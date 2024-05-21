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Шалимов: «Зениту» выгодно подольше держать «Краснодар» в тонусе и забить «Ростову» в конце»

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Тренер Игорь Шалимов поделился ожиданиями от матчей последнего, 30-го тура РПЛ, в которых определится чемпион России по футболу.

«Больше шансов у «Динамо» — все зависит только от них. Надо не выиграть, а просто сыграть вничью. Кроме того, есть ведь и фактор «Краснодара» — если «Зенит» быстро забьет, шансов на титул у «быков» не остается. Но есть и фактор того, что «Краснодар» впервые в истории клуба может занять второе место. Получается, «Зениту» надо как можно дольше держать «Краснодар» в тонусе, забивать «Ростову» как можно позже», — сказал Шалимов "РБ Спорт".

После 29 туров на титул претендуют три команды — «Динамо» (56 очков), «Зенит» (54) и «Краснодар» (53). В заключительном туре 25 мая «Краснодар» примет «Динамо», а «Зенит» дома сыграет с «Ростовом».

Источник: РБ Спорт
Игорь Шалимов
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Зенит
ФК Краснодар
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Динамо 29 16 8 5 53-38 56
2
 Зенит 29 16 6 7 50-26 54
3
 Краснодар 29 15 8 6 44-29 53
4
 Локомотив 29 13 11 5 49-37 50
5
 Спартак 29 14 7 8 41-32 49
6
 ЦСКА 29 11 12 6 54-40 45
7
 Ростов 29 12 7 10 42-44 43
8
 Рубин 29 11 8 10 30-37 41
9
 Кр. Советов 29 11 7 11 45-43 40
10
 Ахмат 29 10 5 14 33-43 35
11
 Урал 29 7 9 13 30-44 30
12
 Оренбург 29 7 9 13 34-41 30
13
 Факел 29 6 11 12 20-31 29
14
 Пари НН 29 8 5 16 28-50 29
15
 Балтика 29 7 5 17 32-39 26
16
 Сочи 29 5 8 16 36-47 23
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30 тур
25.05 16:30
Зенит – Ростов
 - : -
25.05 16:30
Краснодар – Динамо
 - : -
25.05 16:30
Кр. Советов – Пари НН
 - : -
25.05 16:30
ЦСКА – Урал
 - : -
25.05 16:30
Рубин – Сочи
 - : -
25.05 16:30
Балтика – Локомотив
 - : -
25.05 16:30
Факел – Ахмат
 - : -
25.05 16:30
Оренбург – Спартак
 - : -
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Матео Кассьерра

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Зенит

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Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

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Краснодар

 14
П
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Максим Глушенков

Локомотив

 15
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Константин Тюкавин

Динамо

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Зенит

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И К Ж
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