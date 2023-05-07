7 мая «Оренбург» приедет в гости к ЦСКА в 26-м туре чемпионата России. Встреча на «ВЭБ Арене» начнется 16.30 по московскому времени по свистку арбитра Владимира Москалева. Прямая трансляция на сайте matchtv.ru и телеканале «Матч! Премьер» стартует в 16.25 мск.

У армейцев больше шансов на победу, считают аналитики букмекерской компании Olimpbet. Триумф команды Владимира Федотова предложен за 1.62, что соответствует 60% вероятности результата. Ничья доступна за 4.49 (21%), успех гостей — за 5.18 (19%).

Ставка в 1000 рублей на проигрыш хозяев принесет доход в 5180 рублей, если «Оренбург» сотворит сенсацию.

В первом круге парни Марцела Лички не уступили ЦСКА — 1:1, а еще не потерпели поражений в шести из восьми прошлых туров. Верите, что оренбуржцы снова отберут очки у армейцев? На Х2 можно поставить за 2.38.

Хозяева «ВЭБ Арены» в этом сезоне пропустили всего девять раз на своем поле — меньше лишь у «Зенита» (семь). На то, что гости не огорчат Игоря Акинфеева, дали коэффициент за 2.76.

Аналитики допускают несколько голов и предложили на тотал больше 2,5 мяча котировку 1.53, ТМ 2.5 идет за 2.50.

Самый вероятный отрезок игры, когда состоится взятие ворот, — с 76-й по 90-ю минуты. На это событие можно сыграть за 1.89.

«Оренбург» забивает в восьми матчах подряд, а армейцы — в 11. Обмен точными выстрелами оценен в 1.61, обратный рынок доступен за 2.30.

Наиболее вероятный счет, по мнению аналитиков Olimpbet, — 2:1 в пользу ЦСКА. На этот итог представлен коэффициент 7.75.

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