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ЦСКА — «Оренбург»: прогноз на матч РПЛ 7 мая 2023 года

Прогноз на матч РПЛ ЦСКА — «Оренбург» 7 мая 2023 года
Артем Мазилкин
Корреспондент
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Владимир Федотов (ЦСКА).
Фото Global Look Press

7 мая в 26-м туре чемпионата России ЦСКА примет «Оренбург». Команды сойдутся на «ВЭБ Арене». Судья Владимир Москалев даст стартовый свисток в 16.30 по московскому времени. Прямая трансляция на сайте matchtv.ru и телеканале «Матч! Премьер» начнется с 16.25 мск.

Россия. Премьер-лига. 26-й тур
07 мая, 16:30. ВЭБ Арена (Москва)
ЦСКА
Оренбург

Аналитики букмекерской компании Olimpbet назвали фаворитами армейцев. Успех хозяев предложен за 1.62, что соответствует 60% вероятности результата. Ничья доступна за 4.49 (21%), триумф гостей — за 5.18 (19%).

Ставка в 1000 рублей на «мирный» исход принесет доход в 4490 рублей, если команды не выявят победителя.

В первом круге «Оренбург» не уступил ЦСКА — 1:1, а еще не потерпел поражений в шести из восьми прошлых туров. Верите, что парни Марцела Лички снова не проиграют армейцам? На Х2 можно поставить за 2.38.

Аналитики допускают несколько голов и представили на тотал больше 2,5 мяча котировку 1.53, ТМ 2.5 идет за 2.50.

«Оренбург» забивает в восьми матчах подряд, а армейцы — в 11. Обмен точными выстрелами оценен в 1.61, обратный рынок доступен за 2.30.

Наиболее вероятный счет, по мнению аналитиков Olimpbet, — 2:1 в пользу ЦСКА. На этот итог предложен коэффициент 7.75.

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Прогноз и ставка на матч ЦСКА — «Оренбург»

Армейцы мощно выступают при родных фанатах. Всего одно поражение за сезон, восемь побед и три ничьих. При этом команда Владимира Федотова пропустила лишь девять мячей на своем поле — меньше только у «Зенита» (семь). Под конец чемпионата ЦСКА набрал ход и выдал беспроигрышную серию из семи матчей — шесть завершились в пользу москвичей. Единственный минус — выдав четыре «сухаря», армейцы пропустили в трех встречах подряд.

«Оренбург» же вяло смотрелся в гостях в этом сезоне: всего три успеха и аж восемь поражений. Но в последнее время парни Лички ощутили уверенность даже на выездах и выдали две виктории плюс ничью подряд. Более того, оренбуржцы не уступили в шести из семи прошлых туров и забили в восьми. А в трех недавних визитах они закинули противникам восемь голов.

В результате класс ЦСКА превышает соперников, но тяжелая игра в Кубке России с «Уралом» (2:1) и великолепная форма «Оренбурга» требуют перестраховаться.

Рекомендуемая ставка: 1Х и ТМ 3.5 за 1.89.

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Футбол
Прогнозы на спорт
ФК Оренбург
ФК ЦСКА (Москва)
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«Аталанта» — «Ювентус»: прогноз на матч серии А 7 мая 2023 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 25 19 4 2 65-13 61
2
 Ростов 26 14 8 4 44-34 50
3
 Спартак 25 14 7 4 55-32 49
4
 ЦСКА 25 14 6 5 46-23 48
5
 Ахмат 26 13 4 9 41-34 43
6
 Динамо 26 12 6 8 44-35 42
7
 Оренбург 25 12 3 10 48-48 39
8
 Краснодар 25 11 6 8 53-41 39
9
 Сочи 25 10 4 11 35-45 34
10
 Локомотив 25 9 5 11 42-42 32
11
 Урал 25 7 5 13 27-41 26
12
 Кр. Советов 25 6 7 12 25-40 25
13
 Факел 26 4 12 10 33-45 24
14
 Пари НН 25 6 4 15 27-49 22
15
 Химки 26 4 5 17 24-58 17
16
 Торпедо 26 3 4 19 20-49 13
Результаты / календарь
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30 тур
6.05 14:00
Химки – Динамо
 0 : 1
6.05 16:30
Торпедо – Ахмат
 1 : 5
6.05 19:00
Ростов – Факел
 0 : 2
7.05 14:00
Пари НН – Урал
 - : -
7.05 16:30
ЦСКА – Оренбург
 - : -
7.05 18:00
Зенит – Спартак
 - : -
7.05 19:00
Краснодар – Кр. Советов
 - : -
8.05 17:00
Локомотив – Сочи
 - : -
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Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 22
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Квинси Промес

Спартак

 17
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Владимир Писарский

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П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 10
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 9
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Зенит

 8
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Локомотив

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