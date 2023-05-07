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ЦСКА — «Оренбург»: где смотреть матч РПЛ 7 мая 2023 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча РПЛ ЦСКА — «Оренбург» 7 мая 2023 года
Артем Мазилкин
Корреспондент
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ФК «Оренбург».
Фото Global Look Press

7 мая «Оренбург» приедет в гости к ЦСКА в 26-м туре чемпионата России. Встреча на «ВЭБ Арене» начнется 16.30 по московскому времени по свистку арбитра Владимира Москалева. Прямая трансляция на сайте matchtv.ru и телеканале «Матч! Премьер» стартует в 16.25 мск.

Россия. Премьер-лига. 26-й тур
07 мая, 16:30. ВЭБ Арена (Москва)
ЦСКА
Оренбург

У армейцев больше шансов на победу, считают аналитики букмекерской компании Olimpbet. Триумф команды Владимира Федотова предложен за 1.62, что соответствует 60% вероятности результата. Ничья доступна за 4.49 (21%), успех гостей — за 5.18 (19%).

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В первом круге парни Марцела Лички не уступили ЦСКА — 1:1, а еще не потерпели поражений в шести из восьми прошлых туров. Верите, что оренбуржцы снова отберут очки у армейцев? На Х2 можно поставить за 2.38.

Хозяева «ВЭБ Арены» в этом сезоне пропустили всего девять раз на своем поле — меньше лишь у «Зенита» (семь). На то, что гости не огорчат Игоря Акинфеева, дали коэффициент за 2.76.

Аналитики допускают несколько голов и предложили на тотал больше 2,5 мяча котировку 1.53, ТМ 2.5 идет за 2.50.

Самый вероятный отрезок игры, когда состоится взятие ворот, — с 76-й по 90-ю минуты. На это событие можно сыграть за 1.89.

Микель Артета, тренер &laquo;Арсенала&raquo;. «Ньюкасл» — «Арсенал»: Артета окончательно лишится шансов на чемпионство

«Оренбург» забивает в восьми матчах подряд, а армейцы — в 11. Обмен точными выстрелами оценен в 1.61, обратный рынок доступен за 2.30.

Наиболее вероятный счет, по мнению аналитиков Olimpbet, — 2:1 в пользу ЦСКА. На этот итог представлен коэффициент 7.75.

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ФК Оренбург
ФК ЦСКА (Москва)
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 25 19 4 2 65-13 61
2
 Ростов 26 14 8 4 44-34 50
3
 Спартак 25 14 7 4 55-32 49
4
 ЦСКА 25 14 6 5 46-23 48
5
 Ахмат 26 13 4 9 41-34 43
6
 Динамо 26 12 6 8 44-35 42
7
 Оренбург 25 12 3 10 48-48 39
8
 Краснодар 25 11 6 8 53-41 39
9
 Сочи 25 10 4 11 35-45 34
10
 Локомотив 25 9 5 11 42-42 32
11
 Урал 25 7 5 13 27-41 26
12
 Кр. Советов 25 6 7 12 25-40 25
13
 Факел 26 4 12 10 33-45 24
14
 Пари НН 25 6 4 15 27-49 22
15
 Химки 26 4 5 17 24-58 17
16
 Торпедо 26 3 4 19 20-49 13
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Ростов – Факел
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Пари НН – Урал
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