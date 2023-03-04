4 марта лидер чемпионата Англии «Арсенал» в рамках 26-го тура примет «Борнмут». Встреча состоится на стадионе «Эмирейтс» и начнется в 18.00 по московскому времени. В России показ матча недоступен. Главным арбитром назначен Крис Кавана.

Эксперты букмекерской компании OLIMPBET считают, что у «Борнмута» практически нет шансов на победу. Взять ее можно с коэффициентом 14.0, что приблизительно 4% вероятности исхода. Ничья доступна за 6.95 (14%), успех «Арсенала» — за минимальные 1.22 (82%).

Ставка в 1000 рублей на гостей в случае их сенсационного триумфа принесет выплату в 14 000 рублей. Чистая прибыль составит приятные 13 000.

Правда, «вишни» не проиграли только в одном из шести последних очных матчей с лондонцами. Вариант Х2 идет за 4.61.

Дома «Арсенал» выиграл у «Борнмута» все пять матчей, четыре из которых — с разницей в два и более мяча. Ф1(-1.5) предложена за 1.66.

«Верх» прошел в пяти из семи предыдущих играх «канониров»: ТБ 2.5 идет за 1.57, ТМ 2.5 — за 2.42.

«Борнмут» забил только в одном из шести предыдущих выездных матчей. На то, что гости не отличатся в предстоящей встрече, котировка — 1.74.

Лондонцы открывали счет во всех пяти матчах на «Эмирейтс» против «вишен». Взять условие, при котором хозяева забьют первыми, можно за скромные 1.24.

Прогноз и ставка на матч «Арсенал» — «Борнмут»

После поражения от «Сити» показалось, что «Арсенал» повалится и не сможет навязать борьбу команде Пепа Гвардиолы. Однако лондонцы оказались крепки: выиграли три последних матча в АПЛ и воспользовались ошибками «горожан». В результате Артета и компания снова впереди на комфортные пять баллов.

Против «Борнмута» «Арсенал» обязан взять три очка. Лондонцы уверенно забрали все пять домашних встреч с «вишнями» с общим счетом 12:2. Плюс в этом сезоне команда Артеты всего трижды потеряла очки на «Эмирейтс»: десять побед, две ничьи и поражение. А коллектив Гари О'Нила скверно выступает в гостях: восемь поражений в 12 встречах и шесть в последних семи.

Рекомендуемая ставка: Ф1(-1.5) за 1.66.