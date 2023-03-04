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«Зенит» — «Пари НН»: где смотреть матч РПЛ 4 марта 2023 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча РПЛ «Зенит» — «Пари НН» 4 марта 2023 года
Артем Мазилкин
Корреспондент
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Андрей Мостовой.
Фото Global Look Press

«Зенит» и «Пари НН» сыграют 4 марта в матче 18-го тура чемпионата России. Поединок пройдет на «Газпром Арене». Арбитр Роман Галимов даст стартовый свисток в 16.30 по московскому времени. В прямом эфире игру можно посмотреть на сайте matchtv.ru и на телеканале «Матч! Премьер». Трансляция начнется в 16.00 мск.

Россия. Премьер-лига. 18-й тур
04 мар, 16:30. Газпром Арена (Санкт-Петербург)
Зенит
Пари Нижний Новгород

Аналитики букмекерской компании ОЛИМПБЕТ не сомневаются в победе «Зенита». На успех чемпионов России установлен коэффициент 1.20, что сопоставимо с 83% вероятности успеха. Ничья доступна за 7.50 (13%). Триум «Пари НН» предложен за 15.0 (4%).

Ставка в 1000 рублей на ничью в случае благоприятного исхода принесет выигрыш в 7500 рублей, а доход составит 6500 рублей.

«Пари НН» идет на серии из трех побед во всех турнирах — пострадали даже ЦСКА (1:0) и «Ахмат» (3:2). На голы нижегородцев в Питере котировка — 2.08.

«Зенит» забивает чаще всех в РПЛ — 47 мячей. На три и больше гола команды Семака можно поставить за 1.77.

ТБ 2.5 предложен за 1.50, ТМ 2.5 — за 2.59.

Микель Артета и&nbsp;Букайо Сака. «Арсенал» — «Борнмут»: прогноз на матч АПЛ 4 марта 2023 года

Голы от обеих команд доступны за 2.24, противоположный исход — за 1.64.

В 10 из 17 матчей «Зенит» выиграл, не пропустив ни одного мяча. На сухую победу хозяев доступен коэффициент 1.82.

Аналитики букмекерской компании ОЛИМПБЕТ предложили самый вероятный итоговый счет — 2:0 в пользу «Зенита» за 5.64.

Футбол
Прогнозы на спорт
РПЛ
ФК Зенит
0
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«Арсенал» — «Борнмут»: прогноз на матч АПЛ 4 марта 2023 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Пари НН 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 18 1 11 6 22-34 14
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 18 3 4 11 17-37 13
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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30 тур
3.03 19:00
Факел – Химки
 1 : 1
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Пари НН
 - : -
4.03 16:30
Ахмат – Оренбург
 - : -
4.03 19:30
Ростов – Локомотив
 - : -
5.03 14:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
5.03 16:30
Краснодар – Торпедо
 - : -
5.03 19:30
Сочи – ЦСКА
 - : -
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Г
Владимир Писарский

Владимир Писарский

Крылья Советов

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
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Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

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Торпедо М

 6 1 2
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