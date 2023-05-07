«Аталанта» — «Ювентус»: прогноз на матч серии А 7 мая 2023 года
7 мая «Аталанта» примет «Ювентус» в 34-м туре чемпионата Италии. Встреча на стадионе «Атлети Адзурри д'Италия» начнется в 13.30 по московскому времени. Команды рассудит бригада Даниеле Довери. Прямую трансляцию можно посмотреть на сайте matchtv.ru и телеканале «Матч! Футбол 1» с 13.25 мск.
Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают хозяев фаворитами: поставить на победу бергамасков можно с коэффициентом 2.42, это около 40% вероятности. Выигрыш черно-белых предложен с котировкой 3.09 (31%). Ничья оценена в 3.34 (29%).
В первом круге соперники поделили очки в Турине (3:3). Считаете, что команды снова не выявят сильнейшего? Ставка в 1000 рублей на «мирный» исход в случае успеха принесет 3340 рублей.
Средняя результативность «бьянконери» в последних 10 поединках во всех турнирах не впечатляет — 0,8 гола за 90 минут. «Аталанта» действует у чужих ворот чуть лучше — 1,2 точных удара в среднем за игру. Тотал больше двух мячей идет за 1.57, ТМ 2 — за 2.49.
Бергамаски огорчили «Ювентус» в 11 недавних встречах чемпионата и Кубка Италии. Туринцы не могут похвастаться такой серией, поскольку в трех столкновениях уходили с поля ни с чем. Вариант «обе забьют» доступен за 1.84, обратный рынок — за 1.97.
Лучший бомбардир «Аталанты» Адемола Лукман в десяти прошлых матчах отличился лишь однажды. Но эксперты считают, что именно у него больше всего шансов прошить Войцеха Щенсного. Гол нигерийца можно взять за 2.95.
Самый вероятный результат противостояния, по версии аналитиков Olimpbet, — ничья 1:1. На него представлен коэффициент 6.15.
Прогноз и ставка на матч «Аталанта» — «Ювентус»
На стадионе «Атлети Адзурри д'Италия» состоится одна из важнейших игр в распределении еврокубковых мест. Джанпьеро Гасперини и компания мечтают вклиниться в топ-4 и попасть в Лигу чемпионов. Но для этого нужно непременно выносить «Ювентус».
К свиданию, с туринцами «Аталанта» подходит на подъеме: серия без поражений насчитывает уже четыре поединка, в трех последних турах обыграли «Рому», «Торино» и «Специю» с общим счетом 8:4. Бергамаски ровно месяц не уходят с поля без голов и замыкают топ-3 самых забивных команд лиги — 56 мячей, больше только у «Интера» (60) и «Наполи» (69).
За 10 предыдущих матчей во всех турнирах «Юве» победил всего трижды. Коллектив Массимилиано Аллегри со скрипом набирает очки в гостях: три недавних выезда принесли «бьянконери» лишь один балл. У чужих ворот получается тоже не особо: не отличались больше двух раз за 90 минут с 12 марта, когда одолели «Сампдорию» (4:2).
«Аталанта» не проигрывает туринцам в серии А на протяжении 9 встреч подряд. Учитывая неважную форму парней Макса Аллегри, велик шанс продлить эту серию.
Рекомендуемая ставка: 1Х и ТБ 1.5 за 1.82.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|25
|19
|4
|2
|65-13
|61
|
2
|Ростов
|26
|14
|8
|4
|44-34
|50
|
3
|Спартак
|25
|14
|7
|4
|55-32
|49
|
4
|ЦСКА
|25
|14
|6
|5
|46-23
|48
|
5
|Ахмат
|26
|13
|4
|9
|41-34
|43
|
6
|Динамо
|26
|12
|6
|8
|44-35
|42
|
7
|Оренбург
|25
|12
|3
|10
|48-48
|39
|
8
|Краснодар
|25
|11
|6
|8
|53-41
|39
|
9
|Сочи
|25
|10
|4
|11
|35-45
|34
|
10
|Локомотив
|25
|9
|5
|11
|42-42
|32
|
11
|Урал
|25
|7
|5
|13
|27-41
|26
|
12
|Кр. Советов
|25
|6
|7
|12
|25-40
|25
|
13
|Факел
|26
|4
|12
|10
|33-45
|24
|
14
|Пари НН
|25
|6
|4
|15
|27-49
|22
|
15
|Химки
|26
|4
|5
|17
|24-58
|17
|
16
|Торпедо
|26
|3
|4
|19
|20-49
|13
|6.05
|14:00
|
Химки – Динамо
|0 : 1
|6.05
|16:30
|
Торпедо – Ахмат
|1 : 5
|6.05
|19:00
|
Ростов – Факел
|0 : 2
|7.05
|14:00
|
Пари НН – Урал
|- : -
|7.05
|16:30
|
ЦСКА – Оренбург
|- : -
|7.05
|18:00
|
Зенит – Спартак
|- : -
|7.05
|19:00
|
Краснодар – Кр. Советов
|- : -
|8.05
|17:00
|
Локомотив – Сочи
|- : -
|Г
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|22
|
|
Квинси Промес
Спартак
|17
|
|
Владимир Писарский
Крылья Советов
|14
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|10
|
|
Александр Соболев
Спартак
|9
|
|
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|8
|И
|К
|Ж
|
|
Гленн Бейл
Крылья Советов
|24
|1
|4
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|15
|1
|2
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|9
|1
|5