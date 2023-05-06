«Ньюкасл» — «Арсенал»: Артета окончательно лишится шансов на чемпионство
7 мая пройдет важный для чемпионской гонки матч АПЛ — в 35-м туре схлестнутся борющийся за золото «Арсенал» и идущий третьим «Ньюкасл». Игра пройдет на стадионе «Сент-Джеймс Парк» и начнется в 18.30 по московскому времени. Главный арбитр встречи — Крис Кавана. В России легально не транслируют английскую лигу.
Коэффициенты букмекеров на матч АПЛ «Ньюкасл» — «Арсенал» 7 мая 2023 года
Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают, что у хозяев чуть больше шансов на победу: поставить на успех «сорок» можно с коэффициентом 2.41, что составляет примерно 40% вероятности исхода. Выигрыш «канониров» доступен с котировкой 2.84 (34%). «Мирный» результат идет за 3.73 (26%).
В первом круге «Ньюкасл» оказался одной из трех команд, которые отобрали очки у «Арсенала» — парни Эдди Хау выстояли в гостях и увезли нулевую ничью. Лондонцы не могут обыграть черно-белых уже два матча подряд (в прошлом сезоне было поражение 0:2). Поставить на то, что кризисные «пушкари» хотя бы не уступят хозяевам, можно за 1.61.
Три наиболее вероятных, по мнению экспертов, итога противостояния выглядят следующим образом:
• ничья 1:1 дана за 6.92;
• победа хозяев 2:1 — за 9.25;
• триумф гостей с таким же счетом — за 10.0.
Аналитики почти не сомневаются, что «Ньюкасл» и «Арсенал» порадуют голами: тотал больше 2.5 можно оформить за 1.62, ТМ 2.5 — за 2.40. Правда, уже в четырех играх подряд соперники не забивали больше двух мячей на двоих.
Рынок на результативные попадания от обоих коллективов предложен за 1.52, вариант «обе забьют — нет» оценен в 2.55. В этом случае статистика последних матчей тоже говорит об обратном: в девяти последних встречах оппонентов отличалась лишь одна из сторон либо вообще никто.
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«Ньюкасл» — «Арсенал»: прогноз и анализ матча АПЛ 7 мая 2023 года
«Канониров» засосало в кризис: Микель Артета и компания оформили всего одну победу в пяти последних турах чемпионата и почти упустили шансы на чемпионство — по потерянным очкам «Ман Сити» впереди на четыре балла. Одно из поражений в этой грустной серии «Арсенал» потерпел как раз от «горожан» (1:4). Но также лондонцы теряли очки и с менее грозными соперниками: например, со сражающимися за сохранение места в элите «Вест Хэмом» (2:2) и «Саутгемптоном» (3:3).
«Ньюкасл» выглядит куда более свежим. Команда Хау уступила лишь один раз в девяти последних поединках, выиграв все остальные матчи. Причем «сороки» без больших проблем обыгрывали конкурентов в борьбе за место в Лиге чемпионов — «Манчестер Юнайтед» (2:0) и «Тоттенхэм». Особенно безжалостно расправились со «шпорами» — разнесли 6:1, забив пять голов уже к 21-й минуте.
Благодаря отличной форме «Ньюкасл» забрался уже на третье место — у черно-белых отличные перспективы попасть в ЛЧ впервые с сезона-2003/04. К тому же к противостоянию с «канонирами» «сороки» подошли только с одной серьезной проблемой в составе — травмой основного полузащитника Шона Лонгстаффа.
У «Арсенала» же есть пробои в защите — до сих пор не выздоровели основные центральный и правый защитники Вильям Салиба и Такехиро Томиясу. Без них дела идут не слишком хорошо: если в первом круге коллектив Артеты добыл восемь сухих матчей и был одним из самых надежных в АПЛ, то сейчас лучше обороняется даже «Челси» (38 пропущенных против 39).
Прогноз и ставка на матч АПЛ «Ньюкасл» — «Арсенал»
«Арсенал» основательно поплыл на финише и практически упустил чемпионство после поражения от «Ман Сити»: «горожане» уже опередили лондонцев, даже сыграв на одну встречу меньше. За четыре тура до конца отставание в четыре балла выглядит критичным, особенно при нынешней форме «канониров» с одним выигрышем в последних пяти матчах АПЛ.
«Ньюкасл» же выглядит отлично — оформил восемь побед в девяти прошедших поединках чемпионата и сохранил турнирную мотивацию. «Сороки» борются за место в ЛЧ, но также претендуют на престижную третью строчку АПЛ — сейчас команда Хау находится именно там и обгоняет «МЮ» на два балла.
Рекомендуемая ставка: Ф1(0) за 1.78.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|25
|19
|4
|2
|65-13
|61
|
2
|Ростов
|25
|14
|8
|3
|44-32
|50
|
3
|Спартак
|25
|14
|7
|4
|55-32
|49
|
4
|ЦСКА
|25
|14
|6
|5
|46-23
|48
|
5
|Динамо
|26
|12
|6
|8
|44-35
|42
|
6
|Ахмат
|25
|12
|4
|9
|36-33
|40
|
7
|Оренбург
|25
|12
|3
|10
|48-48
|39
|
8
|Краснодар
|25
|11
|6
|8
|53-41
|39
|
9
|Сочи
|25
|10
|4
|11
|35-45
|34
|
10
|Локомотив
|25
|9
|5
|11
|42-42
|32
|
11
|Урал
|25
|7
|5
|13
|27-41
|26
|
12
|Кр. Советов
|25
|6
|7
|12
|25-40
|25
|
13
|Пари НН
|25
|6
|4
|15
|27-49
|22
|
14
|Факел
|25
|3
|12
|10
|31-45
|21
|
15
|Химки
|26
|4
|5
|17
|24-58
|17
|
16
|Торпедо
|25
|3
|4
|18
|19-44
|13
|6.05
|14:00
|
Химки – Динамо
|0 : 1
|6.05
|16:30
|
Торпедо – Ахмат
|- : -
|6.05
|19:00
|
Ростов – Факел
|- : -
|7.05
|14:00
|
Пари НН – Урал
|- : -
|7.05
|16:30
|
ЦСКА – Оренбург
|- : -
|7.05
|18:00
|
Зенит – Спартак
|- : -
|7.05
|19:00
|
Краснодар – Кр. Советов
|- : -
|8.05
|17:00
|
Локомотив – Сочи
|- : -
|Г
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|22
|
|
Квинси Промес
Спартак
|17
|
|
Владимир Писарский
Крылья Советов
|14
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|10
|
|
Александр Соболев
Спартак
|9
|
|
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|8
|И
|К
|Ж
|
|
Гленн Бейл
Крылья Советов
|24
|1
|4
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|15
|1
|2
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|9
|1
|5