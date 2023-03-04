«Манчестер Сити» — «Ньюкасл»: прогноз на матч АПЛ 4 марта 2023 года
4 марта в 26-м туре чемпионата Англии «Манчестер Сити» встретится с «Ньюкаслом». Битва команд арабских шейхов состоится на стадионе «Этихад» и начнется в 15.30 по московскому времени. В прямом эфире в России она показана не будет. Главный арбитр встречи — Саймон Хупер.
«Манчестер Сити» — фаворит встречи, по мнению аналитиков букмекерской компании БЕТСИТИ. На победу хозяев предложен коэффициент 1.56, вероятность такого исхода — примерно 64%. Успех «Ньюкасла» идет за 5.78 (14%), ничья — за 4.49 (22%).
Ставка в 1000 рублей на гостей в случае их триумфа принесет выплату в 4490 рублей, а чистая прибыль составит 3490 рублей.
Матч первого круга завершился боевой ничьей (3:3). На то, что «Ньюкасл» снова не проиграет, котировка — 2.51.
Последние четыре встречи между командами получились очень результативными — соперники забивали четыре и более мяча. ТБ 2.5 доступен за 1.74, ТМ 2.5 — за 2.17.
Для «Ньюкасла» игра с «Сити» станет третьей подряд против топ-клуба — ранее команда Эдди Хау всухую проиграла «Ливерпулю» и «МЮ» (оба раза по 0:2). На отсутствие гол от гостей коэффициент — 2.33.
Вариант «обе забьют» оценен в 1.84, «обе забьют — нет» — в 1.98. «Сити» обменялся голами с соперниками в пяти из шести предыдущих встреч.
Прогноз и ставка на матч «Манчестер Сити» — «Ньюкасл»
Хотя у «Ньюкасла» первая оборона АПЛ (15 пропущенных мячей), а у «Сити» — третья (25), в последних матчах команды слишком много позволяют соперникам. «Сороки» пропустили в пяти встречах подряд, «горожане» — в пяти из шести.
При этом очные встречи получаются очень результативными — в тех же пяти из шести было забито больше трех мячей. Учитывая, что «Сити» на «Этихаде» оформляет 3.41 гола за 90 минут, стоит ждать «верховой» матч с забитыми мячами в обе стороны.
Рекомендуемая ставка: «обе забьют» и ТБ 2.5 за 2.04.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|17
|13
|3
|1
|47-7
|42
|
2
|Спартак
|17
|11
|3
|3
|40-18
|36
|
3
|Ростов
|17
|10
|5
|2
|32-23
|35
|
4
|Динамо
|17
|8
|5
|4
|33-21
|29
|
5
|ЦСКА
|17
|8
|5
|4
|30-18
|29
|
6
|Ахмат
|17
|8
|2
|7
|27-27
|26
|
7
|Оренбург
|17
|8
|1
|8
|33-37
|25
|
8
|Краснодар
|17
|7
|4
|6
|31-29
|25
|
9
|Сочи
|17
|7
|4
|6
|27-32
|25
|
10
|Урал
|17
|6
|3
|8
|21-28
|21
|
11
|Кр. Советов
|17
|5
|5
|7
|20-25
|20
|
12
|Пари НН
|17
|5
|4
|8
|22-29
|19
|
13
|Факел
|18
|1
|11
|6
|22-34
|14
|
14
|Локомотив
|17
|3
|4
|10
|20-34
|13
|
15
|Химки
|18
|3
|4
|11
|17-37
|13
|
16
|Торпедо
|17
|1
|3
|13
|7-30
|6
|3.03
|19:00
|
Факел – Химки
|1 : 1
|4.03
|14:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|4.03
|16:30
|
Зенит – Пари НН
|- : -
|4.03
|16:30
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|4.03
|19:30
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|5.03
|14:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|5.03
|16:30
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|5.03
|19:30
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|Г
|
|
Владимир Писарский
Крылья Советов
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2