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«Ньюкасл» — «Арсенал»: Артета окончательно лишится шансов на чемпионство

Прогноз и ставка на матч АПЛ «Ньюкасл» — «Арсенал» 7 мая 2023 года
Артемий Кутейников
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Микель Артета, тренер «Арсенала».
Фото Global Look Press
Команда Эдди Хау находится в отменной форме.

7 мая пройдет важный для чемпионской гонки матч АПЛ — в 35-м туре схлестнутся борющийся за золото «Арсенал» и идущий третьим «Ньюкасл». Игра пройдет на стадионе «Сент-Джеймс Парк» и начнется в 18.30 по московскому времени. Главный арбитр встречи — Крис Кавана. В России легально не транслируют английскую лигу.

Англия. Премьер-лига. 35-й тур
07 мая, 18:30. St James' Park (Ньюкасл)
Ньюкасл Юнайтед
Арсенал

Коэффициенты букмекеров на матч АПЛ «Ньюкасл» — «Арсенал» 7 мая 2023 года

Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают, что у хозяев чуть больше шансов на победу: поставить на успех «сорок» можно с коэффициентом 2.41, что составляет примерно 40% вероятности исхода. Выигрыш «канониров» доступен с котировкой 2.84 (34%). «Мирный» результат идет за 3.73 (26%).

В первом круге «Ньюкасл» оказался одной из трех команд, которые отобрали очки у «Арсенала» — парни Эдди Хау выстояли в гостях и увезли нулевую ничью. Лондонцы не могут обыграть черно-белых уже два матча подряд (в прошлом сезоне было поражение 0:2). Поставить на то, что кризисные «пушкари» хотя бы не уступят хозяевам, можно за 1.61.

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Три наиболее вероятных, по мнению экспертов, итога противостояния выглядят следующим образом:

• ничья 1:1 дана за 6.92;

• победа хозяев 2:1 — за 9.25;

• триумф гостей с таким же счетом — за 10.0.

Аналитики почти не сомневаются, что «Ньюкасл» и «Арсенал» порадуют голами: тотал больше 2.5 можно оформить за 1.62, ТМ 2.5 — за 2.40. Правда, уже в четырех играх подряд соперники не забивали больше двух мячей на двоих.

Рынок на результативные попадания от обоих коллективов предложен за 1.52, вариант «обе забьют — нет» оценен в 2.55. В этом случае статистика последних матчей тоже говорит об обратном: в девяти последних встречах оппонентов отличалась лишь одна из сторон либо вообще никто.

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«Ньюкасл» — «Арсенал»: прогноз и анализ матча АПЛ 7 мая 2023 года

«Канониров» засосало в кризис: Микель Артета и компания оформили всего одну победу в пяти последних турах чемпионата и почти упустили шансы на чемпионство — по потерянным очкам «Ман Сити» впереди на четыре балла. Одно из поражений в этой грустной серии «Арсенал» потерпел как раз от «горожан» (1:4). Но также лондонцы теряли очки и с менее грозными соперниками: например, со сражающимися за сохранение места в элите «Вест Хэмом» (2:2) и «Саутгемптоном» (3:3).

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«Ньюкасл» выглядит куда более свежим. Команда Хау уступила лишь один раз в девяти последних поединках, выиграв все остальные матчи. Причем «сороки» без больших проблем обыгрывали конкурентов в борьбе за место в Лиге чемпионов — «Манчестер Юнайтед» (2:0) и «Тоттенхэм». Особенно безжалостно расправились со «шпорами» — разнесли 6:1, забив пять голов уже к 21-й минуте.

Благодаря отличной форме «Ньюкасл» забрался уже на третье место — у черно-белых отличные перспективы попасть в ЛЧ впервые с сезона-2003/04. К тому же к противостоянию с «канонирами» «сороки» подошли только с одной серьезной проблемой в составе — травмой основного полузащитника Шона Лонгстаффа.

У «Арсенала» же есть пробои в защите — до сих пор не выздоровели основные центральный и правый защитники Вильям Салиба и Такехиро Томиясу. Без них дела идут не слишком хорошо: если в первом круге коллектив Артеты добыл восемь сухих матчей и был одним из самых надежных в АПЛ, то сейчас лучше обороняется даже «Челси» (38 пропущенных против 39).

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Прогноз и ставка на матч АПЛ «Ньюкасл» — «Арсенал»

«Арсенал» основательно поплыл на финише и практически упустил чемпионство после поражения от «Ман Сити»: «горожане» уже опередили лондонцев, даже сыграв на одну встречу меньше. За четыре тура до конца отставание в четыре балла выглядит критичным, особенно при нынешней форме «канониров» с одним выигрышем в последних пяти матчах АПЛ.

«Ньюкасл» же выглядит отлично — оформил восемь побед в девяти прошедших поединках чемпионата и сохранил турнирную мотивацию. «Сороки» борются за место в ЛЧ, но также претендуют на престижную третью строчку АПЛ — сейчас команда Хау находится именно там и обгоняет «МЮ» на два балла.

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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 25 19 4 2 65-13 61
2
 Ростов 25 14 8 3 44-32 50
3
 Спартак 25 14 7 4 55-32 49
4
 ЦСКА 25 14 6 5 46-23 48
5
 Динамо 26 12 6 8 44-35 42
6
 Ахмат 25 12 4 9 36-33 40
7
 Оренбург 25 12 3 10 48-48 39
8
 Краснодар 25 11 6 8 53-41 39
9
 Сочи 25 10 4 11 35-45 34
10
 Локомотив 25 9 5 11 42-42 32
11
 Урал 25 7 5 13 27-41 26
12
 Кр. Советов 25 6 7 12 25-40 25
13
 Пари НН 25 6 4 15 27-49 22
14
 Факел 25 3 12 10 31-45 21
15
 Химки 26 4 5 17 24-58 17
16
 Торпедо 25 3 4 18 19-44 13
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6.05 14:00
Химки – Динамо
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6.05 16:30
Торпедо – Ахмат
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