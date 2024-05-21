Царь «Монако». Болельщики признали Головина лучшим в самом успешном сезоне со времен чемпионской команды

Новое признание российского легионера во Франции.

Александр Головин — лучший игрок «Монако» по итогам завершившегося сезона. Таково мнение болельщиков монегасков, а глас народа — глас божий. Для кого-то, конечно, важнее мнение экспертов, продвинутая статистика или рейтинги ведущих СМИ. Только все упомянутое выше — лишь инструмент популяризации игры, а конечным и главным потребителем футбольного продукта остаются зрители. Соответственно, их любовь — лучший индикатор.

Кто-то, конечно, скажет про вкусовщину, только кандидатов на звание самого-самого было предостаточно. Железный Фофана в опорной зоне. Наконец-то вернувший свои лучшие кондиции японец Минамино, который из главной мишени для критики превратился в любимца публики. Вышедший на новый уровень талантливый Бен Сегир, к которому как к собственному воспитаннику по определению трепетное отношение. Живая легенда Бен Йеддер с его 16 мячами. При желании список можно продолжить, но хватит и самых очевидных фамилий.

Тем не менее болельщики выбрали Головина, который создал задел еще в первой части сезона. Александра признали лучшим игроком первого круга, когда он с заметным отрывом лидировал по числу званий «Игрок месяца» (4) и «Лучший игрок матча» (8). Еще одно добавилось во втором полугодии, героем которого болельщики назвали голкипера Маецки. Поляк долго ждал своего часа, уезжал в прошлом году в аренду, а когда представилась возможность — вцепился в нее мертвой хваткой и закрыл проблемную в последние годы позицию.

Головин, наверное, составил бы ему конкуренцию и во втором круге, но вмешалась травма. Из-за нее наш легионер не играл с 7 апреля, пропустив шесть заключительных туров — ключевой отрезок в борьбе за долгожданную путевку в групповой турнир Лиги чемпионов, где «Монако» не выступал целых пять лет и дважды спотыкался на отборочных стадиях. В квалификацию красно-белые, к слову, попадали с третьего места, которое только после реформы главного еврокубка стало пропуском в группу.

Но даже если бы изменений не случилось, мечта княжеской команды все равно осуществилась бы. Этот сезон она завершила второй, и это лучший результат после сезона-2017/18, который «Монако» провел в статусе сенсационного чемпиона и еще не до конца распродал золотой состав. В нем еще оставались Субашич, Жоау Моутинью, Фабиньо, Лемар и Фалькао. А потом наступило смутное время перемен с бесконечными сменами главных тренеров и концепций формирования состава.

Так что нынешний успех — знаковое событие, указывающее на то, что сильный «Монако» вернулся. Поэтому и признание Головина воспринимается не как дежурное событие. Он ведь один из немногих, кто пережил с командой все кризисы и получил непривычный опыт борьбы за выживание. Если кто-то забыл — пять лет назад монегасков спасли от вылета результативный пас и гол промчавшегося через пол поля россиянина в предпоследнем туре. Теперь Александр внес существенный вклад в нынешний результат.

Конечно, «6+6» по системе «гол плюс пас» не видятся выдающимся результатом, но есть другие цифры. Так, в новости о лауреатах сезона официальный сайт «Монако» ссылается на исследование компании CIES, которая рассчитывает уровень влияния футболистов на игру в 54 профессиональных лигах. За основу берутся игровое время, результативные действия, единоборства, качество передач. Всего у каждого игрока высчитывают шесть индексов, а потом выводят общую оценку. И там Головин тоже лучший. Не только в «Монако», но и среди всех центральных и атакующих полузащитников чемпионата Франции. А среди всех игроков лиги 1 у хавбека сборной России девятый рейтинг.