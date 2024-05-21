Шалимов: «Зениту» выгодно подольше держать «Краснодар» в тонусе и забить «Ростову» в конце»

Тренер Игорь Шалимов поделился ожиданиями от матчей последнего, 30-го тура РПЛ, в которых определится чемпион России по футболу.

«Больше шансов у «Динамо» — все зависит только от них. Надо не выиграть, а просто сыграть вничью. Кроме того, есть ведь и фактор «Краснодара» — если «Зенит» быстро забьет, шансов на титул у «быков» не остается. Но есть и фактор того, что «Краснодар» впервые в истории клуба может занять второе место. Получается, «Зениту» надо как можно дольше держать «Краснодар» в тонусе, забивать «Ростову» как можно позже», — сказал Шалимов "РБ Спорт".

После 29 туров на титул претендуют три команды — «Динамо» (56 очков), «Зенит» (54) и «Краснодар» (53). В заключительном туре 25 мая «Краснодар» примет «Динамо», а «Зенит» дома сыграет с «Ростовом».