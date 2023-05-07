ЦСКА — «Оренбург»: где смотреть матч РПЛ 7 мая 2023 года онлайн в прямом эфире
7 мая «Оренбург» приедет в гости к ЦСКА в 26-м туре чемпионата России. Встреча на «ВЭБ Арене» начнется 16.30 по московскому времени по свистку арбитра Владимира Москалева. Прямая трансляция на сайте matchtv.ru и телеканале «Матч! Премьер» стартует в 16.25 мск.
У армейцев больше шансов на победу, считают аналитики букмекерской компании Olimpbet. Триумф команды Владимира Федотова предложен за 1.62, что соответствует 60% вероятности результата. Ничья доступна за 4.49 (21%), успех гостей — за 5.18 (19%).
Ставка в 1000 рублей на проигрыш хозяев принесет доход в 5180 рублей, если «Оренбург» сотворит сенсацию.
В первом круге парни Марцела Лички не уступили ЦСКА — 1:1, а еще не потерпели поражений в шести из восьми прошлых туров. Верите, что оренбуржцы снова отберут очки у армейцев? На Х2 можно поставить за 2.38.
Хозяева «ВЭБ Арены» в этом сезоне пропустили всего девять раз на своем поле — меньше лишь у «Зенита» (семь). На то, что гости не огорчат Игоря Акинфеева, дали коэффициент за 2.76.
Аналитики допускают несколько голов и предложили на тотал больше 2,5 мяча котировку 1.53, ТМ 2.5 идет за 2.50.
Самый вероятный отрезок игры, когда состоится взятие ворот, — с 76-й по 90-ю минуты. На это событие можно сыграть за 1.89.
«Оренбург» забивает в восьми матчах подряд, а армейцы — в 11. Обмен точными выстрелами оценен в 1.61, обратный рынок доступен за 2.30.
Наиболее вероятный счет, по мнению аналитиков Olimpbet, — 2:1 в пользу ЦСКА. На этот итог представлен коэффициент 7.75.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|25
|19
|4
|2
|65-13
|61
|
2
|Ростов
|26
|14
|8
|4
|44-34
|50
|
3
|Спартак
|25
|14
|7
|4
|55-32
|49
|
4
|ЦСКА
|25
|14
|6
|5
|46-23
|48
|
5
|Ахмат
|26
|13
|4
|9
|41-34
|43
|
6
|Динамо
|26
|12
|6
|8
|44-35
|42
|
7
|Оренбург
|25
|12
|3
|10
|48-48
|39
|
8
|Краснодар
|25
|11
|6
|8
|53-41
|39
|
9
|Сочи
|25
|10
|4
|11
|35-45
|34
|
10
|Локомотив
|25
|9
|5
|11
|42-42
|32
|
11
|Урал
|25
|7
|5
|13
|27-41
|26
|
12
|Кр. Советов
|25
|6
|7
|12
|25-40
|25
|
13
|Факел
|26
|4
|12
|10
|33-45
|24
|
14
|Пари НН
|25
|6
|4
|15
|27-49
|22
|
15
|Химки
|26
|4
|5
|17
|24-58
|17
|
16
|Торпедо
|26
|3
|4
|19
|20-49
|13
|6.05
|14:00
|
Химки – Динамо
|0 : 1
|6.05
|16:30
|
Торпедо – Ахмат
|1 : 5
|6.05
|19:00
|
Ростов – Факел
|0 : 2
|7.05
|14:00
|
Пари НН – Урал
|- : -
|7.05
|16:30
|
ЦСКА – Оренбург
|- : -
|7.05
|18:00
|
Зенит – Спартак
|- : -
|7.05
|19:00
|
Краснодар – Кр. Советов
|- : -
|8.05
|17:00
|
Локомотив – Сочи
|- : -
|Г
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|22
|
|
Квинси Промес
Спартак
|17
|
|
Владимир Писарский
Крылья Советов
|14
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|10
|
|
Александр Соболев
Спартак
|9
|
|
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|8
|И
|К
|Ж
|
|
Гленн Бейл
Крылья Советов
|24
|1
|4
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|15
|1
|2
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|9
|1
|5