17
|8
|5
|4
|30-18
|29
|
6
|Ахмат
|17
|8
|2
|7
|27-27
|26
|
7
|Оренбург
|17
|8
|1
|8
|33-37
|25
|
8
|Краснодар
|17
|7
|4
|6
|31-29
|25
|
9
|Сочи
|17
|7
|4
|6
|27-32
|25
|
10
|Урал
|17
|6
|3
|8
|21-28
|21
|
11
|Кр. Советов
|17
|5
|5
|7
|20-25
|20
|
12
|Пари НН
|17
|5
|4
|8
|22-29
|19
|
13
|Факел
|18
|1
|11
|6
|22-34
|14
|
14
|Локомотив
|17
|3
|4
|10
|20-34
|13
|
15
|Химки
|18
|3
|4
|11
|17-37
|13
|
16
|Торпедо
|17
|1
|3
|13
|7-30
|6
|3.03
|19:00
|
Факел – Химки
|1 : 1
|4.03
|14:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|4.03
|16:30
|
Зенит – Пари НН
|- : -
|4.03
|16:30
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|4.03
|19:30
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|5.03
|14:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|5.03
|16:30
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|5.03
|19:30
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|Г
|
|
Владимир Писарский
Крылья Советов
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2