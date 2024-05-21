Царь «Монако». Болельщики признали Головина лучшим в самом успешном сезоне со времен чемпионской команды
Александр Головин — лучший игрок «Монако» по итогам завершившегося сезона. Таково мнение болельщиков монегасков, а глас народа — глас божий. Для кого-то, конечно, важнее мнение экспертов, продвинутая статистика или рейтинги ведущих СМИ. Только все упомянутое выше — лишь инструмент популяризации игры, а конечным и главным потребителем футбольного продукта остаются зрители. Соответственно, их любовь — лучший индикатор.
Кто-то, конечно, скажет про вкусовщину, только кандидатов на звание самого-самого было предостаточно. Железный Фофана в опорной зоне. Наконец-то вернувший свои лучшие кондиции японец Минамино, который из главной мишени для критики превратился в любимца публики. Вышедший на новый уровень талантливый Бен Сегир, к которому как к собственному воспитаннику по определению трепетное отношение. Живая легенда Бен Йеддер с его 16 мячами. При желании список можно продолжить, но хватит и самых очевидных фамилий.
Тем не менее болельщики выбрали Головина, который создал задел еще в первой части сезона. Александра признали лучшим игроком первого круга, когда он с заметным отрывом лидировал по числу званий «Игрок месяца» (4) и «Лучший игрок матча» (8). Еще одно добавилось во втором полугодии, героем которого болельщики назвали голкипера Маецки. Поляк долго ждал своего часа, уезжал в прошлом году в аренду, а когда представилась возможность — вцепился в нее мертвой хваткой и закрыл проблемную в последние годы позицию.
Головин, наверное, составил бы ему конкуренцию и во втором круге, но вмешалась травма. Из-за нее наш легионер не играл с 7 апреля, пропустив шесть заключительных туров — ключевой отрезок в борьбе за долгожданную путевку в групповой турнир Лиги чемпионов, где «Монако» не выступал целых пять лет и дважды спотыкался на отборочных стадиях. В квалификацию красно-белые, к слову, попадали с третьего места, которое только после реформы главного еврокубка стало пропуском в группу.
Но даже если бы изменений не случилось, мечта княжеской команды все равно осуществилась бы. Этот сезон она завершила второй, и это лучший результат после сезона-2017/18, который «Монако» провел в статусе сенсационного чемпиона и еще не до конца распродал золотой состав. В нем еще оставались Субашич, Жоау Моутинью, Фабиньо, Лемар и Фалькао. А потом наступило смутное время перемен с бесконечными сменами главных тренеров и концепций формирования состава.
Так что нынешний успех — знаковое событие, указывающее на то, что сильный «Монако» вернулся. Поэтому и признание Головина воспринимается не как дежурное событие. Он ведь один из немногих, кто пережил с командой все кризисы и получил непривычный опыт борьбы за выживание. Если кто-то забыл — пять лет назад монегасков спасли от вылета результативный пас и гол промчавшегося через пол поля россиянина в предпоследнем туре. Теперь Александр внес существенный вклад в нынешний результат.
Конечно, «6+6» по системе «гол плюс пас» не видятся выдающимся результатом, но есть другие цифры. Так, в новости о лауреатах сезона официальный сайт «Монако» ссылается на исследование компании CIES, которая рассчитывает уровень влияния футболистов на игру в 54 профессиональных лигах. За основу берутся игровое время, результативные действия, единоборства, качество передач. Всего у каждого игрока высчитывают шесть индексов, а потом выводят общую оценку. И там Головин тоже лучший. Не только в «Монако», но и среди всех центральных и атакующих полузащитников чемпионата Франции. А среди всех игроков лиги 1 у хавбека сборной России девятый рейтинг.
Так что эмоции болельщиков подкреплены солидной информационной базой, что отметает все сомнения. Головин же говорил зимой, что по внутренним ощущениям это лучший сезон в его карьере. Итоговый результат «Монако» и врученный Александру приз те мысли только укрепляют. Царь «Монако» — теперь официально.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ПСЖ
|34
|22
|10
|2
|81-33
|76
|
2
|Монако
|34
|20
|7
|7
|68-42
|67
|
3
|Брест
|34
|17
|10
|7
|53-34
|61
|
4
|Лилль
|34
|16
|11
|7
|52-34
|59
|
5
|Ницца
|34
|15
|10
|9
|40-29
|55
|
6
|Лион
|34
|16
|5
|13
|49-55
|53
|
7
|Ланс
|34
|14
|9
|11
|45-37
|51
|
8
|Марсель
|34
|13
|11
|10
|52-41
|50
|
9
|Реймс
|34
|13
|8
|13
|42-47
|47
|
10
|Ренн
|34
|12
|10
|12
|53-46
|46
|
11
|Тулуза
|34
|11
|10
|13
|42-46
|43
|
12
|Монпелье
|34
|10
|12
|12
|43-48
|42
|
13
|Страсбур
|34
|10
|9
|15
|38-50
|39
|
14
|Нант
|34
|9
|6
|19
|30-55
|33
|
15
|Гавр
|34
|7
|11
|16
|34-45
|32
|
16
|Метц
|34
|8
|5
|21
|35-58
|29
|
17
|Лорьян
|34
|7
|8
|19
|43-66
|29
|
18
|Клермон Фут
|34
|5
|10
|19
|26-60
|25
|19.05
|22:00
|
Гавр – Марсель
|1 : 2
|19.05
|22:00
|
Ланс – Монпелье
|2 : 2
|19.05
|22:00
|
Лилль – Ницца
|2 : 2
|19.05
|22:00
|
Лорьян – Клермон Фут
|5 : 0
|19.05
|22:00
|
Лион – Страсбур
|2 : 1
|19.05
|22:00
|
Метц – ПСЖ
|0 : 2
|19.05
|22:00
|
Монако – Нант
|4 : 0
|19.05
|22:00
|
Реймс – Ренн
|2 : 1
|19.05
|22:00
|
Тулуза – Брест
|0 : 3
|Г
|
|
Килиан Мбаппе
ПСЖ
|27
|
|
Александр Ляказетт
Лион
|19
|
|
Жонатан Давид
Лилль
|19
|П
|
|
Усман Дембеле
ПСЖ
|8
|
|
Анжел Гомеш
Лилль
|8
|
|
Пьер-Эмерик Обамеянг
Марсель
|8
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Клермон Фут
|20
|2
|5
|
|
Эльбасан Рашани
Клермон Фут
|24
|2
|4
|
|
Рассул Ндиайе
Гавр
|19
|1
|2