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«Арсенал» — «Борнмут»: прогноз на матч АПЛ 4 марта 2023 года

Прогноз на матч АПЛ «Арсенал» — «Борнмут» 4 марта 2023 года
Евгений Коростелев
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Микель Артета и Букайо Сака.
Фото Global Look Press

4 марта лидер чемпионата Англии «Арсенал» в рамках 26-го тура примет «Борнмут». Встреча состоится на стадионе «Эмирейтс» и начнется в 18.00 по московскому времени. В России показ матча недоступен. Главным арбитром назначен Крис Кавана.

Англия. Премьер-лига. 26-й тур
04 мар, 18:00. Emirates Stadium (Лондон)
Арсенал
Борнмут

Эксперты букмекерской компании OLIMPBET считают, что у «Борнмута» практически нет шансов на победу. Взять ее можно с коэффициентом 14.0, что приблизительно 4% вероятности исхода. Ничья доступна за 6.95 (14%), успех «Арсенала» — за минимальные 1.22 (82%).

Ставка в 1000 рублей на гостей в случае их сенсационного триумфа принесет выплату в 14 000 рублей. Чистая прибыль составит приятные 13 000.

Правда, «вишни» не проиграли только в одном из шести последних очных матчей с лондонцами. Вариант Х2 идет за 4.61.

Дома «Арсенал» выиграл у «Борнмута» все пять матчей, четыре из которых — с разницей в два и более мяча. Ф1(-1.5) предложена за 1.66.

«Верх» прошел в пяти из семи предыдущих играх «канониров»: ТБ 2.5 идет за 1.57, ТМ 2.5 — за 2.42.

«Борнмут» забил только в одном из шести предыдущих выездных матчей. На то, что гости не отличатся в предстоящей встрече, котировка — 1.74.

Лондонцы открывали счет во всех пяти матчах на «Эмирейтс» против «вишен». Взять условие, при котором хозяева забьют первыми, можно за скромные 1.24.

Эрлинг Холанн. «Манчестер Сити» — «Ньюкасл»: прогноз на матч АПЛ 4 марта 2023 года

Прогноз и ставка на матч «Арсенал» — «Борнмут»

После поражения от «Сити» показалось, что «Арсенал» повалится и не сможет навязать борьбу команде Пепа Гвардиолы. Однако лондонцы оказались крепки: выиграли три последних матча в АПЛ и воспользовались ошибками «горожан». В результате Артета и компания снова впереди на комфортные пять баллов.

Против «Борнмута» «Арсенал» обязан взять три очка. Лондонцы уверенно забрали все пять домашних встреч с «вишнями» с общим счетом 12:2. Плюс в этом сезоне команда Артеты всего трижды потеряла очки на «Эмирейтс»: десять побед, две ничьи и поражение. А коллектив Гари О'Нила скверно выступает в гостях: восемь поражений в 12 встречах и шесть в последних семи.

Рекомендуемая ставка: Ф1(-1.5) за 1.66.

Футбол
Прогнозы на спорт
ФК Арсенал (Лондон)
ФК Борнмут
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Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Пари НН 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 18 1 11 6 22-34 14
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 18 3 4 11 17-37 13
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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3.03 19:00
Факел – Химки
 1 : 1
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Пари НН
 - : -
4.03 16:30
Ахмат – Оренбург
 - : -
4.03 19:30
Ростов – Локомотив
 - : -
5.03 14:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
5.03 16:30
Краснодар – Торпедо
 - : -
5.03 19:30
Сочи – ЦСКА
 - : -
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Владимир Писарский

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Квинси Промес

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Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
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Дмитрий Баринов

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Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
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