«Арсенал» — «Борнмут»: прогноз на матч АПЛ 4 марта 2023 года
4 марта лидер чемпионата Англии «Арсенал» в рамках 26-го тура примет «Борнмут». Встреча состоится на стадионе «Эмирейтс» и начнется в 18.00 по московскому времени. В России показ матча недоступен. Главным арбитром назначен Крис Кавана.
Эксперты букмекерской компании OLIMPBET считают, что у «Борнмута» практически нет шансов на победу. Взять ее можно с коэффициентом 14.0, что приблизительно 4% вероятности исхода. Ничья доступна за 6.95 (14%), успех «Арсенала» — за минимальные 1.22 (82%).
Ставка в 1000 рублей на гостей в случае их сенсационного триумфа принесет выплату в 14 000 рублей. Чистая прибыль составит приятные 13 000.
Правда, «вишни» не проиграли только в одном из шести последних очных матчей с лондонцами. Вариант Х2 идет за 4.61.
Дома «Арсенал» выиграл у «Борнмута» все пять матчей, четыре из которых — с разницей в два и более мяча. Ф1(-1.5) предложена за 1.66.
«Верх» прошел в пяти из семи предыдущих играх «канониров»: ТБ 2.5 идет за 1.57, ТМ 2.5 — за 2.42.
«Борнмут» забил только в одном из шести предыдущих выездных матчей. На то, что гости не отличатся в предстоящей встрече, котировка — 1.74.
Лондонцы открывали счет во всех пяти матчах на «Эмирейтс» против «вишен». Взять условие, при котором хозяева забьют первыми, можно за скромные 1.24.
Прогноз и ставка на матч «Арсенал» — «Борнмут»
После поражения от «Сити» показалось, что «Арсенал» повалится и не сможет навязать борьбу команде Пепа Гвардиолы. Однако лондонцы оказались крепки: выиграли три последних матча в АПЛ и воспользовались ошибками «горожан». В результате Артета и компания снова впереди на комфортные пять баллов.
Против «Борнмута» «Арсенал» обязан взять три очка. Лондонцы уверенно забрали все пять домашних встреч с «вишнями» с общим счетом 12:2. Плюс в этом сезоне команда Артеты всего трижды потеряла очки на «Эмирейтс»: десять побед, две ничьи и поражение. А коллектив Гари О'Нила скверно выступает в гостях: восемь поражений в 12 встречах и шесть в последних семи.
Рекомендуемая ставка: Ф1(-1.5) за 1.66.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|17
|13
|3
|1
|47-7
|42
|
2
|Спартак
|17
|11
|3
|3
|40-18
|36
|
3
|Ростов
|17
|10
|5
|2
|32-23
|35
|
4
|Динамо
|17
|8
|5
|4
|33-21
|29
|
5
|ЦСКА
|17
|8
|5
|4
|30-18
|29
|
6
|Ахмат
|17
|8
|2
|7
|27-27
|26
|
7
|Оренбург
|17
|8
|1
|8
|33-37
|25
|
8
|Краснодар
|17
|7
|4
|6
|31-29
|25
|
9
|Сочи
|17
|7
|4
|6
|27-32
|25
|
10
|Урал
|17
|6
|3
|8
|21-28
|21
|
11
|Кр. Советов
|17
|5
|5
|7
|20-25
|20
|
12
|Пари НН
|17
|5
|4
|8
|22-29
|19
|
13
|Факел
|18
|1
|11
|6
|22-34
|14
|
14
|Локомотив
|17
|3
|4
|10
|20-34
|13
|
15
|Химки
|18
|3
|4
|11
|17-37
|13
|
16
|Торпедо
|17
|1
|3
|13
|7-30
|6
|3.03
|19:00
|
Факел – Химки
|1 : 1
|4.03
|14:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|4.03
|16:30
|
Зенит – Пари НН
|- : -
|4.03
|16:30
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|4.03
|19:30
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|5.03
|14:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|5.03
|16:30
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|5.03
|19:30
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|Г
|
|
Владимир Писарский
Крылья Советов
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2