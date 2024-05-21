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Царь «Монако». Болельщики признали Головина лучшим в самом успешном сезоне со времен чемпионской команды

Головина признали лучшим игроком «Монако» в сезоне-2023/24
Андрей Кузичев
Корреспондент
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Александр Головин.
Фото Global Look Press
Новое признание российского легионера во Франции.

Александр Головин — лучший игрок «Монако» по итогам завершившегося сезона. Таково мнение болельщиков монегасков, а глас народа — глас божий. Для кого-то, конечно, важнее мнение экспертов, продвинутая статистика или рейтинги ведущих СМИ. Только все упомянутое выше — лишь инструмент популяризации игры, а конечным и главным потребителем футбольного продукта остаются зрители. Соответственно, их любовь — лучший индикатор.

Александр Головин. Лучший сезон Головина во Франции прервала травма. «Монако» сражается за Лигу чемпионов без своей звезды

Кто-то, конечно, скажет про вкусовщину, только кандидатов на звание самого-самого было предостаточно. Железный Фофана в опорной зоне. Наконец-то вернувший свои лучшие кондиции японец Минамино, который из главной мишени для критики превратился в любимца публики. Вышедший на новый уровень талантливый Бен Сегир, к которому как к собственному воспитаннику по определению трепетное отношение. Живая легенда Бен Йеддер с его 16 мячами. При желании список можно продолжить, но хватит и самых очевидных фамилий.

Тем не менее болельщики выбрали Головина, который создал задел еще в первой части сезона. Александра признали лучшим игроком первого круга, когда он с заметным отрывом лидировал по числу званий «Игрок месяца» (4) и «Лучший игрок матча» (8). Еще одно добавилось во втором полугодии, героем которого болельщики назвали голкипера Маецки. Поляк долго ждал своего часа, уезжал в прошлом году в аренду, а когда представилась возможность — вцепился в нее мертвой хваткой и закрыл проблемную в последние годы позицию.

Александр Головин и&nbsp;Азор Матусива. «Головин становится более совершенным полузащитником». Что пишут во Франции про российского футболиста

Головин, наверное, составил бы ему конкуренцию и во втором круге, но вмешалась травма. Из-за нее наш легионер не играл с 7 апреля, пропустив шесть заключительных туров — ключевой отрезок в борьбе за долгожданную путевку в групповой турнир Лиги чемпионов, где «Монако» не выступал целых пять лет и дважды спотыкался на отборочных стадиях. В квалификацию красно-белые, к слову, попадали с третьего места, которое только после реформы главного еврокубка стало пропуском в группу.

Но даже если бы изменений не случилось, мечта княжеской команды все равно осуществилась бы. Этот сезон она завершила второй, и это лучший результат после сезона-2017/18, который «Монако» провел в статусе сенсационного чемпиона и еще не до конца распродал золотой состав. В нем еще оставались Субашич, Жоау Моутинью, Фабиньо, Лемар и Фалькао. А потом наступило смутное время перемен с бесконечными сменами главных тренеров и концепций формирования состава.

Так что нынешний успех — знаковое событие, указывающее на то, что сильный «Монако» вернулся. Поэтому и признание Головина воспринимается не как дежурное событие. Он ведь один из немногих, кто пережил с командой все кризисы и получил непривычный опыт борьбы за выживание. Если кто-то забыл — пять лет назад монегасков спасли от вылета результативный пас и гол промчавшегося через пол поля россиянина в предпоследнем туре. Теперь Александр внес существенный вклад в нынешний результат.

Александр Головин (слева) в&nbsp;матче против &laquo;Метца&raquo;. «Немногие в лиге 1 могут исполнить такой пас, как Головин». Что пишут во Франции о российском полузащитнике

Конечно, «6+6» по системе «гол плюс пас» не видятся выдающимся результатом, но есть другие цифры. Так, в новости о лауреатах сезона официальный сайт «Монако» ссылается на исследование компании CIES, которая рассчитывает уровень влияния футболистов на игру в 54 профессиональных лигах. За основу берутся игровое время, результативные действия, единоборства, качество передач. Всего у каждого игрока высчитывают шесть индексов, а потом выводят общую оценку. И там Головин тоже лучший. Не только в «Монако», но и среди всех центральных и атакующих полузащитников чемпионата Франции. А среди всех игроков лиги 1 у хавбека сборной России девятый рейтинг.

Так что эмоции болельщиков подкреплены солидной информационной базой, что отметает все сомнения. Головин же говорил зимой, что по внутренним ощущениям это лучший сезон в его карьере. Итоговый результат «Монако» и врученный Александру приз те мысли только укрепляют. Царь «Монако» — теперь официально.

Александр Головин
Футбол
ФК Монако
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Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 34 22 10 2 81-33 76
2
 Монако 34 20 7 7 68-42 67
3
 Брест 34 17 10 7 53-34 61
4
 Лилль 34 16 11 7 52-34 59
5
 Ницца 34 15 10 9 40-29 55
6
 Лион 34 16 5 13 49-55 53
7
 Ланс 34 14 9 11 45-37 51
8
 Марсель 34 13 11 10 52-41 50
9
 Реймс 34 13 8 13 42-47 47
10
 Ренн 34 12 10 12 53-46 46
11
 Тулуза 34 11 10 13 42-46 43
12
 Монпелье 34 10 12 12 43-48 42
13
 Страсбур 34 10 9 15 38-50 39
14
 Нант 34 9 6 19 30-55 33
15
 Гавр 34 7 11 16 34-45 32
16
 Метц 34 8 5 21 35-58 29
17
 Лорьян 34 7 8 19 43-66 29
18
 Клермон Фут 34 5 10 19 26-60 25
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19.05 22:00
Гавр – Марсель
 1 : 2
19.05 22:00
Ланс – Монпелье
 2 : 2
19.05 22:00
Лилль – Ницца
 2 : 2
19.05 22:00
Лорьян – Клермон Фут
 5 : 0
19.05 22:00
Лион – Страсбур
 2 : 1
19.05 22:00
Метц – ПСЖ
 0 : 2
19.05 22:00
Монако – Нант
 4 : 0
19.05 22:00
Реймс – Ренн
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Тулуза – Брест
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Александр Ляказетт

Лион

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Жонатан Давид

Лилль

 19
П
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ПСЖ

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Лилль

 8
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 8
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